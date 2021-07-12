Евро-2020
Англия
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#Евро-2020 #Англия

Англия в трауре. Люди плачут на стадионе, дома и даже в вагоне метро

час назад

Англия сыграла вничью с Италией в финале Евро-2020, но уступила по пенальти. Матч проходил в Лондоне на «Уэмбли», и почти все трибуны поддерживали Англию.

Англия так и не стала чемпионом Европы – этот титул ей до сих пор не покорился. Исторический день – Англия раньше вообще никогда не играла в финале Евро.

Дикое разочарование началось вот с этого момента – Рэшфорд долго готовился к пробитию пенальти и попал в штангу. Англия позволила Италии сравнять счет в серии.

УЕФА

Промах Санчо придвинул к катастрофе – следующий удар Жоржиньо должен был стать решающим.

Жоржиньо внезапно не забил, но дальше промахнулся Сака.

Одновременно с ударом Саки разбились все надежды англичан. Поражение.

Твиттер Англии

Твиттер Англии

УЕФА

УЕФА

УЕФА

УЕФА

УЕФА

Так выглядит фанатская боль.

dpa / Global Look Press

dpa / Global Look Press

Инстаграм jacobpover

Были и такие фанаты:

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