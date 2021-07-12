Евро-2020
Англия
Англия в трауре. Люди плачут на стадионе, дома и даже в вагоне метро
час назад
Англия сыграла вничью с Италией в финале Евро-2020, но уступила по пенальти. Матч проходил в Лондоне на «Уэмбли», и почти все трибуны поддерживали Англию.
Англия так и не стала чемпионом Европы – этот титул ей до сих пор не покорился. Исторический день – Англия раньше вообще никогда не играла в финале Евро.
Дикое разочарование началось вот с этого момента – Рэшфорд долго готовился к пробитию пенальти и попал в штангу. Англия позволила Италии сравнять счет в серии.
Жоржиньо внезапно не забил, но дальше промахнулся Сака.
Одновременно с ударом Саки разбились все надежды англичан. Поражение.
Так выглядит фанатская боль.
Были и такие фанаты:
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