Англия в трауре. Люди плачут на стадионе, дома и даже в вагоне метро

Англия сыграла вничью с Италией в финале Евро-2020, но уступила по пенальти. Матч проходил в Лондоне на «Уэмбли», и почти все трибуны поддерживали Англию.

Англия так и не стала чемпионом Европы – этот титул ей до сих пор не покорился. Исторический день – Англия раньше вообще никогда не играла в финале Евро.

Дикое разочарование началось вот с этого момента – Рэшфорд долго готовился к пробитию пенальти и попал в штангу. Англия позволила Италии сравнять счет в серии.