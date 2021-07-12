Английские фанаты устроили хаос на финале Евро: ломали ограждения, прорывались на стадион без билетов, дрались со своими, пугали жен игроков

Был еще, например, инцидент на Хай Роуд, где мужчину сбил автобус. Он жив и доставлен в больницу.

Администрация «Уэмбли» сначала не признавала нарушения. Потом ситуация вышла из-под контроля

Серьезные беспорядки возникали прямо у стадиона. Фанаты ломали ограждения, чтобы попасть на «Уэмбли» без билета. И многим это удалось.

Представители «Уэмбли» сначала утверждали, что все проходит без нарушений. Потом признали: «Небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы удалить этих людей. Любой человек на стадионе без билета будет немедленно выведен».

Одного из фанатов цитирует Daily Mail: «Нет ни полиции, ни охраны. Люди напуганы. Это просто позор».

В это легко поверить. Смотрите: