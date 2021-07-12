Английские фанаты устроили хаос на финале Евро: ломали ограждения, прорывались на стадион без билетов, дрались со своими, пугали жен игроков
Мы уже рассказывали, как английские фанаты отличились перед матчем в городе.
И как английский фанат выбегал на поле во время игры.
Был еще, например, инцидент на Хай Роуд, где мужчину сбил автобус. Он жив и доставлен в больницу.
Администрация «Уэмбли» сначала не признавала нарушения. Потом ситуация вышла из-под контроля
Серьезные беспорядки возникали прямо у стадиона. Фанаты ломали ограждения, чтобы попасть на «Уэмбли» без билета. И многим это удалось.
Представители «Уэмбли» сначала утверждали, что все проходит без нарушений. Потом признали: «Небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы удалить этих людей. Любой человек на стадионе без билета будет немедленно выведен».
Одного из фанатов цитирует Daily Mail: «Нет ни полиции, ни охраны. Люди напуганы. Это просто позор».
В это легко поверить. Смотрите:
«Это бандитизм. За удар в голову человека на земле нужно арестовывать за попытку убийства!»
Самый вопиющий случай произошел внутри стадиона. Видео сразу завирусилось в соцсетях. На нем подрались английские фанаты. Сначала многие ошибочно предположили, что это бой между англичанами и итальянцами. Но нет: друг с другом дерутся именно англичане.
Это произошло как раз в тот момент, когда на стадион врывались безбилетные фанаты. С ними дрались те зрители, которые вошли на стадион по билету. В людей кидали предметы, им наносили удары ногами.
Частые комментарии к видео:
- «Это бандитизм. За удар в голову человека на земле нужно арестовывать за попытку убийства!»
- «Позорище! Это должно прекратиться».
- «Вот почему я и мои друзья не брали детей на «Уэмбли». Стыд».
- «Жалко выглядят и английская команда, и эти дикари, которые на «Уэмбли» бьют детей и пинают азиата».
Было и такое видео:
Истории с безбилетниками на этом не закончились. Возникали странные ситуации: например, некоторые итальянцы пришли на свои места и увидели, что те уже заняты.
Другие неприятности: хулиганы занимали места для людей с инвалидностью, десятки полицейских получили ранения
- The Guardian рассказывает: некоторые протискивались через турникет, пока другой зритель сканировал свой билет.
- На трибунах вспыхивали драки из-за мест.
- Часть фанатов-безбилетников попала на трибуну, где сидят семьи игроков. Некоторые даже смотрели оттуда матч.
- Подробности от The Telegraph: женщины и дети со слезами просили стюардов убрать фанатов с этих мест.
- По данным BBC, фанаты забирались и в сектора для людей с ограниченными возможностями. Стюардам потребовалось время, чтобы очистить эти сектора.
Ранее полиция предупреждала в твиттере: если нет билета на матч – не нужно приезжать на «Уэмбли», поскольку район и так перегружен.
Как пишет The Telegraph, возникали опасения, что матч и вовсе придется отменить. Около 50 фанатов были арестованы (Sky Sports называет число 45). 19 полицейских получили ранения.
Гарет Саутгейт перед матчем призывал фанатов уважительно относиться к гимну соперника: «Можно выводить соперников из себя во время игры, но это не то же самое, что во время гимна». Тренера послушались не все. Отдельная часть фанатов освистала итальянский гимн.
Ранее английская ФА уже была оштрафована УЕФА за освистывание болельщиками гимна Дании, файеры на трибунах и лазерные указки. Санкции могут повториться снова.
После игры сообщений о беспорядках пока не поступало. Сборная Италии получала кубок уже при наполовину опустевшем стадионе, что заметно по видео и фото.
В фан-зоне на Трафальгарской площади, как отмечает The Guardian, после проигранной серии пенальти воцарилась тишина: одни застыли на месте, другие тихо ушли. Возможно, утром будут другие подробности.