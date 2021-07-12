Евро-2020
Италия
Англия
На «Уэмбли» попала группа болельщиков без билетов. Еще один – выскочил на поле во время матча
вчера, 00:05
Италия и Англия играют в финале Евро-2020. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На игру попала группа болельщиков без билетов. Заявление представителей «Уэмбли»:
«Произошло нарушение безопасности, и небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы удалить этих людей. Любой человек на стадионе без билета будет немедленно выведен».
В конце второго тайма на поле выбежал болельщик. Во время трансляции его не показывали – вместо этого транслировались лица футболистов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые