Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

На «Уэмбли» попала группа болельщиков без билетов. Еще один – выскочил на поле во время матча

вчера, 00:05
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2

Италия и Англия играют в финале Евро-2020. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На игру попала группа болельщиков без билетов. Заявление представителей «Уэмбли»:

«Произошло нарушение безопасности, и небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы удалить этих людей. Любой человек на стадионе без билета будет немедленно выведен».

В конце второго тайма на поле выбежал болельщик. Во время трансляции его не показывали – вместо этого транслировались лица футболистов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Associated Press
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