Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права
Вы уже отовсюду услышали, что сборная Англия на этом Евро играет в омерзительный футбол. Скучный и трусливый. Так можно сказать. Но можно сказать по-другому: Англия играет расчетливо, осторожно и хладнокровно.
Вот тут немного цифр, которые все описывают:
• 4 матча – 4 гола. Меньше забивали только 8 команд на Евро.
• По ударам за матч Англия 22-я из 24 команд – всего 6,8.
• По количеству острых передач (key passes) вообще предпоследняя – 5,5.
• При этом единственная на турнире, кто пока не пропускал вообще.
• Допустила у своих ворот 2,9 голевых момента – меньше только у Шотландии, которая сыграла на матч меньше.
Итак: почему Англия играет так скучно
У нее очень прагматичная модель игры. Англия осторожно владеет: пока мяч у нас, нам не забьют. Саутгейт просит игроков не рисковать в пасах. Почти все передачи идут на фланги. Для чего? Потеря на фланге минимизирует риски и возможности соперника атаковать. Потому что после этого сопернику еще нужно перевести игру в центр, а это непросто сделать и забирает время. Поэтому чаще всего мяч застревает на фланге или уходит в аут.
При этом структура Англии строится так, что позиционно все игроки готовы к потере. Но не только за счет быстрого отбора, а за счет осторожного расположения игроков. Больше половины команды во время владения находятся ниже линии мяча.
Плюс Саутгейт подстраивается под каждого соперника отдельно, чтобы нейтрализовать его. Так, например, он отзеркалил схему 3-4-3 Германии – и структурно подавил ее. У Германии был всего один опасный момент, но и тот после грубой ошибки Стерлинга.
И получается вот что: Англия сама мало и неостро атакует и почти не дает этого делать сопернику. За это Саутгейта и критикуют: каждая игра его команды – скучный футбол в обе стороны. Но больше им недовольны за уничтожение креативности своих футболистов. Саутгейт оставляет в запасе Санчо, Грилиша, Фодена, иногда Маунта, Хендерсона. А те, кто выходят, играют не так, как в клубах: намного осторожнее.
Например, опорники Райс и Филлипс, которые в своих командах чаще пасуют вперед. А в сборной – только во фланги. Снизу графика, на которой отмечены пасы вперед сборной Англии. Обратите внимание: они практически не пасуют в зону перед штрафной соперника.
Саутгейт не виноват и ничего не должен – он работает ради результатов
До главной сборной Саутгейт три года отработал в «Мидлсбро» (средне) и три года в молодежной сборной Англии (хорошо). У него не было никаких заслуг и репутации классного тренера. Его приглашали даже немного в спешке – нужно было менять Эллардайса, попавшего в скандал. Плюс по-настоящему топовые тренеры сейчас очень редко идут работать в сборные – и Англия это понимала.
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Поэтому для Саутгейта эта работа – шанс всей жизни. Ему важно не провалиться, он сам об этом говорит. Например, после игры с Шотландией на Евро: «Мы знаем, что можем играть лучше. Но в формате такого турнира важно не проиграть».
Вероятно, Саутгейт понимает свою тренерскую ограниченность. И строит игру сборной, исходя из нее, не пытаясь быть кем-то других. Не мнит себя героем – и его команда играет так же: несмело и надежно.
Главное – есть результат. На чемпионате мира Англия дошла до полуфинала. Сейчас – уже четвертьфинал. В истории сборной нет ни одного тренера, у кого был бы лучший показатель результатов (2,19 очка за матч), чем у Саутгейта.
За этой сборной не очень приятно смотреть, когда включаешь ее матчи. Но она выигрывает, и это главное. В тексте английского сайта The Atheltic классно написано: если Англия побеждает – Саутгейт явно делает правильно хоть что-то.
Еще один секрет Саутгейта – близкие отношения с игроками и создание чудесной атмосферы в команде
Большинство игроков сборной в интервью называют Саутгейта по имени: «Гарет». Еще есть много фотографий, где Саутгейт обнимается с игроками, как с друзьями, во время тренировок или в спортзале. И выглядит так, будто он один из футболистов.
Грилиш рассказывал про него: «Он ладит со всеми парнями. Постоянно разговаривает с нами. И знает, как найти подход к каждому».
Люк Шоу: «До Гарета в сборной все было совсем иначе. Сейчас это настоящая команда. Нет никаких разделений на подгруппы, когда четверо парней здесь, четверо там. Нет разделений на компании, которые играют в одном клубе. Все вместе. Все хотят побеждать вместе. Это во многом зависит от Гарета – он создает единство в сборной».
The Athletic разговаривал с людьми, которые раньше работали с Саутгейтом или работают с ним сейчас. Эти источники остались неназванными, но мы доверяем авторитету The Athletic, поэтому процитируем их.
Первый. «У него есть важное умение: он заставляет тебя слышать, когда говорит. При этом он сам хороший слушатель. Ты всегда ощущаешь его присутствие и внимание, когда чем-то делишься. Это его талант. Он относится ко всем одинаково и заставляет каждого чувствовать себя великолепно».
Второй. «Дело не только в том, чтобы подойти к игроку и спросить, чего он хочет и что думает. Важно интересоваться простыми вещами: личной жизнью, семьей, все ли с ним в порядке, как справляется с жизненными трудностями. Саутгейт всегда про это узнает, всегда проверяет, насколько счастлив его футболист. Он умеет сопереживать и сочувствовать.
Среди игроков есть неосознанное понимание того, что они не хотят подводить Гарета. Но еще он доносит до них, что в первую очередь они играют и работают не ради него, а ради всей Англии».
Третий. «Все, что делает Гарет с точки зрения психологии, – очень тонко. В этом его стиль. Он никогда не ощущается навязчивым, когда выстраивает с тобой связь. Нет чувства, что он к тебе лезет. Но он с тобой разговаривает – и укрепляет контакт, ты ему доверяешь. Я думаю, что многое определяет его умение сопереживать. Все сводится к этому качеству. Оно дает игрокам спокойствие, через него он вселяет в них уверенность».
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