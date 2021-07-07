Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права

Вы уже отовсюду услышали, что сборная Англия на этом Евро играет в омерзительный футбол. Скучный и трусливый. Так можно сказать. Но можно сказать по-другому: Англия играет расчетливо, осторожно и хладнокровно.

Вот тут немного цифр, которые все описывают:

• 4 матча – 4 гола. Меньше забивали только 8 команд на Евро.

• По ударам за матч Англия 22-я из 24 команд – всего 6,8.

• По количеству острых передач (key passes) вообще предпоследняя – 5,5.

• При этом единственная на турнире, кто пока не пропускал вообще.

• Допустила у своих ворот 2,9 голевых момента – меньше только у Шотландии, которая сыграла на матч меньше.