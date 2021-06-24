Пока группа F дралась за плей-офф, Эд Ширан дал живой концерт для сборной Англии. Его позвал Кейн, с которым они дружат
Сборная Англии готовится к матчу 1/8 финала против Германии на Евро-2020. На следующий день после победы над Чехией команда получила выходной и развлеклась в компании с популярным певцом и актером Эдом Шираном.
Ширан – лауреат премий «Грэмми» и один из самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии Forbes.
Несмотря на строгие коронавирусные ограничения, Ширану было разрешено выступить для игроков сборной Англии, которые сидели рядом с ним. Ширан дал небольшой акустический концерт. Ранее он посетил матча Англия – Шотландия и был пойман фотокорреспондентами уходящим c «Уэмбли» с двумя бутылками пива.
«Лучший, просто лучший, – Джордан Хендерсон был в восторге. – С ним было очень приятно находиться вместе, а все и так знают, насколько он хорош в качестве исполнителя. Было здорово, когда он сыграл несколько песен и поболтал с нами – отличный вечер».
Калвин Филлипс дал больше подробностей: «Он друг Харри Кейна, который и попросил его приехать. Он пел, пока мы ели. Немного поболтали. Я много раз ходил на его концерты. Музыка, которую он играл, была отличной».
Ширан исполнял песни как раз во время матчей группы F, которые игроки тоже посматривали. Но Филлипс слушал Ширана: «Когда Эд играл, я был больше сконцентрирован на его музыке».
Правда, в соцсетях не все посчитали, что игрокам было интересно:
За несколько минут до окончания матчей команда спела популярную It’s Coming Home вместе с Шираном. И узнала, что в плей-офф она будет играть против Германии.
Кейн и Ширан давно знакомы. Еще в 2017-м он сходил на концерт певца и встретился с ним за кулисами перед выступлением на арене «О2».
Сам Ширан всю жизнь болел за «Ипсвич», а в мае 2021-го подписал с клубом спонсорский контракт – его логотип будет расположен на игровой форме команды. «Со временем узнаете», – заинтриговал Ширан, отвечая на вопрос о логотипе.
Английские игроки не имеют возможности проводить свободное время со своими семьями во время Евро из-за пандемии. Главный тренер Гарет Саутгейт старается разнообразить быт игроков, которые уже три недели находятся рядом друг с другом. Они могут посетить гольф-клуб или поиграть в баскетбол. В номерах у каждого игрока развешены семейные фотографии.
Матч Англия – Германия состоится в Лондоне 29 июня.