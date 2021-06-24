Пока группа F дралась за плей-офф, Эд Ширан дал живой концерт для сборной Англии. Его позвал Кейн, с которым они дружат

Сборная Англии готовится к матчу 1/8 финала против Германии на Евро-2020. На следующий день после победы над Чехией команда получила выходной и развлеклась в компании с популярным певцом и актером Эдом Шираном.

Ширан – лауреат премий «Грэмми» и один из самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии Forbes.

Несмотря на строгие коронавирусные ограничения, Ширану было разрешено выступить для игроков сборной Англии, которые сидели рядом с ним. Ширан дал небольшой акустический концерт. Ранее он посетил матча Англия – Шотландия и был пойман фотокорреспондентами уходящим c «Уэмбли» с двумя бутылками пива.