Киркоров пришел на тренировку сборной: подарил Черчесову сборник песен и не забил пенальти Дзюбе. Он споет гимн России перед Болгарией

Пятого июня Россия сыграет последний товарищеский матч перед Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Москве. Это контрольная игра против Болгарии.

28 мая стало известно, что гимн России перед игрой споет Филипп Киркоров. Еще на стадионе будет интерактивная комната, куда могут прийти болельщики: оставить пожелание сборной и пообщаться с ее бывшими звездами (Титов, Самедов, Аленичев, Пименов, Филимонов).

Выбор исполнителя гимна на игру с Болгарией имеет контекст. Филипп Киркоров родился в Болгарии, имеет ее гражданство, но уже детство проводил в Москве и закончил там школу.