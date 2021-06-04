Киркоров пришел на тренировку сборной: подарил Черчесову сборник песен и не забил пенальти Дзюбе. Он споет гимн России перед Болгарией
Пятого июня Россия сыграет последний товарищеский матч перед Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Москве. Это контрольная игра против Болгарии.
28 мая стало известно, что гимн России перед игрой споет Филипп Киркоров. Еще на стадионе будет интерактивная комната, куда могут прийти болельщики: оставить пожелание сборной и пообщаться с ее бывшими звездами (Титов, Самедов, Аленичев, Пименов, Филимонов).
Выбор исполнителя гимна на игру с Болгарией имеет контекст. Филипп Киркоров родился в Болгарии, имеет ее гражданство, но уже детство проводил в Москве и закончил там школу.
Киркоров появился даже на тренировке сборной в Новогорске за день до игры. Он пообщался с Черчесовым и футболистами. Игрокам Киркоров подарил подписные книги, диски и сувениры с Евровидения, а Станиславу Черчесову – сборник своих песен.
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В тренировке Киркоров тоже участвовал: пробовал забить пенальти Дзюбе – не получилось. «Король футбола спас ворота», – написал Киркоров.
Для сторис сборной Киркоров записал обращение:
«Скоро нашей национальной сборной по футболу предстоит защитить честь страны на чемпионате Европы. Соперники – очень серьезные, чего только стоит одна из лучших сборных мира – команда Бельгии. Но я верю в наших парней и буду всячески поддерживать их».
Кажется, Киркоров действительно любит футбол. В 2019-м Киркоров он отдал своего сына Мартина-Кристина в академию «Барселоны», но потом перевел его в академию ЦСКА. К шести годам Мартин-Кристин успел позаниматься теннисом, фигурным катанием, карате и дзюдо. Сейчас неизвестно, до сих пор ли он занимается футболом.
В конце нулевых Киркоров дружил с игроками сборной: Павлюченко, Аршавиным и Саенко. Вместе они собирались, чтобы поиграть в «Мафию».
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Саенко рассказывал, что с Киркоровым они даже близко общались:
«Когда мы летели в самолете, он [Киркоров] сказал: «Вань, у меня будет ребенок». Я еще так посмотрел на него... И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребенок появился, он мне набрал и говорит: «Я ж тебе обещал».
UPD. Неловкий момент возник, когда Киркоров перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым. Ничего, Оздоев уже привык.