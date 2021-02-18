Рассказ про игру «Мафия» от профи. Как создать целый клуб, какие хитрости бывают для победы и зачем за столом все смотрят на твои брови

– У вас есть рейтинговые игры. А есть, прости господи, федерация или высший клуб, который все эти результаты фиксирует?

– Есть свои структуры, но мы к ним не относимся.

– Почему?

– Мы играем не в классику. А все эти структуры преимущественно как раз связаны с классической мафией: глобальные турниры проводятся и так далее. Свои клубы есть не только во всех крупных городах России, но даже в небольших.

К этому альянсу или федерации – не помню, как это называется – не так сложно присоединиться. У таких клубов есть общие турниры, рейтинги. Можно попасть на какие-то глобальные турниры, они устраивают собственный посев. Короче, там своя Лига чемпионов и Лига Европы. И даже, возможно, турнир уровня Кубка Интертото.

У нас немного другой клуб. По киевским правилам, как и мы, играют минимум четыре клуба в Москве, минимум шесть клубов на Украине. Знаю, что по этим же правилам играли в Минске, в Лондоне, в Германии где-то. Какого-то определенного общего рейтинга у нас нет – эта тема больше про классику.

– Есть командные игры. Но ведь «Мафия» – это про каждый сам за себя. Как потом узнать, какая команда победила? Посчитать суммарные очки?

– Все очень просто. Каждая игра длится около часа. За вечер мы играем 4-5 игр. Мирные выигрывают, когда они убили всю мафию – победа красных. Мафии нужно убить всех мирных – то есть это победа черных.

Если остается 4 в 4 (4 черных против 4 красных), 3 в 3 или 2 в 2 без маньяка, то это победа черных. Днем черные будут голосовать против мирных, ночью – дополнительно убивают одного красного. Понятно, что в такие моменты они могут уже улыбаться, давать друг другу пятюни и признаваться, что они черные. Это досрочная победа.

Когда игра заканчивается, ведущий объявляет результат и коротко пересказывает игру. Он указывает на ошибки, ключевые эпизоды игры. После этого у каждого игрока есть по 30 секунд – и они говорят, кто был лучшим. У каждого игрока есть по голосу, который он может отдать любому, кроме себя.

Люди набирают за игру столько-то голосов. Если победила мафия, то обычно они получают каждый по три голоса. Если побеждают мирные, то, например, два голоса могут достаться комиссару, три – маньяку, ну, или как-то еще.

В других клубах автоматическая система раздачи голосов: победила красная или черная команда, а потом ведущий выставляет оценки по автоматическим действиям. Если маньяк ночью убил мафию, то ему плюс 0,5 балла. Если вскрылось два комиссара, то тут надо смотреть. Если это реально комиссар был, а мафия потом убила его, то мафии плюсик. Если это был лжекомиссар, то плюсики получают мирные.

Бывает такое, что отнимают баллы. Например, если ты мирный и убил мирного или, что еще хуже, убил комиссара.

– Ты говорил, что до интервью у тебя была игра с Киевом. И ты был последним в рейтинге. Что пошло не так?

– Я изначально входил в финал с худшим рейтингом: из 12 игроков я был 12-м. Я еще и обе игры проиграл. Тут у меня не было шансов подняться даже в топ-3.