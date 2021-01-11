Как делать фанатское клубное медиа? Сколько это стоит? В чем кайф? Рассказывают создатели «Локо Подкаст»
Павел Пучков и Вячеслав Опахин работают в больших медиа, но в свободное время делают ультранишевый подкаст про «Локомотив». Зачем? Как все это организовать? Какие сложности будут, если я захочу так же? Где найти свою аудиторию?
Мы с ними все обсудили в этом тексте.
Расскажите о себе
Паша: С 2010-го по 2019-й я работал в спортивной журналистике. Последние полтора года − на «Чемпионате». После этого ушел совсем в другой проект – в Hi-Tech Mail.ru.
Первые полгода после ухода из спортивной журналистики меня вообще тошнило от футбола, я его практически не смотрел. К началу зимы-2020 подумал, что все равно снова начал смотреть футбол. Все равно смотрю матчи «Локомотива». И мне хочется как-то рефлексировать, но без обязательств перед кем-то в плане редактуры, графика и дедлайнов.
Так появилась идея «Локо Подкаста», который тогда ни хрена не был «Локо Подкастом».
Слава: Я замглавреда в «Чемпионате». Участвую в запуске проектов и продуктовом развитии, временами занимаюсь другими направлениями – видео, киберспорт. Но все это не очень имеет отношение к подкасту.
За «Локо» болею давно. Не было такого дня, когда я понял: «Все, болею». Как-то из разных деталей все собиралось: Филатов, Семин, Лоськов, Овчинников. Все болели за «Спартак». Даже Паша полдня, как он рассказывал, за «Спартак» болел. А мне вот совсем не хотелось.
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На трибуну начал ходить тоже довольно давно – я уже и не вспомню первый матч. Но помню, что сходил сначала на «Центр», а потом понял, что за воротами поинтереснее – и с тех пор ходил туда. В этом есть особый кайф: за воротами лучше ощущается русский футбол. А здесь есть хотя бы ощущение духа трибуны.
Как вы все придумали?
Паша: Я пришел к Опахину. Тут важно уточнить, что его я знаю с 2012-го, мы вместе работали. Я знал, что он болеет за «Локомотив». Мне кажется, он тогда просто сказал: «Ок». И следующие три недели мы забили на тему. То есть обсудили, что это прикольная идея, и не трогали ее вообще.
Потом вернулись. Долго пытались понять формат, потому что на тот момент подкастов про клубы было очень мало – у нас не было референсов. Короче, начали делать методом проб и ошибок: что не получалось – убирали, что получалось – оставляли.
Первые несколько месяцев у нас даже было другое название – «Вместо гудков». К лету мы поняли, что оно нам не нравится. Оно не нравилось нам, оно не нравилось поисковикам, и мы взяли самое очевидное – «Локо Подкаст».
Мы изначально понимали, что делать это совсем-совсем ради фана – глупо. Мы оба работаем в медиа, и какие-то определенные представления, что можно сделать, чтобы проект залетал, у нас были.
Хотя первые полгода мы делали больше в сторону фана, да. Захотели – записались, не захотели – не записались. Не было никакого внутреннего обязательства по плану выхода. У нас от момента записи выпуска до выхода могло пройти дней пять.
И так было до июля. До этого мы просто угарали, но тогда поняли: просто угарать у нас не хватит терпения. Просмотры росли медленно, мы не очень довольны этим. Так мы поменяли все.
Встретились, обсудили, изменили название, поменяли акценты по площадкам. Мы сделали главной площадкой ютуб, от которого первые месяцы не было никакой пользы. Придумали под него имиджевые хреновины – типа стабильной заставки.
Мы создали телеграм-канал, инстаграм, блог на Sports.ru. То есть максимально расширили число площадок, где можно было бы распространять выпуск.
Слава: Я недолго думал, когда Паша предложил: ну, че, прикольно, вдруг кому-нибудь станет интересно. Потом мы долго решали, как все это реализовать технически, практически, что будем говорить, план составляли. Такой вот работы было много.
Так как нам это делать в кайф, мы не переживали, что мы не KuJi Podcast. Мы понимали, что с нуля начинали – нам так и было интересно. Что-то построилось.
Я доволен, как все развивается. Нам весело. Нам нравится. Как-то нам написала девушка: она во время матча «Локомотива» думает, что скажут Паша и Слава – вот на этом моменте мы чуть не расплакались.
Короче, приятно, когда люди оценивает твою работу, даже если ты ничего выдающегося не делаешь. А просто разбираешься, что происходит с «Локомотивом», который в этой жизни тоже ничего выдающегося не делает.
Мы просто развлекаемся и переживаем за любимый клуб, который для нас составляет определенную серьезную часть жизни.
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Как вы распределяете обязанности? Кто что делает?
Паша: Из основных: я монтирую аудио и заливаю аудиоверсии на площадки. Слава делает файл, который заливается на ютуб.
С комментами разбираемся так: кто первый увидел, тот и ответил. С блогом – 50 на 50. Канал в телеграме – в последние недели его больше ведет Слава. Это не договоренность. Так, видимо, просто получилось, что я ленивое говно. И забываю что-то писать. А он постит что-то регулярно, за что ему огромный респект. Все последние приросты аудитории – исключительно его заслуга.
Короче, я вспоминаю о телеграме стабильно, когда прилетают пуши от постов Славы. И я такой: «***, надо же тоже писать хотя бы раз в день».
С монтированием выпусков получилось так. Есть два типа выпусков: где нас двое и где есть гости. Где нас двое – самые быстрые. Время на монтаж – это длина выпуска, умноженная где-то на 1.7. Если выпуск идет 20 минут, я его монтирую 35-40 минут.
Если мы говорим про выпуск с гостем, то меньше часа они редко бывают. Очень часто тратится время на выравнивание уровня дорожек. Все гости записываются на разные устройства и по-разному держат диктофоны. У нас как-то гость в момент записи открыл окно. Мы этого не слышали, когда общались, но это было слышно в его аудиодорожке.
А еще у одного гостя диктофон лежал рядом с ноутбуком. В какой-то момент ноутбук нагрелся и включил режим самоохлаждения – и с той минуты выпуска на его дорожке хреначит кулер ноутбука. Это все нужно убирать.
В такие моменты монтаж выпуска затягивается. Условно: монтаж часовой записи может растянуться на три часа или даже больше.
Слава: Я скидываю Паше свою дорожку, он мне возвращает аудио. Я из этого делаю видео – из свободных открытых источников беру фотки и делаю слайд-шоу, которое меняется и относится к тайм-кодам. То есть фото привязаны к тому, о чем мы говорим. Надеюсь, это хоть кто-то заметил.
Видео я закидываю на ютуб. Дальше – анонсы в телеге, в блоге, даже, прости господи, в Дзене. Короче, где только можно.
Опять же: нам просто кайфово этим заниматься. У нас нет мысли, что мы строим медиа. И тем более нет задачи делать что-то быстрее кого-то.
Пока мы делали подкаст, я осознал, что про «Локомотив» мало что выходит. Есть несколько сайтов, которые делают давно. Есть несколько каналов. И это досадно. Потому что «Локомотив» – клевый клуб. Понятно, что это не народная команда. Но он тоже заслуживает, чтобы о нем много и часто говорили.
Есть надежда, что «Локо Подкаст» какую-то часть этого движа вокруг «Локо» наладит.
Кто помогал при создании?
Паша: Нам дико повезло, что у нас охрененно талантливые друзья. Поэтому какие-то вещи мы получили совершенно бесплатно и быстро.
Например, основной дизайн – это работа знакомой Славы. Они там че-то сидели и придумывали макеты. Я в этом абсолютно тупой и ничего не понимаю. В какой-то момент число вариантов макетов переросло за 10, а я уже после третьего не понимал разницу.
Еще одна наша подруга – мы попросили ее помогать нам с инстаграмом. Мы со Славой временами − два неорганизованных идиота. А тут получилось, что она нам здорово помогла прокачать инстаграм.
Мы всем очень дико благодарны.
Слава: Что касается джингла, его записала наша подруга Ульяна Лукьянченко. В начале у нас была заставка, которую мы собрали из нарезок: там Черданцев орал, когда был чемпионский матч-2018 и еще что-то. Это было кустарно и просто связано с первым названием «Вместо гудков».
Не помню, как родилась идея, что это может быть похоже на объявление по вокзалу. Но, когда эта идея появилась, мы сразу поняли, что у нас есть Ульяна – она поет и вообще очень креативный человек с классным голосом.
Так что все джинглы – ее работа, в том числе на английском под Лигу чемпионов и новогодний. Огромное ей спасибо за помощь, что она записала для нас все безвозмездно. Когда вышел джингл, мне посыпался вал отзывов: какой это классный голос и все такое.
Самый большой провал
Паша: Это был выпуск с пресс-атташе «Локомотива» Кириллом Брейдо. Мы его не выложили. Я и сейчас не какой-то профессионал в обработке звука, но тогда вообще был в этом слаб. Когда мы записывались с Кириллом, он был в беспроводных наушниках. И в момент записи он ходил по квартире – и наушники все улавливали.
Там получился выпуск с хлопаньем двери шкафа и открыванием балконного окна. Это не претензия Кириллу – мы его сами не предупредили, потому что не знали. Когда я послушал запись, то попытался что-то сделать – получилось хреново. И мы решили не выкладывать выпуск. Неудобно перед Кириллом.
Еще были выпуски, где звук не очень. Но таких всего два-три. Мы так и писали: «Сорри, чуваки, в какой-то момент звук может пойти по звезде. Простите нас за это».
Слава: Каждый такой косяк – это тот самый опыт. То есть мы встречаемся с какими-то обстоятельствами, которые не смогли предугадать, спотыкаемся и теперь знаем, что надо, например, элементарно просить гостя, если он где-то далеко, закрыть все окна и убрать шумящие предметы.
Стоп, пацаны, вы на создание подкаста потратили 0 рублей?
Паша: Нет, почему. У нас есть микрофоны, которые мы специально взяли под подкаст. Вроде стоили около трех тысяч. Изначально мы писали на микрофоны в ноутбуках. Они были не то чтобы хреновыми, но далекими от идеала.
Мы купили какие-то совсем базовые микрофоны. Тогда, кстати, обнаружилось: если ты покупаешь технику получше, то тебе нужно контролировать запись. Любые сопения, чавкания, зевки и щелчки тут же попадают на дорожку.
И до мая минимум мы еще тратились на сервер SoundCloud – вроде бы 900 рублей. Потом отказались от него и перевели все на бесплатную площадку.
Как вы выбираете гостей? Когда придет Леван?
Паша: Все гости, которые у нас были, это наши друзья и знакомые. Был только Марат Фаттахов (бывший коммерческий директор «Локомотива»), которого мы не знали до записи.
Слава: Таш Саркисян приходил к нам и бомбил от того, что происходит в клубе. Но мы его звали не только потому, что это известный человек. Мысль была в другом: человек своим именем может повыше поднять вопросы о ситуации в клубе.
Когда мы позвали Фаттахова, нам просто интересно было пообщаться. Мы даже не думали, что выпуск будет популярным.
Паша: Мы постоянно обсуждаем гостей и часто спорим на тему гостевых выпусков. Я считаю, что их не должно быть много, потому что они превращают формат подкаста в интервью. Слава считает, что гости – это ок, не каждый выпуск, но их можно звать часто.
Если все будет хорошо, то в начале 2021-го должен быть Леван [Горозия – он же L’One]. Слава с ним общался, он не против. Возможно, появится кто-то из бывших игроков, кто хорошо говорит.
Слава: С Леваном мы договорились, да. Судя по твиттеру (а то, что произошло в твиттере, это железно), он готов. Я там предложил ему прийти в подкаст. Он сказал, что после нового года.
Хочется людей, с которыми нам интересно что-то обсудить. Вряд ли это будет гость чисто ради хайпа. Мы всерьез обсуждаем приглашение Ольги Смородской.
Насколько сложно звать людей из самого «Локо»?
Паша: Единственный человек, которого мы позвали из «Локо», − Кирилл Брейдо. Еще был Фаттахов, но он уже уволился на момент записи.
Сейчас мы не очень хотим звать людей из клуба. Во-первых, потому что это согласование. Во-вторых, я не знаю, как много людей слушают выпуски и сколько людей из «Локо» слушали их хотя бы раз. У нас чаще всего такой, осуждающий акцент. Поэтому мы прикидываем, кто может прийти, чтобы было интересно.
Если человек скажет: «Ой, я не могу говорить» − я оставлю это в записи. Например, Фаттахов не мог сказать нам какие-то вещи, потому что за их разглашение на него могли подать в суд. Это я принимаю за мотивацию что-то не говорить.
Иногда нас просят скинуть выпуски на сверку. Но это только если что-то по фактчекингу нужно поправить. Если нас попросят скинуть выпуск и скажут потом: «Ой, я сказал тут, что Кикнадзе плохой, поправьте на «хороший» − в этом случае мы ничего не сделаем.
Какие вообще цели?
Паша: Мне бы хотелось, чтобы в идеале это превратилось в клубное медиа, но не под патронажем клуба. Чтобы это было чем-то узнаваемым в аудитории болельщиков «Локомотива». Чтобы мы давали людям возможность что-то обсуждать, общаться.
Хочется, чтобы это постоянно росло. Сейчас будет зимний перерыв: надо собираться, думать, обзывать друг друга и генерировать новые идеи. Эти полгода мне понравились. Сейчас нужно сделать шаг вперед. Но чтобы мы не обосрались, взяв на себя слишком много.
Слава: Тут такая история: это очень нишевая штука. Как бы оно ни росло, у него есть свой потолок. Поэтому нам было бы интересно проверить самих себя. Запустить видеоформат, попробовать стримы – то есть поиграться с технической частью.
Плюс сделать аналитические выпуски – это мы тоже обсуждали. Поэтому цель – попробовать новое исполнение и затронуть новые темы.
Вы оба рулите крупными медиа. Тут андер. В чем разница ощущений?
Паша: Это фан. Мы просто сидим и рефлексируем. У каждого человека должно быть хобби. Нужно на что-то отвлекаться от работы.
Это не сравнить с медиа. В медиа у тебя обязательства перед руководством, партнерами, аудиторией. Всегда нужно задумываться. Тут у нас даже нет аудитории – у нас очень приятное комьюнити. Я до сих пор в легком шоке, насколько оно лояльное, это просто офигеть.
Я думал, что к этому моменту появится определенный процент людей, которые будут слушать, чтобы написать, что мы дебилы. Но такие люди появляются один на три-четыре выпуска.
Слава: Разница очень простая. Как и в любом проекте, который делают двое, у тебя меньше возможностей с точки зрения финансов, но бесконечный простор в плане того, что вы делаете.
И у тебя нет какой-то ответственности, у тебя нет KPI. Ты можешь творить любую херню − я не про оскорбления: сделать любую обложку, любое оформление, любую идею. В этом ты абсолютно свободен. И это сильно кайфово.
Где найти подкаст