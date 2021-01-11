Как делать фанатское клубное медиа? Сколько это стоит? В чем кайф? Рассказывают создатели «Локо Подкаст»

Павел Пучков и Вячеслав Опахин работают в больших медиа, но в свободное время делают ультранишевый подкаст про «Локомотив». Зачем? Как все это организовать? Какие сложности будут, если я захочу так же? Где найти свою аудиторию?

Мы с ними все обсудили в этом тексте.

Расскажите о себе

Паша: С 2010-го по 2019-й я работал в спортивной журналистике. Последние полтора года − на «Чемпионате». После этого ушел совсем в другой проект – в Hi-Tech Mail.ru.

Первые полгода после ухода из спортивной журналистики меня вообще тошнило от футбола, я его практически не смотрел. К началу зимы-2020 подумал, что все равно снова начал смотреть футбол. Все равно смотрю матчи «Локомотива». И мне хочется как-то рефлексировать, но без обязательств перед кем-то в плане редактуры, графика и дедлайнов.

Так появилась идея «Локо Подкаста», который тогда ни хрена не был «Локо Подкастом».

Слава: Я замглавреда в «Чемпионате». Участвую в запуске проектов и продуктовом развитии, временами занимаюсь другими направлениями – видео, киберспорт. Но все это не очень имеет отношение к подкасту.

За «Локо» болею давно. Не было такого дня, когда я понял: «Все, болею». Как-то из разных деталей все собиралось: Филатов, Семин, Лоськов, Овчинников. Все болели за «Спартак». Даже Паша полдня, как он рассказывал, за «Спартак» болел. А мне вот совсем не хотелось.

«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты

На трибуну начал ходить тоже довольно давно – я уже и не вспомню первый матч. Но помню, что сходил сначала на «Центр», а потом понял, что за воротами поинтереснее – и с тех пор ходил туда. В этом есть особый кайф: за воротами лучше ощущается русский футбол. А здесь есть хотя бы ощущение духа трибуны.