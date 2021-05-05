Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню
Уточнение: Филипп Киркоров – худший именно на финальном этапе Евровидения. Было два случая, когда российские артисты участвовали, но не проходили в финал. В 1996-м Андрей Косинский не прошел в финал с песней «Я это я», но тогда отбор телевидение даже не транслировало. В 2018-м Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break» заняла в полуфинале 15-е место.
Отбор на Евровидение тогда – бардак. Киркоров узнал о нем за неделю до
В 1995-м Филипп Киркоров стал вторым, кто поехал на Евровидение от России. Первой была певица Юдифь, которая в 1994-м заняла девятое место. Она говорит, что многие за это ее травили и называли результат позором. Через год получилось еще хуже.
19 марта 1995 года в гостинице «Космос» прошел отбор на Евровидение в Дублине. Есть несколько версий, что там происходило. Википедия ссылается на статью «Российской газеты», где в репортаже отбор описан так: конкурс прошел, жюри не выбрало победителя, но на следующий день объявило победителями группу «Вокал-бэнд», но передумало и выбрало Филиппа Киркорова. «Вокал-бэнд» все-таки выступил на Евровидение, но как бэк-вокалисты Киркорова.
Немного другая версия – от певицы Ольги Дзусовой. Она рассказывала, что участвовала в отборе: «Претендентов было много. Нас честно сняли и показали по «Первому каналу», даже жюри сидело. Все венчал показ клипа Киркорова». Дзусова также распространила популярную и непроверенную историю. Якобы от Евровидения пришла «бумажка»: ехать должна Дзусова или две другие певицы, но руководство ОРТ выбрало Киркорова.
Песня нарушала регламент Евровидения: музыка уже исполнялась раньше. Киркорова в Дублине принимали за турка
На Евровидение Киркоров спел «Колыбельную для вулкана». Спокойную балладу на русском языке с антивоенным посылом:
«Навсегда забудь, вулкан,
Чем грозил былым векам,
Ты тиранить мир устань,
И горой зеленой стань».
Песня выбиралась в суматохе. Никто раньше не знал о правилах (песня должна быть новой и не исполняться до 1 сентября прошлого года). Киркоров выбирал от безысходности, потому что у него было только 10 дней на подготовку.
Молдавская певица Анастасия Лазарюк в 1985-м пела с той же музыкой, но на румынском. Композитор Илья Резник только написал Киркорову другой текст. Он вместе с Киркоровым поехал в Ирландию на Евровидение. Там их однажды приняли за турецкую делегацию:
«Мы приехали туда втроем: Алла в красном платье, Филипп – высокий, черный и сам весь в черном, я – в белом костюме. В общем, весьма яркое зрелище! Встречавший гостей мажордом, открывая перед нами тяжелую резную дверь, расплылся в улыбке: «О-о-о, туркиш делегейшен!»
Киркоров объяснял слабый результат плохими костюмами и политикой. И взялся покорять Евровидение как продюсер (пока не получилось)
За выступление Киркоров получил всего 17 баллов. Десять от Норвегии, шесть от Хорватии и один от Кипра. И занял 17-е место. Меньше тогда набрали только шесть стран (Германия, Бельгия, Португалия, Венгрия, Босния и Герцеговина и Польша).
В биографии на официальном сайте Киркорова написано, что «после выступления Киркорову предложили сотрудничество семь западных фирм». И вообще Киркорова принимали хорошо, просто никто не хотел видеть Россию в топе. Киркоров вспоминал:
«Россию никто не поддерживал, никто не голосовал за Россию. Даже если бы я спел гениально, то Скандинавия проголосовала бы друг за друга и все!»
Киркоров признает, что песня была неудачной, подготовка слабой, и никто тогда вообще не понимал, как покорять Евровидение: «Песня была на русском языке, с живым оркестром, неправильные костюмы, неправильное все».
Жена Киркорова Алла Пугачева перед Евровидением сказала, что тоже поедет на конкурс, если Киркоров не выиграет. Она выступила через два года. И снова в Дублине. Получилось чуть лучше – 15-е место. Неудачу Киркорова Пугачева тоже объясняла быстрой и слабой подготовкой:
«Мы ехали туда, зная, что нам ничего не светит. Странно, что вообще нас не выкинули. Я бы в такой ситуации не поехала. Такой аврал подготовки к конкурсу. Филипп говорит, что нужно выступать, раз есть возможность. Но возможность была в том, чтобы все успеть за неделю».
После провала Киркоров вспоминал: «Я решил вернуться и взять этот конкурс измором. Уже не как певец, а как продюсер, композитор или соавтор».
Киркоров регулярно участвует на Евровидение как продюсер, автор и композитор.
🇺🇦 2003-й. Александр Пономарев. 14-е место
🇬🇷 2004-й. Сакис Рувас. 3-е место
🇧🇾 2005-й. Анжелика Агурбаш. Вылет в полуфинале
🇷🇺 2006-й. Дима Билан. 2-е место
🇧🇾 2007-й. Дмитрий Колдун. 6-е место
🇺🇦 2008-й. Ани Лорак. 2-е место
🇷🇺 2014-й. Сестры Толмачевы. 7-е место
🇷🇺 2016-й. Сергей Лазарев. 3-е место
🇲🇩 2018-й. Группа DoReDos. 10-е место
🇷🇺 2019-й. Сергей Лазарев. 3-е место
В 2021-м Киркоров помогает молдавской певице Натальи Гордиенко. Он продюсер и соавтор к музыке.