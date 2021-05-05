Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню

Уточнение: Филипп Киркоров – худший именно на финальном этапе Евровидения. Было два случая, когда российские артисты участвовали, но не проходили в финал. В 1996-м Андрей Косинский не прошел в финал с песней «Я это я», но тогда отбор телевидение даже не транслировало. В 2018-м Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break» заняла в полуфинале 15-е место.

Отбор на Евровидение тогда – бардак. Киркоров узнал о нем за неделю до

В 1995-м Филипп Киркоров стал вторым, кто поехал на Евровидение от России. Первой была певица Юдифь, которая в 1994-м заняла девятое место. Она говорит, что многие за это ее травили и называли результат позором. Через год получилось еще хуже.

19 марта 1995 года в гостинице «Космос» прошел отбор на Евровидение в Дублине. Есть несколько версий, что там происходило. Википедия ссылается на статью «Российской газеты», где в репортаже отбор описан так: конкурс прошел, жюри не выбрало победителя, но на следующий день объявило победителями группу «Вокал-бэнд», но передумало и выбрало Филиппа Киркорова. «Вокал-бэнд» все-таки выступил на Евровидение, но как бэк-вокалисты Киркорова.