Филипп Киркоров

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Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
#ЧГК
Киркоров пришел на тренировку сборной: подарил Черчесову сборник песен и не забил пенальти Дзюбе. Он споет гимн России перед Болгарией
#Филипп Киркоров
Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню
#Евровидение
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