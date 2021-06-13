Англия
Евро-2020
Тайрон Мингс
Фил Фоден
Калвин Филлипс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Англия #Евро-2020 #Тайрон Мингс #Калвин Филлипс #Фил Фоден

Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х

час назад

Это состав сборной Англии в матче с Хорватией (1:0) на Евро-2020:

твиттер Евро-2020

На фото отмечены три игрока с необычными прическами: Тайрон Мингс, Калвин Филлипс и Фил Фоден.

Тайрон Мингс выделяется из них насыщенной жизненной историей. В детстве он был в приюте для бездомных – подробно об этом можно прочитать в нашем проекте с фактами об игроках Евро-2020. Еще Мингс увлекается дизайном, покупает билеты для фанатов и кормит бездомных во время праздников.

Прическа Мингса требует постоянного ухода от парикмахера. В условиях пандемии коронавируса за нее переживал даже Эктор Бельерин: «Нам нужно сделать все, чтобы сохранить его волосы». Сам Мингс тогда реагировал: «Коронавирус изо всех сил пытается от них избавиться. Но я пока держусь».

Калвин Филлипс играет в «Лидсе» всю карьеру. Он чуть не закончил в 14 лет, когда родители получили письмо: «Не все дети становятся футболистами». Тогда Филлипс тоже выделялся прической. Бывший защитник «Лидса» Бен Паркер вспоминал: «Все знали этого парня. Когда мы увидели его, то сразу вспомнили Давида Луиса».

Филлипс сразу засветился на Евро – отдал голевую передачу на Стерлинга. Естественно – в твиттере везде его волосы. Еще раньше один из фанатов сравнивал его смену имиджа с развитием покемона. Его прическа ужасно прорисована в играх, но в жизни сам Филлипс постоянно работает над ее улучшением. На Евро он играет с такими волосами:

твиттер Евро-2020

Кажется, это специальный стиль именно для сборной Англии:

В клубе было и так:

Фил Фоден для этой Англии – новый Пол Гаскойн. Пока только по прическе, но сам Гаскойн мотивировал Фодена перед стартом турнира: «Ему надо жадно относиться к возможностям. Я мечтал об игре за Англию. Перед ЧМ-1990 сэр Бобби Робсон сказал, что у меня осталась одна игра, чтобы проявить себя. Это был матч с Чехией. Я отдал три паса, забил, мы выиграли 4:2».

До старта Евро-2020 Фоден никак не выделялся прической. Сразу после сезона в «Ман Сити» он перекрасился. Теперь – точно вылитый Гаскойн:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
🇳🇱 Мы не видели Голландию семь лет – как у нее дела? Почему фанаты не любят тренера и как он перепутал фамилию Промеса?
Защитник Бельгии сломал глазницу в игре с Россией. Больше на Евро он не выйдет
Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
Что иностранцы думают о России. Мы спросили экспертов из Англии, Бельгии, Швеции и Германии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Англия
#Евро-2020
#Тайрон Мингс
#Калвин Филлипс
#Фил Фоден