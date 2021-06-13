Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х

На фото отмечены три игрока с необычными прическами: Тайрон Мингс, Калвин Филлипс и Фил Фоден.

Тайрон Мингс выделяется из них насыщенной жизненной историей. В детстве он был в приюте для бездомных – подробно об этом можно прочитать в нашем проекте с фактами об игроках Евро-2020. Еще Мингс увлекается дизайном, покупает билеты для фанатов и кормит бездомных во время праздников.

Прическа Мингса требует постоянного ухода от парикмахера. В условиях пандемии коронавируса за нее переживал даже Эктор Бельерин: «Нам нужно сделать все, чтобы сохранить его волосы». Сам Мингс тогда реагировал: «Коронавирус изо всех сил пытается от них избавиться. Но я пока держусь».