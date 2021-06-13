Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х
Это состав сборной Англии в матче с Хорватией (1:0) на Евро-2020:
На фото отмечены три игрока с необычными прическами: Тайрон Мингс, Калвин Филлипс и Фил Фоден.
Тайрон Мингс выделяется из них насыщенной жизненной историей. В детстве он был в приюте для бездомных – подробно об этом можно прочитать в нашем проекте с фактами об игроках Евро-2020. Еще Мингс увлекается дизайном, покупает билеты для фанатов и кормит бездомных во время праздников.
Прическа Мингса требует постоянного ухода от парикмахера. В условиях пандемии коронавируса за нее переживал даже Эктор Бельерин: «Нам нужно сделать все, чтобы сохранить его волосы». Сам Мингс тогда реагировал: «Коронавирус изо всех сил пытается от них избавиться. Но я пока держусь».
Калвин Филлипс играет в «Лидсе» всю карьеру. Он чуть не закончил в 14 лет, когда родители получили письмо: «Не все дети становятся футболистами». Тогда Филлипс тоже выделялся прической. Бывший защитник «Лидса» Бен Паркер вспоминал: «Все знали этого парня. Когда мы увидели его, то сразу вспомнили Давида Луиса».
Филлипс сразу засветился на Евро – отдал голевую передачу на Стерлинга. Естественно – в твиттере везде его волосы. Еще раньше один из фанатов сравнивал его смену имиджа с развитием покемона. Его прическа ужасно прорисована в играх, но в жизни сам Филлипс постоянно работает над ее улучшением. На Евро он играет с такими волосами:
Кажется, это специальный стиль именно для сборной Англии:
В клубе было и так:
Фил Фоден для этой Англии – новый Пол Гаскойн. Пока только по прическе, но сам Гаскойн мотивировал Фодена перед стартом турнира: «Ему надо жадно относиться к возможностям. Я мечтал об игре за Англию. Перед ЧМ-1990 сэр Бобби Робсон сказал, что у меня осталась одна игра, чтобы проявить себя. Это был матч с Чехией. Я отдал три паса, забил, мы выиграли 4:2».
До старта Евро-2020 Фоден никак не выделялся прической. Сразу после сезона в «Ман Сити» он перекрасился. Теперь – точно вылитый Гаскойн: