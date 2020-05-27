- Тайрон Мингс
- АПЛ
- Футбол
- Астон Вилла
- Ипсвич
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
Тайрону Мингсу 27 лет. В 2019-м он вместе с «Астон Виллой» вышел из Чемпионшипа в АПЛ, тогда же дебютировал в сборной Англии в двух матчах квалификации к Евро.
В детстве делил две двухъярусные кровати с тремя сестрами
Вряд ли об игре за сборную Англии он мечтал, когда в детстве засыпал в приюте для бездомных. «У моей матери не сложились личные отношения, получилось так, что нам некуда было больше идти, – вспоминал Мингс. – Там были две двухъярусные кровати, на которых спали я и три мои сестры, а мама спала на диване. Хорошо это помню – общий душ, не очень хорошие люди вокруг. Мы жили там где-то полгода-год. Это было ужасно».
Семья позже получила социальное жилье. Мингс занялся футболом – восемь лет провел в «Саутгемптоне», но потом бюджет в школе сократили, а его – отчислили. Подобрал «Бристоль Роверс», уже оттуда пошла профессиональная карьера – два клуба из низших лиг, «Ипсвич», «Борнмут», «Астон Вилла».
Разливал пиво, был консультантом, работал по 90 часов в неделю
Так было, когда он играл за клуб низшей лиги – платили всего 45 фунтов в неделю, еще 15 тысяч в год зарабатывал за работу консультантом по ипотеке. «Нужно было работать в выходные, но в субботу у меня был футбол, так что я трудился в понедельник, среду и пятницу, еще брал воскресенье. Доходило до 80-90 рабочих часов за неделю».
Заработка в клубе не хватало даже на билет на поезд, так что в 2012-м Мингс сказал семье, что больше не хочет играть в футбол – нет никаких перспектив. За день до старта нового сезона он сдал экзамен по вождению, за 100 фунтов купил разваливающийся «Ситроэн» и все же подписал контракт с другим клубом низшей лиги.
Тренер подписывал его со словами: «Заткнись и уходи с поля»
Мик Маккарти тренировал «Ипсвич» и просматривал Мингса. «Он был большой, мощный, быстрый и постоянно кричал – мне все это понравилось, – рассказывал тренер. – Я снял его через 75 минут, а он разозлился. Он мог получить травму – игра была жесткой, но говорил: «Не хочу уходить». А я ему: «Знаю, но иначе ты травмируешься, а я хочу тебя подписать, так что заткнись и выходи с поля».
«Ипсвичу» Мингс обошелся в 11 тысяч евро. Через три года клуб продал его в «Борнмут» за 11 миллионов. Ассистент Маккарти Терри Коннор вспоминал: «Как-то я спросил его о целях, а он сказал: «Играть в сборной». Это было сказано не с высокомерием, а с уверенностью».
«Он год работал с нами и делал это усердно, – слова босса той ипотечной компании Марка Харрингтона. – Был умен и хотел научиться профессии ипотечного брокера. Даже после заключения контракта с «Ипсвичем» он спрашивал, может ли рассчитывать на неполный рабочий день – хотел сохранить свою квалификацию».
В матчах наступал соперникам на головы
Противостояние с Ибрагимовичем в 2017 году запомнилось обоим. Мингс играл за «Борнмут» и сначала срубил Руни, а затем неаккуратно перепрыгнул через Златана, заехав ему по голове ногой. Тот отомстил позже – врезал локтем Мингсу по лицу. «Он прыгнул на мой локоть», – возмущался Ибрагимович, но его дисквалифицировали на три матча. Мингса – на пять.
Через два года Мингс дебютировал в «Астон Вилле» с прыжка на голову форварду «Рединга» Нельсону Оливейре. Судя по реакции, сам и перепугался больше всех:
Фотографии окровавленного Оливейры после игры шокировали Мингса: «Видел кровь на поле, но не знал, что травма настолько серьезна. Я отправил ему сообщение, он был в хорошем настроении и ответил: «Не волнуйся». Снова связался с ним уже после его операции, он был гораздо более сдержан, а потом все завертелось в медиа. Я чувствовал себя отвратительно».
Посещал психолога и считает, что в футболе не заботятся о психическом здоровье
«Сколько раз я вытаскивал его из этого состояния самоуничтожения, – вспоминал Коннор. – Он думал, что должен постоянно играть за «Ипсвич», мне приходилось его успокаивать». Но главные трудности были впереди.
Дебют в АПЛ закончился через шесть минут после выхода на поле – Мингс свалился с тяжелой травмой крестообразных связок, которая выбила его более чем на год. В документальном фильме «Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье» он рассказал, как обращался к психологу, и затронул психологические проблемы футболистов:
«Никого не волнует, был ли у тебя плохой день и вообще есть ли какие-то ментальные или физические проблемы, неполадки дома. Тебя оценивают только лишь по твоей игре».
Что он говорил о том периоде с травмой: «Когда я понял, сколько придется пропустить, мысли уже не контролировались. Я просто закрылся, не хотел заниматься никакой реабилитацией, не хотел ни с кем разговаривать. Я рассказал об этом тренеру. Иногда сложно завести первый разговор. Если б я мог помочь людям в этом, было б полезно тратить на это время».
Покупал фанатам билеты и футболки, а бездомным – еду
Всем запомнилась история в 2013 году – какой-то парень написал в твиттере Мингсу перед матчем «Ипсвича» с «Бостоном»: «Удачи сегодня. Если бы я мог пойти на игру» и прикрепил хэштег #skint («без гроша в кармане»). Мингс ответил: «Оставил билеты на твое имя».
«Потом мне звонит друг, – рассказывал Мингс. – Спрашивает, видел ли я, что творится в твиттере. А там под 5000 ретвитов. Было 2000 подписчиков, стало 15000. Статья попала на BBC, для интервью позвонил Sky Sports, но я отказался его давать. Не хотел, чтобы это выглядело, как рекламный ход».
Еще одна история в «Ипсвиче»: Мингс сменил 15-й номер на третий и порадовал фанатов, которые только что приобрели футболку с его именем и 15-м номером. Он спросил нужный размер и выслал футболки с новым номером.
В 2013-м он провел Рождество, помогая накормить бездомных. «Покупаю спальные мешки, утеплители, еду, все это раздаю в городе, откуда я родом. Мне нравится говорить с людьми, слушать их истории». Это была идея его девушки – провести пару часов таким образом. «Одна из самых полезных вещей, что я делал», – расценил свой поступок Мингс.
А еще у Мингса есть две академии – в Бристоле и Бирмингеме. Стоимость тренировки – всего шесть фунтов.