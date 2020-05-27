Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу

Разливал пиво, был консультантом, работал по 90 часов в неделю

Так было, когда он играл за клуб низшей лиги – платили всего 45 фунтов в неделю, еще 15 тысяч в год зарабатывал за работу консультантом по ипотеке. «Нужно было работать в выходные, но в субботу у меня был футбол, так что я трудился в понедельник, среду и пятницу, еще брал воскресенье. Доходило до 80-90 рабочих часов за неделю».

Заработка в клубе не хватало даже на билет на поезд, так что в 2012-м Мингс сказал семье, что больше не хочет играть в футбол – нет никаких перспектив. За день до старта нового сезона он сдал экзамен по вождению, за 100 фунтов купил разваливающийся «Ситроэн» и все же подписал контракт с другим клубом низшей лиги.

Тренер подписывал его со словами: «Заткнись и уходи с поля»

Мик Маккарти тренировал «Ипсвич» и просматривал Мингса. «Он был большой, мощный, быстрый и постоянно кричал – мне все это понравилось, – рассказывал тренер. – Я снял его через 75 минут, а он разозлился. Он мог получить травму – игра была жесткой, но говорил: «Не хочу уходить». А я ему: «Знаю, но иначе ты травмируешься, а я хочу тебя подписать, так что заткнись и выходи с поля».

«Ипсвичу» Мингс обошелся в 11 тысяч евро. Через три года клуб продал его в «Борнмут» за 11 миллионов. Ассистент Маккарти Терри Коннор вспоминал: «Как-то я спросил его о целях, а он сказал: «Играть в сборной». Это было сказано не с высокомерием, а с уверенностью».