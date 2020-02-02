Варди помогает любителям попасть в большой футбол. Для этого основал академию и приглашает скаутов

В 2016-м Джейми Варди стал чемпионом АПЛ. Примерно через месяц он затронул важную для всего мира футбольную тему: «Мы все ориентируемся на профессиональные академии и спортшколы. Но скауты почти не смотрят на тех, кто играет на непрофессиональном уровне. Они ездят на матчи молодежных команд, но, слушайте, я знаю ребят, которые сильнее и перспективных некоторых футболистов академий».

Сам Варди тоже пробился в футбол не по стандартному пути: через вечерние тренировки после работы на швейной фабрике и баре. Это и замотивировало его основать собственную академию V9. Упоминание об этой академии мы увидели в материале DailyMail – там пишут о том, что у академии есть некоторые финансовые трудности. Дальше мы разобрались, как она работает, и нашли интересные моменты.