Варди помогает любителям попасть в большой футбол. Для этого основал академию и приглашает скаутов
В 2016-м Джейми Варди стал чемпионом АПЛ. Примерно через месяц он затронул важную для всего мира футбольную тему: «Мы все ориентируемся на профессиональные академии и спортшколы. Но скауты почти не смотрят на тех, кто играет на непрофессиональном уровне. Они ездят на матчи молодежных команд, но, слушайте, я знаю ребят, которые сильнее и перспективных некоторых футболистов академий».
Сам Варди тоже пробился в футбол не по стандартному пути: через вечерние тренировки после работы на швейной фабрике и баре. Это и замотивировало его основать собственную академию V9. Упоминание об этой академии мы увидели в материале DailyMail – там пишут о том, что у академии есть некоторые финансовые трудности. Дальше мы разобрались, как она работает, и нашли интересные моменты.
Как работает академия Варди
На официальном сайте академии указано: Джейми Варди – глава и соучредитель. Ребекка Варди (жена нападающего «Лестера») – директор по маркетингу и развитию. Джон Моррис (агент Варди) – еще один соучредитель. На должности тренеров академии Варди пригласил своих знакомых тренеров, которые не добились успехов на профессиональном уровне.
Работа академии устроена следующим образом: команда из тренеров составляют пятидневную тренировочную программу, по итогам которой организовывается товарищеский матч из участников академии, за которыми наблюдают приглашенные представители футбольных клубов.
С 2017 года академия Варди сотрудничает с «Манчестер Сити» и проводит все мероприятия на территории его базы: размещает на 5 дней в специальных кампусах игроков, на резервных полях проводит тренировки и матчи.
У Варди есть пара критериев по отбору футболистов в свою академию:
- Каждый участник должен быть не старше 17 лет.
- У потенциального игрока академии не должно быть контракта с клубами из высших лиг на момент вступления в академию.
Так, по мнению сотрудников академии V9 они смогут найти «нового Джейми Варди».
Варди и его помощники уже трудоустроили нескольких игроков:
1. Алекс Пенни выступал на любительском уровне. После тренировок в академии V9 за 2 года поиграл в «Питерборо», «Гамильтоне». Сейчас выступает за «Бостон Юнайтед» (национальная лига, зона «Север»).
2. Ламар Рейнольдс (еще один игрок из любительских лиг) получил контракт от «Ньюпорт Каунти». Сейчас играет в национальной лиге зоне «Юг» за «Конкорд».
3. Дэнни Ньютон выступал за «Тамворт» (7 английская лига) и работал в автомастерской, сейчас играет за «Стивенейдж».
4. Миккель Миллер – первый футболист, которого академия V9 устроила за пределы Англии. Сейчас Миллер играет за «Хэмилтон Академикал», которая идет на последнем месте в чемпионате Шотландии.
5. Талантливый юниор Сэм Маккалум подписал контракт с «Норвичем» и отправился в аренду в «Ковентри»
Вся работа V9 была организована исключительно на деньги Джейми Варди. Следующий сбор планировался на середину июня, но его Варди отменил.
Дело в том, что Варди не хочет терять на этом проекте собственные деньги. Поэтому академия V9 снова откроется только в 2021 году – до этого момента Варди и его команда будет искать инвесторов. Аргументы на то, чтобы вкладываться в этот проект, есть. Во-первых, за 2 сезона работы V9 более 30 игроков академии подписали профессиональные контракты.
Во-вторых, за последним сбором V9 следили около сотни скаутов команд Англии, США, Канады, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Джон Моррис говорит, что не ожидал, что работа V9 создаст такой ажиотаж вокруг любителей. Сам Варди доволен проектом и рассчитывает, что поможет классным игрокам без команды ворваться в профессиональный футбол.
Фото на плашке: imago-images.de/Global Look Press