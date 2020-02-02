Джейми Варди
АПЛ
Футбол
Лестер
Норвич
Поделиться:
#Джейми Варди #Футбол #АПЛ #Лестер #Норвич

Варди помогает любителям попасть в большой футбол. Для этого основал академию и приглашает скаутов

02.02.2020 18:48
Илья Егоров

В 2016-м Джейми Варди стал чемпионом АПЛ. Примерно через месяц он затронул важную для всего мира футбольную тему: «Мы все ориентируемся на профессиональные академии и спортшколы. Но скауты почти не смотрят на тех, кто играет на непрофессиональном уровне. Они ездят на матчи молодежных команд, но, слушайте, я знаю ребят, которые сильнее и перспективных некоторых футболистов академий».

Сам Варди тоже пробился в футбол не по стандартному пути: через вечерние тренировки после работы на швейной фабрике и баре. Это и замотивировало его основать собственную академию V9. Упоминание об этой академии мы увидели в материале DailyMail – там пишут о том, что у академии есть некоторые финансовые трудности. Дальше мы разобрались, как она работает, и нашли интересные моменты.

официальный сайт V9

Как работает академия Варди

На официальном сайте академии указано: Джейми Варди – глава и соучредитель. Ребекка Варди (жена нападающего «Лестера») – директор по маркетингу и развитию. Джон Моррис (агент Варди) – еще один соучредитель. На должности тренеров академии Варди пригласил своих знакомых тренеров, которые не добились успехов на профессиональном уровне.

Работа академии устроена следующим образом: команда из тренеров составляют пятидневную тренировочную программу, по итогам которой организовывается товарищеский матч из участников академии, за которыми наблюдают приглашенные представители футбольных клубов.

С 2017 года академия Варди сотрудничает с «Манчестер Сити» и проводит все мероприятия на территории его базы: размещает на 5 дней в специальных кампусах игроков, на резервных полях проводит тренировки и матчи.

imago-images.de/Global Look Press

У Варди есть пара критериев по отбору футболистов в свою академию:

  • Каждый участник должен быть не старше 17 лет.
  • У потенциального игрока академии не должно быть контракта с клубами из высших лиг на момент вступления в академию.

Так, по мнению сотрудников академии V9 они смогут найти «нового Джейми Варди».

Варди и его помощники уже трудоустроили нескольких игроков:

1. Алекс Пенни выступал на любительском уровне. После тренировок в академии V9 за 2 года поиграл в «Питерборо», «Гамильтоне». Сейчас выступает за «Бостон Юнайтед» (национальная лига, зона «Север»).

2. Ламар Рейнольдс (еще один игрок из любительских лиг) получил контракт от «Ньюпорт Каунти». Сейчас играет в национальной лиге зоне «Юг» за «Конкорд».

3. Дэнни Ньютон выступал за «Тамворт» (7 английская лига) и работал в автомастерской, сейчас играет за «Стивенейдж».

4. Миккель Миллер – первый футболист, которого академия V9 устроила за пределы Англии. Сейчас Миллер играет за «Хэмилтон Академикал», которая идет на последнем месте в чемпионате Шотландии.

5. Талантливый юниор Сэм Маккалум подписал контракт с «Норвичем» и отправился в аренду в «Ковентри»

Вся работа V9 была организована исключительно на деньги Джейми Варди. Следующий сбор планировался на середину июня, но его Варди отменил.

Дело в том, что Варди не хочет терять на этом проекте собственные деньги. Поэтому академия V9 снова откроется только в 2021 году – до этого момента Варди и его команда будет искать инвесторов. Аргументы на то, чтобы вкладываться в этот проект, есть. Во-первых, за 2 сезона работы V9 более 30 игроков академии подписали профессиональные контракты.

Во-вторых, за последним сбором V9 следили около сотни скаутов команд Англии, США, Канады, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Джон Моррис говорит, что не ожидал, что работа V9 создаст такой ажиотаж вокруг любителей. Сам Варди доволен проектом и рассчитывает, что поможет классным игрокам без команды ворваться в профессиональный футбол.

Фото на плашке: imago-images.de/Global Look Press

Другие интересные истории про английский футбол:
19-летний игрок «Ман Сити» подсказывает схему Гвардиоле и уже сам тренирует детей в клубе
Помогал вдовам, открыл приют, стерпел угрозы после ЧМ. Что за удивительный трансфер оформляет «МЮ»
Наконец-то текст про смешные гримасы Фила Джонса! Эпоха стеба – от его друзей и всего мира
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
Все теги