19-летний игрок «Ман Сити» подсказывает схему Гвардиоле и уже сам тренирует детей в клубе
Для начала – что нам известно об Эрике Гарсии.
• Родился в Барселоне и девять лет воспитывался в «Ла Масии». Гарсия – центральный защитник.
• Перебрался в «Ман Сити» в 16 лет. За два последних сезона сыграл 13 матчей во всех турнирах.
• Дебют – в декабре 2018-го, отыграл 120 минут в Кубке лиги с «Лестером» в 17-летнем возрасте.
• У него есть три медали международных турниров – в сборной Испании выиграл два чемпионата Европы (U-17 и U-19), стал серебряным призером чемпионата мира (U-17).
Осенью 2019-го внимание прессы на игрока обратил Хосеп Гвардиола. Случилось это после игры с «Уотфордом», который «Ман Сити» легко порвал 8:0. Кстати, там защитник дебютировал в матчах АПЛ.
«Гарсия – очень умный парень, который на все обращает внимание. Мы сомневались по поводу состава «Уотфорда» – с четырьмя или пятью защитниками они сыграют? Эрик сказал мне после разминки, что они отрабатывали какие-то передвижения и сыграют в четыре защитника. Только он мне про это и сказал», – восхитился Гвардиола. Пеп и раньше отмечал Гарсию на предсезонных турнирах: «В 17 лет он играет, будто ему 24 или 25».
«Ну, я стараюсь помогать команде чем могу, – поскромничал игрок. – Мне вообще нравится наблюдать за чужой разминкой, поскольку большинство команд пробует какие-то новые вещи против нас. Посмотрел, что они делают, увидел, что будет четверка и еще один игрок впереди правого защитника».
Эта особенность у него с детства: «Я учился этому с шести лет. Мне нравится читать игру, всегда быть в правильной позиции в нужное время, потому я так много говорю на поле – хочется все организовать верно. В раздевалке стараюсь быть спокойнее и учиться у них. У нас хорошая компания, где каждый старается помочь каждому».
Что Гарсия думает о тренировках Гвардиолы: «Каждая из них – это как ходить в школу, где каждый день можно узнать что-то новое».
В интервьюThe Athletic Гарсия заявил, что задумался о получении лицензии Pro от УЕФА. Его одноклубник Кайл Уокер предположил, что Гарсия из-за такого подхода к игре когда-нибудь станет тренером. Тем удивительнее, что происходит это уже сейчас – 19-летний Эрик Гарсия занимается с командой U-11 вместе с 17-летним голкипером Гэвином Базуну.
«Я провожу шесть уроков с молодыми игроками, потом один раз в неделю у меня есть урок с учителем, где меня оценивают», – рассказывал Гарсия. Второй курс будет серьезнее – там добавятся психологические и тактические аспекты. Но будет ли ему комфортно выступать, скажем, перед парнями из команды U-19?
«Думаю, да. Мне нравится разговаривать на поле», – Гарсия не видит в этом никаких проблем.