19-летний игрок «Ман Сити» подсказывает схему Гвардиоле и уже сам тренирует детей в клубе

Осенью 2019-го внимание прессы на игрока обратил Хосеп Гвардиола. Случилось это после игры с «Уотфордом», который «Ман Сити» легко порвал 8:0. Кстати, там защитник дебютировал в матчах АПЛ.

«Гарсия – очень умный парень, который на все обращает внимание. Мы сомневались по поводу состава «Уотфорда» – с четырьмя или пятью защитниками они сыграют? Эрик сказал мне после разминки, что они отрабатывали какие-то передвижения и сыграют в четыре защитника. Только он мне про это и сказал», – восхитился Гвардиола. Пеп и раньше отмечал Гарсию на предсезонных турнирах: «В 17 лет он играет, будто ему 24 или 25».

«Ну, я стараюсь помогать команде чем могу, – поскромничал игрок. – Мне вообще нравится наблюдать за чужой разминкой, поскольку большинство команд пробует какие-то новые вещи против нас. Посмотрел, что они делают, увидел, что будет четверка и еще один игрок впереди правого защитника».

Эта особенность у него с детства: «Я учился этому с шести лет. Мне нравится читать игру, всегда быть в правильной позиции в нужное время, потому я так много говорю на поле – хочется все организовать верно. В раздевалке стараюсь быть спокойнее и учиться у них. У нас хорошая компания, где каждый старается помочь каждому».