Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус

«Манчестер Сити» с большим трудом выиграл в Шеффилде, а мог и потерять очки, если бы не гол Агуэро (1:0). И тогда серьезно критиковали бы Габриэла Жезуса, который не забил пенальти.

А заодно и Хосепа Гвардиолу, который упрямо разрешает ему бить пенальти, хотя статистика у бразильца просто кошмарна.

Из десяти пенальти он забил всего лишь четыре. Шесть промахов из десяти, шесть!

Жезус забил с пенальти «Лестеру», «Вулверхэмптону» и дважды «Шахтеру». В сезоне-2017/18 он промахнулся два раза. Промахи были одинаковыми – оба раза Жезус бил в левый от себя угол низом и попадал в штангу.

Промах номер три случился на Кубке Америки в игре с Перу. Тоже удар низом в левый угол, но голкипер потащил: