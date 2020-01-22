Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус
«Манчестер Сити» с большим трудом выиграл в Шеффилде, а мог и потерять очки, если бы не гол Агуэро (1:0). И тогда серьезно критиковали бы Габриэла Жезуса, который не забил пенальти.
А заодно и Хосепа Гвардиолу, который упрямо разрешает ему бить пенальти, хотя статистика у бразильца просто кошмарна.
Из десяти пенальти он забил всего лишь четыре. Шесть промахов из десяти, шесть!
Жезус забил с пенальти «Лестеру», «Вулверхэмптону» и дважды «Шахтеру». В сезоне-2017/18 он промахнулся два раза. Промахи были одинаковыми – оба раза Жезус бил в левый от себя угол низом и попадал в штангу.
Промах номер три случился на Кубке Америки в игре с Перу. Тоже удар низом в левый угол, но голкипер потащил:
Промах номер четыре. Опять низом в левый угол, но на этот раз вообще мимо!
Видео – с ютуб-канала «Матч ТВ»
Пятый промах вскоре с Аргентиной. На этот раз Жезус бил не на силу, а ковырнул мяч в правый угол низом. И не попал даже в створ.
Шестой раз Жезус не забил пенальти в игре АПЛ против «Шеффилда». Но на этот раз было нечто новое. Не низом, а верхом (но на удобной высоте для вратаря), не в угол, а немного левее центра.
Но здесь, как правильно возмущаются в твиттере, есть претензии к вратарю, который вылез с линии ворот на метр до удара. И это хорошо видно на другом скрине:
Конечно, Жезус мог бы отмазаться. Но даже забей он по правилам, статистика была бы – 50% точности (пять забито, пять не забито). Масштаб ужаса примерно тот же. Жезус проводит в АПЛ уже четвертый сезон.