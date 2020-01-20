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#Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Бундеслига #АПЛ #Серия А #Роберт Левандовски #Примера #Лига 1 #Серхио Агуэро #Джейми Варди #Карим Бензема #Виссам Бен-Йеддер #Чиро Иммобиле

Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!

20 января, 20:50
Денис Лапшин

Мы заметили, что в сезоне-2019/2020 в топ-лигах среди лучших бомбардиров много людей старше 30. Проверили всех лидеров суммарно и удивились: оказывается, из десяти главных форвардов Европы (это по два самых результативных на данный момент человека в каждой из пяти сильнейших лиг) только двое младше 29. Зато шесть из из них – от 30 и старше. Причем некоторые именно сейчас проводят свой успешнейший сезон.

  • Варди забил после 21 тура 17 голов. В лучшем сезоне он делал 24 гола за 36 туров.
  • Виссам Бен-Йеддер забил в 18 турах 14 голов. До этого его рекорд – 18 голов, но в 35 турах.
  • Чиро Иммобиле, дождавшись заветных 29 лет (в феврале ему будет 30), вообще вышел на космический показатель больше гола за игру: в 19 турах у него 23 гола. Два года назад он забивал 29 голов, но за целых 33 тура. 
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как парням из этого списка все это удается:
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
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#Футбол
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси
#Бундеслига
#АПЛ
#Серия А
#Роберт Левандовски
#Примера
#Лига 1
#Серхио Агуэро
#Джейми Варди
#Карим Бензема
#Виссам Бен-Йеддер
#Чиро Иммобиле