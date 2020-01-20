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Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
20 января, 20:50
Мы заметили, что в сезоне-2019/2020 в топ-лигах среди лучших бомбардиров много людей старше 30. Проверили всех лидеров суммарно и удивились: оказывается, из десяти главных форвардов Европы (это по два самых результативных на данный момент человека в каждой из пяти сильнейших лиг) только двое младше 29. Зато шесть из из них – от 30 и старше. Причем некоторые именно сейчас проводят свой успешнейший сезон.
- Варди забил после 21 тура 17 голов. В лучшем сезоне он делал 24 гола за 36 туров.
- Виссам Бен-Йеддер забил в 18 турах 14 голов. До этого его рекорд – 18 голов, но в 35 турах.
- Чиро Иммобиле, дождавшись заветных 29 лет (в феврале ему будет 30), вообще вышел на космический показатель больше гола за игру: в 19 турах у него 23 гола. Два года назад он забивал 29 голов, но за целых 33 тура.
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