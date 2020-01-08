Наконец-то текст про смешные гримасы Фила Джонса! Эпоха стеба – от его друзей и всего мира
«МЮ» проиграл «Ман Сити» (1:3) в Кубке Лиги. Bleacher Report закинул в инстаграм пост по игре «МЮ» в защите: «Кевин Де Брюйне заставил душу Фила Джонса покинуть тело». Там Джонса в очередной раз изобразили с искаженной физиономией в момент, когда он не успел за соперником. По этому эпизоду уже лепят мемы и задают вопросы: как Фил Джонс все еще играет за «Манчестер Юнайтед»?
В «МЮ» Фил Джонс выступает с 2011 года – тогда его купили из «Блэкберна» за 19 миллионов евро. По тому году трансфер Джонса был одним из самых дорогих переходов среди защитников. В первые годы карьеры Джонса в «Юнайтед» на него реально надеялись. В 2013-м Фергюсон сказал, что Джонс может стать величайшим игроком в истории «МЮ». К 2019-му Фил Джонс больше ассоциируется с мемами.
Сначала люди просто фиксировали странное выражение лица Фила Джонса. Позже его прямо ассоциировали с личными ошибками. Каждый подкат или неудачное действие Джонса – это обязательное фото с выражением его лица в этом моменте. В 2013-м в твиттере появился аккаунт с подборкой самых необычных физиономий Фила Джонса. Первый пост – момент с выражением лица Джонса, когда Серхио Агуэро забил на «Олд Траффорд».
Из тысячей мемов мы выделили один показательный прикол. На действия Джонса в матче с «Вулверхэмптоном» наложили классическую музыку. Посмотрите на изменение его лица.
Сам Джонс признает, что даже в личных переписках над ним шутят близкие люди: «Мои друзья все время подшучивают над этим. Это то, что просто есть. Я не слишком беспокоюсь об этом. Мои товарищи каждую ночь присылают мне фотографии в WhatsApp. Это обычный стеб». Такая же адекватная реакция у Джонса и на всевозможные подборки и галереи, которых особенно много в его день рождения.
В инстаграме Фила Джонса от 12 июля 2012-го есть необычный пост – обращение к Рио Фердинанду, которого сфотографировали с выпученными глазами. «Рио Фердинанд, уверены, что вы нормальный человек?» – подписал Джонс это фото. Сейчас выглядит интересно, что по перспективам и таланту Джонса рассматривали в «МЮ» именно на позицию Фердинанда. Пока Джонс заменил его только по мемам.
Фил Джонс всегда восхищался карьерными заслугами Фердинанда. Переход в «МЮ» повлиял на его развитие как раз пересечением с опытным партнером. «Я учился у Рио Фердинанда и видел все, что он делает», – позже рассказывал Джонс. Сам Фердинанд пошел дальше: еще в 2015-м прикалывался над Джонсом, пародируя его выражение лица.
Над Джонсом смеются и другие игроки. «Ман Сити» обыграл «Динамо Загреб» в Лиге чемпионов, а Рахима Стерлинга засняли в момент удара с необычной физиономией. «Фил Джонс был бы горд», – написал Стерлинг в твиттере и выложил сразу несколько фотографий собственной гримасы.
В подобном стиле обращал внимание на Джонса и Миши Батшуайи. В матче против «МЮ» он сыграл в бутсах с логотипом Бэтмена. «Рад, что вам понравилось, но сначала давайте посмотрим на лицо Фила Джонса», – писал Батшуайи.
У Фила Джонса проблемы не только с выражением лица. С сезона-2012/13 он постоянно пропускает по несколько матчей «МЮ» из-за травм. Отсюда и нестабильность в игре с грубыми ошибками – набрать форму у Джонса никак не получается. При этом он застрахован от ухода длительным соглашением, которое действует до 2023 года. Джонсу уже 27 лет, но в «МЮ» в него все равно верят даже без нового пиара от Фергюсона.
Падение Джонса в моменте с Кевином Де Брюйне стало поводом для новых материалов по его защитным способностям. Портал GiveMeSport cоставил подборку ужасных действий Джонса за всю его карьеру в «Манчестер Юнайтед». Там и падения, и голы в свои ворота, и даже попытка подачи углового. Мы покажем время Джонса в «МЮ» именно через его выражение лица – сейчас оно ассоциируется со всем этим этапом его карьеры.