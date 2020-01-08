Наконец-то текст про смешные гримасы Фила Джонса! Эпоха стеба – от его друзей и всего мира

В «МЮ» Фил Джонс выступает с 2011 года – тогда его купили из «Блэкберна» за 19 миллионов евро. По тому году трансфер Джонса был одним из самых дорогих переходов среди защитников. В первые годы карьеры Джонса в «Юнайтед» на него реально надеялись. В 2013-м Фергюсон сказал, что Джонс может стать величайшим игроком в истории «МЮ». К 2019-му Фил Джонс больше ассоциируется с мемами.

Сначала люди просто фиксировали странное выражение лица Фила Джонса. Позже его прямо ассоциировали с личными ошибками. Каждый подкат или неудачное действие Джонса – это обязательное фото с выражением его лица в этом моменте. В 2013-м в твиттере появился аккаунт с подборкой самых необычных физиономий Фила Джонса. Первый пост – момент с выражением лица Джонса, когда Серхио Агуэро забил на «Олд Траффорд».