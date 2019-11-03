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#Нейт Диас #UFC #MMA #Хорхе Масвидаль

UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов

03 ноября 2019, 17:00

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса техническим нокаутом на UFC 244. У Диаса во время боя было два рассечения, из-за которых и остановили бой в перерыве между раундами. Такому исходу не радовался даже победивший Масвидаль. Бойцы сразу заговорили о реванше, но президент UFC Дейна Уайт всех оборвал: повторения поединка не будет.

Тот же Уайт запостил в инстаграм фотографию Диаса уже после боя, когда ему наложили швы. В инстаграме этот пост открывается после предупреждения – воспринимается тяжело. «Респект Нейту Диасу, что подталкивал доктора на продолжение боя», – подписал фотографию Уайт.

В этом бою Хорхе Масвидаль выиграл пояс BMF, который означает титул главного засранца UFC. Но решение доктора об остановке боя понравилось не всем. «Врач не получает звание BMF, это точно», – пошутил бывший чемпион UFC Доминик Круз. Придумали и новую расшифровку BMF – Bad Medical Finish (плохое медицинское окончание).

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