UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов

Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса техническим нокаутом на UFC 244. У Диаса во время боя было два рассечения, из-за которых и остановили бой в перерыве между раундами. Такому исходу не радовался даже победивший Масвидаль. Бойцы сразу заговорили о реванше, но президент UFC Дейна Уайт всех оборвал: повторения поединка не будет.

Тот же Уайт запостил в инстаграм фотографию Диаса уже после боя, когда ему наложили швы. В инстаграме этот пост открывается после предупреждения – воспринимается тяжело. «Респект Нейту Диасу, что подталкивал доктора на продолжение боя», – подписал фотографию Уайт.