Он всю ночь играл в «Монополию» после разгрома «Барселоны». Джо Гомес, каким мы его не знали
Джо Гомес в марте обязательно сыграет 100-й матч за «Ливерпуль» – на начало марта осталось всего два до круглого числа. 22-летний защитник очень редко попадает в новости и заголовки – слишком скромный и закрытый парень. Некоторые подробности из его жизни не очень типичны для современных звезд футбола.
Рос в непростом районе
Гомес подружился с Олуво больше десяти лет назад – парни пораньше вставали утром, чтобы сесть на автобус, но пойти не прямиком в класс, а сначала в тренажерный зал. Теперь вы понимаете, почему Клопп однажды сказал про Джо, что с такими мышцами можно ходить разве что на пляж, и ему рекомендовал быть менее тяжелым и более подвижным.
Олуво сейчас занимается боксом. Хотя оба они гордятся своими корнями, район Катфорд, в котором они росли – не лучшее место для взросления, там бандитизм, преступления и поножовщина. «Многие, кто ходили в школу с нами в те годы, либо за решеткой, либо уже мертвы».
Почему у них все сложилось хорошо? «У нас было правильное представление о том, что хорошо, а что плохо», – озвучил причину Гомес. Его компания друзей состоит из пяти человек, каждый знает друг друга еще со школы.
Болел за «Арсенал», кумир – защитник «МЮ», а успехи – в «Ливерпуле»
Карьеру Гомес начинал в «Чарльтоне», уже тогда было известно, что ему нравится «Арсенал». Именно туда он и засобирался в 2015 году, но защитника перехватил «Ливерпуль». Говорят, «Арсенал» был готов, но всему виной был финансовый вопрос – у «Ливерпуля» просто оказалось больше денег для покупки.
Гомес рассказывал, что старается учиться у ван Дейка в клубе и Стоунза в сборной, но идолом считал легенду «МЮ» Рио Фердинанда.
Единственный из чемпионов Европы, кто закрепился в суперклубе
Эта история обидна не только для России, когда континентальный турнир выигрывает юношеская команда, а через лет пять этих игроков толком не найти. Сборная Англии победила на чемпионате Европы U-17 в 2014-м. К своему 17-летию, 23 мая, Джо приехал с золотой медалью – он играл за Англию и попал в команду лучших игроков турнира.
И остался единственным, у кого задалась карьера в топ-команде. Из тех игроков можно вспомнить разве что Доминика Соланке, который иногда играл за «Ливерпуль», но сейчас принадлежит «Борнмуту», да его одноклубника Льюиса Кука. Остальные разбрелись по гораздо более слабым клубам.
Со Стерлингом сильно задел Гомеса не инцидент, а последствия
Очень неприятная история из прошлого ноября – Гомес и Стерлинг сцепились на поле в матче «Ливерпуля» и «Ман Сити», а затем схватил его за шею в столовой. Стерлинга выгнали из сборной за плохое поведение, но на первых полосах газет оказался и Гомес.
Излишнее внимание к нему далось ему еще тяжелее, чем стычка со Стерлингом. Гомес терпеть не может алкоголь, и в субботу вечером лучше будет расставлять карточки в «Монополии», чем вываливаться из ночного клуба. «Я люблю футбол, это моя страсть, но есть и другие вещи, которые приходят вместе с ним, например, внимание, так что главной проблемой было то, что меня бросили в историю, к которой не привык».
Тогда же Гомеса освистали английские фанаты – еще одна непростая ситуация. «Если бы люди знали его хорошо, никто бы никогда его не освистал, – считает Олуво. – Они даже не смели бы об этом подумать».
Играл в «Монополию» после разгрома «Барселоны»
Легендарный полуфинал Лиги чемпионов-2018/19, отыгранные 0:3 – «Ливерпуль» грохнул «Барсу» 4:0 и вышел в финал. Чем занимался Гомес после матча?
«Мы всю ночь играли в «Монополию», – рассказал друг Гомеса. «Да, допоздна», – добавил футболист. «Сначала мы посмотрели хайлайты матча в ютубе», – объяснил Гомес И засмеялся: «Посмотри на время. 4:23 утра!».
На одной неделе стал отцом и выиграл Лигу чемпионов
В мае 2019-го «Ливерпуль» готовился к финалу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», а жена Гомеса должна была родить. Он пошел посоветоваться с Клоппом. Тренер сказал ему: «Джо, лети домой. Если сможешь вернуться – вернись». «Другие тренеры могли бы свысока глядеть на тебя в такой ситуации, но он делает все проще, – говорит Гомес. – Я обязан ему не только как тренеру, но и как человеку».
У Гомеса и его жены Тамара родился сын. На этой же неделе «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а Гомес вышел на последних минутах.