Он всю ночь играл в «Монополию» после разгрома «Барселоны». Джо Гомес, каким мы его не знали

Джо Гомес в марте обязательно сыграет 100-й матч за «Ливерпуль» – на начало марта осталось всего два до круглого числа. 22-летний защитник очень редко попадает в новости и заголовки – слишком скромный и закрытый парень. Некоторые подробности из его жизни не очень типичны для современных звезд футбола.

Рос в непростом районе

Гомес подружился с Олуво больше десяти лет назад – парни пораньше вставали утром, чтобы сесть на автобус, но пойти не прямиком в класс, а сначала в тренажерный зал. Теперь вы понимаете, почему Клопп однажды сказал про Джо, что с такими мышцами можно ходить разве что на пляж, и ему рекомендовал быть менее тяжелым и более подвижным.

Олуво сейчас занимается боксом. Хотя оба они гордятся своими корнями, район Катфорд, в котором они росли – не лучшее место для взросления, там бандитизм, преступления и поножовщина. «Многие, кто ходили в школу с нами в те годы, либо за решеткой, либо уже мертвы».

Почему у них все сложилось хорошо? «У нас было правильное представление о том, что хорошо, а что плохо», – озвучил причину Гомес. Его компания друзей состоит из пяти человек, каждый знает друг друга еще со школы.