Ипсвич

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Бьелса пытался произнести «Ипсвич». Не смог
#Марсело Бьелса
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Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
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#Тайрон Мингс
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