Травмы и костыли украли его место в «Ливерпуле» Клоппа. Он от безвыходности уполз в «Саутгемптон» − и вдруг стал героем АПЛ
• Он второй бомбардир АПЛ после Варди прямо сейчас.
• Первый игрок «Саутгемптона» с 2003 года, забивший в пяти играх подряд
• Тренер «Саутгемптона» Ральф Хаззенхюттль: «Его выступления – лучшее, что я видел от игрока в этой команде».
• Человек, который из-за травм пропустил примерно столько же минут, сколько сыграл за карьеру.
Все это − Дэнни Ингз. Да, пока главное открытие евросезона.
Ингз − киллер в прессинге. Ему помогает особенный стиль бега
Сильные качества Ингза – умение открыться в чужой штрафной, отлепиться от защитника, ворваться в нужную зону, подкараулить ошибку. Еще Ингз − очень интенсивный игрок: много и агрессивно бегает без мяча. За это его ценил Клопп – потенциально Дэнни вписывался в его интенсивную и прессингующую систему.
Но так же идеально он вписывается в еще более интенсивную и сумасбродную систему прессинга «Саутгемптона» при Хазенхюттле. Их команда – вторая по интенсивности и качеству прессинга в АПЛ (выше «Ливерпуля» и «Сити»).
Ингз, вероятно, самый отбирающий форвард в АПЛ (мы не чекнули стату всех нападов, но сравнили с визуально самыми прессинг-активными). В среднем за игру он один раз отбирает мяч – больше, чем Фирмино, Рауль Хименес, Стерлинг и Варди.
Показательно, что два гола в этом сезоне Ингз придумал в одиночку, надавливая на вратарей: обокрал Льориса и заставил Адриана выбить мяч прямо в него.
Быть таким интенсивным и сложным для соперников в давлении Ингзу помогает особенная манера бега. Коллеги из The Athletic написали отдельный материал-разбор про стиль его рывков:
«Он использует ротационный стиль, работающий через поджатие ног, а не через позвоночник, как у всех. Такая манера вкладывает больше сил в давление, когда он бежит вперед.
Его руки остаются близко к телу и двигаются вверх и вниз, а не влево и вправо. Это увеличивает частоту, с которой он может перемещать их, а она ускоряет его шаг. Он не самый быстрый игрок, но этот метод позволяет ему накрывать защитников.
И присмотритесь к его рту. Дышит он тоже по-особенному. Он задерживает дыхание, надавливая на диафрагму, а потом сжимает нижнюю часть живота. Тем самым он увеличивает мощь мышцы живота, чтобы тело быстрее неслось вперед».
Отчислили из академии любимого клуба, и он пошел играть в команду отца
Ингз попал в «Саутгемптон», когда пошел в первый класс. Он болел за клуб и мечтал за него играть – его семья жила в окрестностях Саутгемптона. В академии он побегал несколько лет (и даже пересекся с Окслейдом-Чемберленом), но к десяти годам его отчислили. Причина банальная: из-за щуплости.
После отчисления Ингз поник и думал завязать, но отец не позволил: сразу же забрал его в команду воскресной (любительской) лиги, которую сам тренировал. Отец вообще сыграл важную роль в его становлении:
«Он заставил меня пинать мяч, прежде чем я научился ходить! У меня никогда не было игрушек или каких-либо игр, кроме футбола. Это все заслуга отца: и любовь к футболу, и мои достижения.
Сейчас он звонит после каждого матча и говорит, в чем я был недостаточно хорош. Да, кажется просто, но это большая часть моего успеха – папа всегда заставлял меня анализировать игру».
Играл в низах Англии и уже тогда много травмировался
Ингз играл на любительском уровне целых пять лет после отчисления из «Саутгемптона». В 15 им заинтересовались скауты «Борнмута» – на тот момент команды Лиги 1 (третий дивизион). После нескольких тренировок ему дали постоянное место в молодежке.
В «Борнмуте» он не выделялся огромным талантом и мало играл в основе. Поэтому в 18 лет ему разрешили уехать в аренду в «Дорчестер» – команду четвертой английской лиги. Он рассказывает, что именно там стал футбольным мужчиной:
«Это определяющее событие в моей карьере. Я был молод, и аренда помогла мне всесторонне развиться. Время там – лучшее, что могло со мной тогда случиться. Я играл со взрослыми мужиками, забивал голы и наслаждался. А когда вернулся в «Борнмут» – все стало намного лучше: и я, и клуб стали сильнее».
• Ингз вернулся в «Борнмут» и сразу стал основным. Тренировавший тогда (черт, он же до сих пор там!) команду Эдди Хау поверил в Дэнни – и тот зажег: забил семь голов за полгода, а команда попала в плей-офф за выход в Чемпионшип.
• После того сезона Ингзом заинтересовались клубы АПЛ – были даже конкретные переговоры с несколькими. Но в то же время Эдди Хау ушел из «Борнмута» (да-да, такое было) в «Бернли». И позвал Ингза к себе. И тот отказался от АПЛ и поехал за своим тренером в Чемпионшип (о, да!)
• Но летом, на сборах «Бернли», Ингз получил травму – и выбыл до середины февраля, пропустив полсезона. Потом – долго набирал форму и только концу сезона разыгрался: забил три гола в восьми играх.
• Следующий сезон – снова травма в самом начале. Только на этот раз Ингз пропустил два месяца. Потом – опять – долго набирал форму (много сидел на замене) и в целом провел плохой сезон (забил всего три гола).
Хау тогда говорил: «Он находился в фантастической форме и был большой частью наших планов на старте сезона. Очень жаль, что травма выбила его».
• Зато следующий сезон (2013/14) – настоящий взрыв: Ингз прошел его без травм, наколотил 26 голов и наотдавал 8 ассистов в 45 матчах. Он был причастным к 54% голам «Бернли» и стал лучшим игроком Чемпиошипа, а клуб поднялся в АПЛ.
• В следующей кампании Ингз настрелял 11 голов, став одним из лучших бомбардиров АПЛ и открытий лиги. У него как раз истекал контракт с «Бернли» и несколько больших английских клубов вели с ним переговоры. Ингз выбрал «Ливерпуль».
Мог быть частью этого «Ливерпуля», но: травмы, травмы, травмы
Он бодро начал в команде Брендана Роджерса: в первых пяти матчах забил два гола и удивил фанатов самоотверженностью и энергией. Его даже признали лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре.
Но фотографировался с наградой Ингз уже с костылями под руками. Какая злая ирония – он травмировался на первой тренировке Клоппа. Ингз порвал кресты и на семь месяцев остался без футбола. И пропустил весь первый сезон Клоппа.
Следующий сезон он начал во второй команде «Ливерпуля» (четыре матча, четыре гола). И ни разу не сыграв за основу, снова получил тяжелую травму (на этот раз колена). И снова вылетел до конца сезона – на этот раз на 10 месяцев.
За почти два года без футбола Ингз дал несколько вью – в основном говорил, что травмы делают его сильнее и что это неотъемлемая часть профессии. В «Ливерпуле» все говорили о невероятном терпении и труде Ингза в восстановлении, а фотографы всегда ловили его с улыбкой на лице.
Но только вдумайтесь. Тебе 23-25 лет. Ты уже знаешь, что способен играть на высоком уровне. Твоих партнеров тренирует Клопп, а команда много выигрывает и веселиться на поле. А ты два года проводишь, мучительно восстанавливаясь в спортзале.
В сезоне-2017/18 Ингз все-таки вернулся. Но очень долго набирал форму – полсезона отыграл за дубль. Начиная с декабря, попадал в заявку, но плотно сидел на замене. В апреле Ингз наконец-то забил в АПЛ – впервые за 930 дней (офигеть).
Но фон вокруг был отвратительным. Ингз пропустил два сезона в «Ливерпуле», а на третий играл за дубль (почти не забивал там) и смотрел на основу со скамейки. При этом понимал, что в основу пробиться практически нереально.
Возвращение в «Саутгемптон» спустя 15 лет
Перед сезоном-2018/19 «Ливерпуль» понял: пора отпускать Ингза в аренду; за три года он сыграл лишь в 14 матчах. Около четырех клубов АПЛ делали предложение Дэнни, но он выбрал клуб, за который болел с детства и который когда-то его отверг – «Саутгемптон». Ингзи уехал в аренду с правом выкупа.
Но перед первой игрой там, когда только было объявлено о его трансфере, сказал кучу приятных слов о «Ливерпуле» и получил столько же в ответ:
«Наблюдать за футболом, не имея возможности выйти на поле, очень тяжело. После второй травмы колена мне казалось, что нужно завершать карьеру. Я так усердно работал после первой травмы.
Юрген очень поддерживал меня в период моего восстановления. Команда развивалась с невероятной скоростью, но Клопп всегда доверял мне и давал шанс проявить себя. Я очень его уважаю, как и каждого в этом клубе.
Переплюнуть Мане, Фирмино и Салаха невероятно сложно. Это было бы сложно для любого нападающего, особенно с двумя травмами колена. Они – бесспорно лучшие трио в мире. То, какое у них взаимопонимание, просто невероятно. Я знал, что я не смогу заменить даже одного из них.
Роберто Фирмино очень умный. Он знает на каком расстоянии от него расположены соперники, даже не поднимая головы. Он знает, куда отдаст мяч в следующую секунду, когда побежит за соперником или куда его уведет за собой. Я многому у него научился».
Хендерсон об Ингзе: «Когда люди говорят о Дэнни, это всегда что-то хорошее. Он прекрасный парень. Человек, который всегда хочет принести пользу и делает это».
Клопп: «Каждый в Мэлвуде любит Дэнни. Это хорошо, что он не будет играть против нас (прим. – по правилам аренды), потому что он всегда несёт угрозу. Мы очень внимательно следим за его играми. Он всё ещё один из нас.
Он фантастический человек. Мы уже скучаем, но так лучше. У него остается в «Ливерпуле» много друзей. Если бы характер и выдержку Ингза можно было разлить бутылкам, то это вино продавалось бы по всему миру».
В «Саутгемптоне» поборол травмы и вышел на пик
Первый сезон в «Саутгемптоне» Ингз отыграл как арендованный – почти всегда в основе, набил восемь голов в 25 играх и травмировался всего раз (только на месяц). По окончании сезона «Саут» выкупил Дэнни, заплатив 22 миллиона (а ведь могли и не тратиться, если бы внимательнее отнеслись к нему в детстве).
Зато сейчас Ингз – один из лучших форвардов АПЛ – 21 гол в 37 матчах. Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль говорит о его форме: «Это результат парня, который отрабатывает свою задницу!», а британские издания во всю пишут о возвращении Ингза в сборную Англии.
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«Сейчас я просто развлекаюсь, когда выхожу на поле. Если я сделал все, чтобы подготовиться к игре – я знаю, что выйду на поле на выходных и буду веселиться.
Я знаю, люди видят, как я улыбаюсь и как счастлив, когда играю. Когда я получаю шанс, я пытаюсь быть настолько сосредоточенным, насколько могу. Я не собираюсь забивать каждую неделю, уходить без голов с поля – это нормально. Но если я много работаю, я знаю, что обязательно буду забивать.
Импульс – для меня ключевое понятие в футболе. В этом сезоне у меня все так хорошо, потому что есть импульс, есть голод, который нужен нападающему, чтобы забивать.
И я никогда не забываю свои корни. Помню, откуда я пришел сюда. Это делает меня тем, кто я есть. И заставляет оставаться скромным. Я начинал путь с самых низов, что делает его еще более особенным».
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