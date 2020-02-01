Травмы и костыли украли его место в «Ливерпуле» Клоппа. Он от безвыходности уполз в «Саутгемптон» − и вдруг стал героем АПЛ

Ингз − киллер в прессинге. Ему помогает особенный стиль бега

Сильные качества Ингза – умение открыться в чужой штрафной, отлепиться от защитника, ворваться в нужную зону, подкараулить ошибку. Еще Ингз − очень интенсивный игрок: много и агрессивно бегает без мяча. За это его ценил Клопп – потенциально Дэнни вписывался в его интенсивную и прессингующую систему.

Но так же идеально он вписывается в еще более интенсивную и сумасбродную систему прессинга «Саутгемптона» при Хазенхюттле. Их команда – вторая по интенсивности и качеству прессинга в АПЛ (выше «Ливерпуля» и «Сити»).

Ингз, вероятно, самый отбирающий форвард в АПЛ (мы не чекнули стату всех нападов, но сравнили с визуально самыми прессинг-активными). В среднем за игру он один раз отбирает мяч – больше, чем Фирмино, Рауль Хименес, Стерлинг и Варди.

Показательно, что два гола в этом сезоне Ингз придумал в одиночку, надавливая на вратарей: обокрал Льориса и заставил Адриана выбить мяч прямо в него.