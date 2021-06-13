Защитник Бельгии сломал глазницу в игре с Россией. Больше на Евро он не выйдет

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против России, но сыграл меньше получаса. На 27-й минуте после столкновения с Далером Кузяевым его заменил Тома Менье, который сделал ассист и забил гол.

Дела Кастаня не очень. После столкновения у него опух правый глаз. Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что Кастань исключен из состава и пропустит остаток Евро-2020.