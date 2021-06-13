Защитник Бельгии сломал глазницу в игре с Россией. Больше на Евро он не выйдет
Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против России, но сыграл меньше получаса. На 27-й минуте после столкновения с Далером Кузяевым его заменил Тома Менье, который сделал ассист и забил гол.
Дела Кастаня не очень. После столкновения у него опух правый глаз. Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что Кастань исключен из состава и пропустит остаток Евро-2020.
Кастань сломал глазницу. Бельгийцы поддерживают его и желают всякие приятные вещи. Например, после матча об этом сразу написал вратарь Тибо Куртуа.
Но еще есть приколы. Твиттер сравнивает Кастаня с Рокки и с плохопрорисованным Рибери из старой игры.
Кастаню 25 лет. Это был его первый турнир с Бельгией. Он отыграл пять матчей отбора на Евро и один раз вышел в старте этой весной на отборах к чемпионату мира. Еще он полностью отыграл последний товарищеский матч Бельгии перед Евро против Хорватии. Очевидно, что Роберто Мартинес наигрывал его как основного. Но не получилось.
- Этот сезон Кастань впервые отыграл за «Лестер», который заплатил за него больше 20 млн.
- Кастань вырос в крошечной деревне Шатийон, которую называли кладбищем автомобилей – там владелец мастерской в середине XX века складировал в лесу американские машины, которых скопилось несколько сотен.
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