Ромелу Лукаку
Евро-2020
Кристиан Эриксен
Россия
Бельгия
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#Ромелу Лукаку #Евро-2020 #Россия #Кристиан Эриксен #Бельгия

«Крис, я люблю тебя!» Лукаку посвятил Эриксену гол России. Они дружат уже пару лет

вчера, 23:48

Кристиан Эриксен потерял сознание в матче Дании и Финляндии. Врачи реанимировали его десять минут, а потом увезли в больницу. Матч возобновился только через два часа, когда Эриксен окончательно пришел в себя. Он позвонил партнерам и успокоил их. Датчане вышли на игру, перебили Финляндию 23:1, но проиграли с минимальным счетом.

Дания и Финляндия – соперники России и Бельгии по группе B. Кристиан Эриксен – партнер Ромелу Лукаку по «Интеру». Лукаку открыл счет в матче против России уже на десятой минуте. Тогда он сразу подбежал к камере, куда закричал: «Крис, будь сильным, я люблю тебя!» «Интер» до этого писал: «Давай, Крис, наши мысли с тобой!»

Keystone Press Agency/Global Look Press

Maksim Konstantinov/Global Look Press

УЕФА параллельно признал Эриксена лучшим игроком матча Дании и Финляндии. Слова Чеферина: «Футбол – прекрасная игра, и Кристиан прекрасно в нее играет».

Когда Эриксен только приходил в «Интер», то получал советы от Лукаку. Сам Лукаку публично рассказывал: «Ему надо выучить итальянский язык, чтобы добиться успеха в «Интере». Потом они вместе стали чемпионами Италии. Лукаку забил 24 гола за сезон в Серии А, Эриксен сыграл 26 матчей и помог «Интеру» во всех турнирах. Они поддерживали друг друга в матчах:

Совет Лукаку пригодился – Эриксен освоился в «Интере». Слова Конте: «Думаю, у него были проблемы с освоением и пониманием итальянского футбола. Мы всячески его приспосабливали, меняли схему. Думаю, что сейчас он сделал шаг навстречу нам, начал понимать итальянский. Это важное достижение – он понимает наши требования».

Юрген Клинсманн рассказывал, что в «Интере» Лукаку сильно помогал Конте. Он управлял командой и был его правой рукой в раздевалке. Поэтому так важна роль Лукаку в адаптации Эриксена. Какое-то время Эриксен жил на тренировочной базе «Интера», но чуть не попросился на ночевку именно к Лукаку или Янгу. Не сделал этого только из вежливости.

В матче России и Бельгии Лукаку позже забил еще раз. Там праздновал уже без отсылок к Эриксену.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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