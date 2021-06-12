«Крис, я люблю тебя!» Лукаку посвятил Эриксену гол России. Они дружат уже пару лет
Кристиан Эриксен потерял сознание в матче Дании и Финляндии. Врачи реанимировали его десять минут, а потом увезли в больницу. Матч возобновился только через два часа, когда Эриксен окончательно пришел в себя. Он позвонил партнерам и успокоил их. Датчане вышли на игру, перебили Финляндию 23:1, но проиграли с минимальным счетом.
Дания и Финляндия – соперники России и Бельгии по группе B. Кристиан Эриксен – партнер Ромелу Лукаку по «Интеру». Лукаку открыл счет в матче против России уже на десятой минуте. Тогда он сразу подбежал к камере, куда закричал: «Крис, будь сильным, я люблю тебя!» «Интер» до этого писал: «Давай, Крис, наши мысли с тобой!»
УЕФА параллельно признал Эриксена лучшим игроком матча Дании и Финляндии. Слова Чеферина: «Футбол – прекрасная игра, и Кристиан прекрасно в нее играет».
Когда Эриксен только приходил в «Интер», то получал советы от Лукаку. Сам Лукаку публично рассказывал: «Ему надо выучить итальянский язык, чтобы добиться успеха в «Интере». Потом они вместе стали чемпионами Италии. Лукаку забил 24 гола за сезон в Серии А, Эриксен сыграл 26 матчей и помог «Интеру» во всех турнирах. Они поддерживали друг друга в матчах:
Совет Лукаку пригодился – Эриксен освоился в «Интере». Слова Конте: «Думаю, у него были проблемы с освоением и пониманием итальянского футбола. Мы всячески его приспосабливали, меняли схему. Думаю, что сейчас он сделал шаг навстречу нам, начал понимать итальянский. Это важное достижение – он понимает наши требования».
Юрген Клинсманн рассказывал, что в «Интере» Лукаку сильно помогал Конте. Он управлял командой и был его правой рукой в раздевалке. Поэтому так важна роль Лукаку в адаптации Эриксена. Какое-то время Эриксен жил на тренировочной базе «Интера», но чуть не попросился на ночевку именно к Лукаку или Янгу. Не сделал этого только из вежливости.
В матче России и Бельгии Лукаку позже забил еще раз. Там праздновал уже без отсылок к Эриксену.