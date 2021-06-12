«Крис, я люблю тебя!» Лукаку посвятил Эриксену гол России. Они дружат уже пару лет

Совет Лукаку пригодился – Эриксен освоился в «Интере». Слова Конте: «Думаю, у него были проблемы с освоением и пониманием итальянского футбола. Мы всячески его приспосабливали, меняли схему. Думаю, что сейчас он сделал шаг навстречу нам, начал понимать итальянский. Это важное достижение – он понимает наши требования».

Юрген Клинсманн рассказывал, что в «Интере» Лукаку сильно помогал Конте. Он управлял командой и был его правой рукой в раздевалке. Поэтому так важна роль Лукаку в адаптации Эриксена. Какое-то время Эриксен жил на тренировочной базе «Интера», но чуть не попросился на ночевку именно к Лукаку или Янгу. Не сделал этого только из вежливости.

В матче России и Бельгии Лукаку позже забил еще раз. Там праздновал уже без отсылок к Эриксену.