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#Россия #Евро-2020 #Бельгия

Все жалуются: упал сайт, где «Россия 1» показывает матч Россия – Бельгия. И что делать, если нет телевизора?

вчера, 22:51

Твиттер сборной России

Евро-2020 в России показывают Первый канал, «Матч ТВ» и ВГТРК. И у ВГТРК случились проблемы на игре между Россией и Бельгией. Оказалось, есть сложности, чтобы посмотреть матч в интернете.

Трансляция идет по каналу «Россия-1». Ее, например, бесплатно показывали сервисы more.tv и ivi.ru, но перед самой игрой вместо трансляции появилась такая плашка.

Но, кажется, сайт smotrim.ru не выдержал. И даже к 20-й минуте матча не загружался. Люди очень недовольны.

Где можно легально посмотреть матч, если не по телевизору?

Пока мы нашли один вариант – сервис Wink. Нужно только ввести номер телефон и ввести код подтверждения. Но у бесплатной трансляции нет HD-качества.

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