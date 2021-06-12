Все жалуются: упал сайт, где «Россия 1» показывает матч Россия – Бельгия. И что делать, если нет телевизора?

Евро-2020 в России показывают Первый канал, «Матч ТВ» и ВГТРК. И у ВГТРК случились проблемы на игре между Россией и Бельгией. Оказалось, есть сложности, чтобы посмотреть матч в интернете.

Трансляция идет по каналу «Россия-1». Ее, например, бесплатно показывали сервисы more.tv и ivi.ru, но перед самой игрой вместо трансляции появилась такая плашка.