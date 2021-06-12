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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Чемпионат Европы
Бельгия VS Россия
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Бельгия - Россия: 12 июня 2021 смотреть онлайн
Бельгия
-:-
Бельгия - Россия: 12 июня 2021 смотреть онлайн
Россия
Чемпионат Европы, 1 тур
Чемпионат Европы,
1 тур
12 июня 2021, 21:00 МСК
12.06.2021, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бельгия
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
5
Денайе
Джейсон Денайе
14
Мертенс
Дрис Мертенс
22
Шадли
Насер Шадли
7
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
16
Азар
Торган Азар
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
4
Дендокер
Леандер Дендокер
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
Запасные
13
Кастелс
Коэн Кастелс
-
20
Боята
Дедрик Боята
-
3
Мехеле
Брэндон Мехеле
-
5
Кайембе
Жорис Кайембе
-
19
Прат
Деннис Прат
-
18
Ванакен
Ханс Ванакен
-
16
Фоке
Томас Фоке
-
22
Версхарен
Яри Версхарен
-
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
-
21
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
16
Лукебакио
Доди Лукебакио
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Прошлые матчи
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Россия
1 : 4
Бельгия
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Россия
1
Бельгия
4
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Бельгия
3 : 1
Россия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Бельгия
3
Россия
1
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
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вчера, 01:05
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
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24 марта, 17:30
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
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23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
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Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38