Бельгия - Россия: 12 июня 2021 смотреть онлайн

Бельгия
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Бельгия - Россия: 12 июня 2021 смотреть онлайн

Россия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
12 июня 2021, 21:00 МСК
12.06.2021, 21:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Бельгия
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
5
Денайе
Джейсон Денайе
14
Мертенс
Дрис Мертенс
22
Шадли
Насер Шадли
7
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
16
Азар
Торган Азар
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
4
Дендокер
Леандер Дендокер
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
Запасные
13
Кастелс
Коэн Кастелс
-
20
Боята
Дедрик Боята
-
3
Мехеле
Брэндон Мехеле
-
5
Кайембе
Жорис Кайембе
-
19
Прат
Деннис Прат
-
18
Ванакен
Ханс Ванакен
-
16
Фоке
Томас Фоке
-
22
Версхарен
Яри Версхарен
-
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
-
21
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
16
Лукебакио
Доди Лукебакио
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

Прошлые матчи

16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
Россия
1 : 4
Бельгия
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
Россия
1
Бельгия
4
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Бельгия
3 : 1
Россия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Бельгия
3
Россия
1

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