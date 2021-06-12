Россия
Евро-2020
Бельгия
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#Россия #Евро-2020 #Бельгия

Стадион свистел еще до начала: игроки России не встали на колено – но игроки Бельгии встали

вчера, 22:59

Россия открывала Евро-2020 матчем с Бельгией. Перед игрой все игроки сборной Бельгии встали на одно колено. Так они поддержали акцию Black Lives Matter. Игроки сборной России не поучаствовали в этой акции против расизма. Они просто стояли и ждали стартового свистка. Так получилось мощное фото:

Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть такое видео от зрителя со стадиона:

В этот момент фанаты на «Газпром Арене» свистели бельгийцам:

Такое решение сборной было известно заранее, но по инсайдам. Тогда же на информацию отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он сказал, что поддерживает любое решение сборной России. В футболе уже был случай с бригадой арбитров из России. Карасев и его помощники не встали на колено перед игрой Лиги чемпионов, где работали.

Игроки «Краснодара» тоже не поддерживали акцию Black Lives Matter, но там был случай с несогласованностью. Перед матчем «Краснодара» и «Челси» некоторые игроки встали на колено, но Смольников, Рамирес и Мартынович так не сделали. За это английские фанаты критиковали игроков «Краснодара». УЕФА за это никак не наказывал.

Похожая история еще раньше была в Формуле 1. Тогда в ней выступал Даниил Квят. Он оказался одним из нескольких гонщиков, которые не вставали на одно колено перед стартом гонки. Потом Квят объяснял это тем, что такая традиция не сочетается с менталитетом русского человека. Но в интервью выступал против расизма.

На Евро-2020 каждая сборная сама выбирает способ поддержки акции Black Lives Matter (или не делает ничего). Сборная Нидерландов официально объявила, что не будет этого делать. Капитан Вейналдум объяснил так: «Мы уже делаем много вещей для борьбы с расизмом. Футболисты из АПЛ преклоняли колено, другие – нет. И мы не делали так в остальных матчах сборной».

Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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