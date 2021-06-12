Стадион свистел еще до начала: игроки России не встали на колено – но игроки Бельгии встали

Такое решение сборной было известно заранее, но по инсайдам. Тогда же на информацию отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он сказал, что поддерживает любое решение сборной России. В футболе уже был случай с бригадой арбитров из России. Карасев и его помощники не встали на колено перед игрой Лиги чемпионов, где работали.

Игроки «Краснодара» тоже не поддерживали акцию Black Lives Matter, но там был случай с несогласованностью. Перед матчем «Краснодара» и «Челси» некоторые игроки встали на колено, но Смольников, Рамирес и Мартынович так не сделали. За это английские фанаты критиковали игроков «Краснодара». УЕФА за это никак не наказывал.

Похожая история еще раньше была в Формуле 1. Тогда в ней выступал Даниил Квят. Он оказался одним из нескольких гонщиков, которые не вставали на одно колено перед стартом гонки. Потом Квят объяснял это тем, что такая традиция не сочетается с менталитетом русского человека. Но в интервью выступал против расизма.

На Евро-2020 каждая сборная сама выбирает способ поддержки акции Black Lives Matter (или не делает ничего). Сборная Нидерландов официально объявила, что не будет этого делать. Капитан Вейналдум объяснил так: «Мы уже делаем много вещей для борьбы с расизмом. Футболисты из АПЛ преклоняли колено, другие – нет. И мы не делали так в остальных матчах сборной».

Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter