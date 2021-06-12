Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года

Добрый день. «Гол» запускает онлайн второго игрового дня Евро-2020. И это очень важный день для сборной России. Сегодня наша команда сыграет первый тур на чемпионате Европы. Соперник – мощная сборная Бельгии.

Внутри этого онлайна – важнейшие и самые классные моменты вокруг матча

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