Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
Добрый день. «Гол» запускает онлайн второго игрового дня Евро-2020. И это очень важный день для сборной России. Сегодня наша команда сыграет первый тур на чемпионате Европы. Соперник – мощная сборная Бельгии.
Внутри этого онлайна – важнейшие и самые классные моменты вокруг матча
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18:40 – Тут это. С нами разговаривает крыша стадиона.
Погода в Питере норм – чуть больше 20 градусов.
18:30. Сборная России сегодня такая. Красивая:
17:00. Герой Евро-2008 Роман Павлюченко креативно поддержал Юрия Жиркова:
16:20 – До игры уже меньше шести часов. Пока почитайте воспоминания наших игроков о других Евро. Мостовой, Булыкин, Зырянов и Олег Иванов рассказали нам о своем опыте на чемпионатах Европы. 1996, 2004, 2012, 2016 – четыре эпохи и четыре невыхода России из группы.
Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката
15:45 – Пока лучший ответ на афишу Бельгии.
15:09 – Батшуайи кайфово в Питере: фотографирует город, свадьбы, прохожих. Твиттер Бельгии напоминает: «Мы просили только игроков!»
14:40 – Художник Покрас Лампас сделает приз автору лучшего гола Евро. Это оцифрованная арт-инсталляция из 432 мячей, которая превратится в NFT-Token.
14:18 – Россия провела первую за 14 лет тренировку на «Петровском».
Головин вспоминает, сколько раз там играл с ЦСКА: ничья и два поражения.
«Ха-ха, всего одно очко с «Петровского»!» – Дзюба доволен.
13:32 – Бельгийцы еще раз напомнили, что они готовы к большим сражениям:
13:31 – В твиттере сборной России появился такой ролик:
13:28 – Факты про всех игроков сборной России мы собрали для вас в одном материале
26 быстрых историй про игроков России на Евро: подожженный сарай, жизнь в -55°, дед – герой СССР
13:11 – Пока почитайте материалы, которые помогут вам подготовиться к предстоящему матчу:
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
13:10 – В соцсетях есть такая афиша перед матчем России и Бельгии.
13:03 – Артем Дзюба подарит капитанскую повязку после матча самому молодому болельщику, пришедшему на матч. Это совместная акция и питерского Оргкомитета-2020. Она поддержит детей из социальных учреждений Санкт-Петербурга, многодетных семей, фондов «47 в игре» (помогают детям с особенностями развития через футбольные тренировки) и «Звезды детям» (помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации), а также людей с ограниченными возможностями.
13:03 – Интервью Александра Головина: «Мы между собой говорили, что нужно делать все шаг за шагом. Сейчас первый наш шаг – это Бельгия. Следующий шаг – следующий матч. Если так брать, то большой шаг – это выйти из группы. Пока что думаем об этом, далеко забегать не хочется».