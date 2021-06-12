Роберто Манчини
Евро-2020
Италия
Турция
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#Роберто Манчини #Евро-2020 #Италия #Турция

В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро

2 часа назад

В первом матче Евро-2020 Италия принимала Турцию в Риме. В первом тайме активно боролась с турецкой защитой и жаловалась на игру рукой судье. Во втором – забила три мяча и победила.

Если первый тайм был близок к безупречному, то второй – был им в полной мере. Что сделала Италия:

✅ Учинила разгром в стартовой игре самой молодой команде турнира.

✅ Филигранно воспользовалась тремя ошибками, которые сама и спровоцировала. Первый гол сам себе забил Демирал, но перед этим помогла резкость Берарди. Во втором – никто не успел закрыть Иммобиле, к которому отскочил мяч. В третьем – прессинг помог прервать плохой пас вратаря Чакыра, а дальше все исполнил Инсинье.

✅ Перед Евро был дискуссионным вопрос, сильнейшая ли это Турция со времен бронзового ЧМ-2002, но Италия разгрохала ее во всем. Хватит просто статистики ударов – 24:3. Сюда же – владение мячом: 61% к 39%.

Италия шла к этому матчу как раз со времени провала в стыковых матчах к ЧМ-2018 под авторством Джан Пьеро Вентуры. Шквал критики, отставка, приход Роберто Манчини, который к этому времени домучился в «Зените». Италия попала в легкую группу в квалификации, но оставался вопрос – как эта команда без ярчайших звезд в составе сможет биться с топами?

Превращение набора неплохих игроков в мощную современную команду шло через становление самого Манчини, как тренера не клуба, а сборной.

🛠️️️ За первые полтора десятка матчей через сборную прошли почти 50 игроков – в клубе бы так экспериментировать он не смог, но даже таким временем нужно уметь грамотно распорядиться, заодно и отказаться от соблазна постоянно что-то пробовать и дальше.

Если у многих сборных составы до пандемии и после возобновления матчей заметно поменялись, то Италии это не коснулось – Манчини определил круг нужных игроков, подчеркнул, что теперь ни на какие эксперименты нет времени, и стартовый состав теперь легко можно угадать почти весь.

🛠️ Прагматичный стиль Манчини-тренера, традиционно прагматичный стиль Италии-сборной (за редким исключением). Это было раньше. Сейчас на выходе – атакующая команда. Цифры? 82 гола в 33 матчах. «Мы сделали ставку на молодых игроков с хорошей техникой и стали играть не так, как раньше», – говорил он. Поверилось легко.

🛠️️ Непопадание на ЧМ-2018 – дополнительное давление на итальянских игроков, но у Манчини и здесь был свой план. Он сам набрал себе штаб с бывшими партнерами по «Сампдории», где играл. Создал в сборной очень дружную и душевную атмосферу, которую с восторгом отмечал Инсинье. Изменился и сам – стал спокойнее и мягче. А главное – укрепил уверенность игроков. «Впервые за мое время в сборной тут нет скандалов», – удивляется Бонуччи, который уже больше десяти лет в команде.

Даже на Евро это проявилось. Итальянцы возмутились тому, что судья не поставил пенальти за игру рукой Челика, но как отреагировал Манчини. «Он сказал, что такое случается, и призвал нас сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре», – рассказал Инсинье. Как сосредоточились – так и разгромили турок.

🛠️ Работа с молодежью никогда не была сильной стороной Манчини-тренера. В ответ на это он успешно омолодил сборную. Например, звал Дзаньоло еще тогда, когда он не сыграл ни одного матча в Серии А, или вытаскивал не имеющего игровой практики Кина.

«Многие говорили, что в Италии нет талантливых футболистов. Я не согласен. У нас всегда были и будут хорошие игроки. Молодежь должна чаще играть», – намекал он тренерам чемпионата. «Буду рад видеть у себя в команде даже тех юных ребят, которые еще не успели дебютировать за свои клубы. Для меня возраст не является решающим фактором. Мы обязаны предоставлять шансы молодежи», – твердил он позже.

Есть пример даже на Евро: в предварительном списке было много разных нападающих, но поехали не Политано, Кин или Грифо, а 21-летний Распадори, не вызывавшийся в сборную до мая. Распадори – игрок «Сассуоло», но не было бы ничего удивительного, если б в команду попал молодой игрок из низшей лиги – люди Манчини и там следят за талантами: «Если там будут футболисты с необходимым мне набором качеств, я готов их вызвать».

Пока все выглядит даже чересчур роскошно: Италия при Манчини не проигрывает 28 матчей подряд (рекорд – 30), она последний раз пропускала в октябре от голландцев, стартовала с шикарных 3:0 на Евро и в следующие дни вы все чаще будете читать о скрытом фаворите (хотя тихим голосом говорилось об этом и раньше).

Из этой беспроигрышной серии Италия редко играла с топовыми командами, таковой не была и Турция. Бонуччи уже призывает успокоиться: «Нужно оставаться приземленными, матчи будут идти друг за другом, соперники будут узнавать нас все лучше».

Манчини же перед турниром был уверен: «Мы доберемся до Лондона». В Лондоне пройдут полуфиналы и финал Евро.

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