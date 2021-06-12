В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро

В первом матче Евро-2020 Италия принимала Турцию в Риме. В первом тайме активно боролась с турецкой защитой и жаловалась на игру рукой судье. Во втором – забила три мяча и победила.

Если первый тайм был близок к безупречному, то второй – был им в полной мере. Что сделала Италия:

✅ Учинила разгром в стартовой игре самой молодой команде турнира.

✅ Филигранно воспользовалась тремя ошибками, которые сама и спровоцировала. Первый гол сам себе забил Демирал, но перед этим помогла резкость Берарди. Во втором – никто не успел закрыть Иммобиле, к которому отскочил мяч. В третьем – прессинг помог прервать плохой пас вратаря Чакыра, а дальше все исполнил Инсинье.

✅ Перед Евро был дискуссионным вопрос, сильнейшая ли это Турция со времен бронзового ЧМ-2002, но Италия разгрохала ее во всем. Хватит просто статистики ударов – 24:3. Сюда же – владение мячом: 61% к 39%.

Италия шла к этому матчу как раз со времени провала в стыковых матчах к ЧМ-2018 под авторством Джан Пьеро Вентуры. Шквал критики, отставка, приход Роберто Манчини, который к этому времени домучился в «Зените». Италия попала в легкую группу в квалификации, но оставался вопрос – как эта команда без ярчайших звезд в составе сможет биться с топами?