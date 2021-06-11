Италия трижды просила пенальти за тайм, сигнализируя игру рукой. Судья не дал ни одного – и Турция забила себе сама
Турция и Италия открывали Евро-2020 в Риме. Первый там не принес ни атак турок, ни голов в целом – итальянцы атаковали, но несколько опасных моментов ликвидировал голкипер Чакыр.
Но больше Италия была недовольна голландским судьей матча Данни Маккели. Трижды итальянцы просили пенальти, указывая на попадания мяча в руки туркам.
Первый эпизод случился на 17-й минуте, когда мяч попал Демирала после прострела Спинаццолы. Но в руку ли? Непонятно.
Самый спорный эпизод был в конце первого тайма. Снова прострел, снова Спинаццола, и теперь рука Челика. Мяч в руку попал точно.
Маккели был непробиваем – это тоже не пенальти.
Международный совет футбольных ассоциаций IFAB обновил правила, связанные с попаданием мяча в руку. Официально они начнут действовать с 1 июля, но на Евро применимы уже сейчас.
Теперь, согласно им, плечо – не часть руки при игре рукой, а часть тела. Правила же касались больше атакующих игроков: случайное касание мяча рукой перед голом или голевым моментом – больше не нарушение.
Нарушение правил при игре рукой фиксируется, если мяч попадает в руку, которая оказывается в неестественном положении, неестественно увеличивая площадь туловища. Подходит ли это определение под попаданием мяча в руку Челика – вопрос дискуссионный.
Иронично, что первый гол чемпионата тоже был забит почти рукой турецкого игрока – в свои ворота мяч срезал Демирал. Кажется, что мяч тоже попал в руку, но отскочил он от груди Демирала в турецкие ворота.