Италия трижды просила пенальти за тайм, сигнализируя игру рукой. Судья не дал ни одного – и Турция забила себе сама

Турция и Италия открывали Евро-2020 в Риме. Первый там не принес ни атак турок, ни голов в целом – итальянцы атаковали, но несколько опасных моментов ликвидировал голкипер Чакыр.

Но больше Италия была недовольна голландским судьей матча Данни Маккели. Трижды итальянцы просили пенальти, указывая на попадания мяча в руки туркам.

Первый эпизод случился на 17-й минуте, когда мяч попал Демирала после прострела Спинаццолы. Но в руку ли? Непонятно.