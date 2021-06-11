Евро-2020 поздоровалось с Римом: на открытии был виртуальный Боно, выступили военный оркестр и тенор Бочелли

На стадионе выступил оперный тенор Андреа Бочелли. В это время шары с флагами сборных собрались в кучу и взлетели над полем. Периметр крыши усыпало салютом.

Бочелли 62 года. В 2006 году он получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» – высший орден Италии.

Кстати, Бочелли болеет за «Интер» еще со школы. Прошлым летом он исполнил защитнику Алессандро Бастони песню Vivo Per Lei – в одних шортах.