Евро-2020
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#Евро-2020

Евро-2020 поздоровалось с Римом: на открытии был виртуальный Боно, выступили военный оркестр и тенор Бочелли

вчера, 22:00

Стадион «Олимпико» в Риме вмещает больше 70 тысяч, но из-за коронавирусных ограничений собрал на церемонии открытия и первом матче Евро-2020 между Турцией и Италией около 20 тысяч зрителей.

Перед началом стиля раздали итальянцы. Пиджаки под футболки:

Бывшие игроки сборной Италии Алессандро Неста и Франческо Тотти под салют открыли церемонию – передали мяч друг другу:

Скриншот из трансляции Первого канала

После Несты и Тотти выступил военный оркестр. Были лошади. В это время вокруг выстроились большие шары с флагами участников Евро-2020:

Скриншот из трансляции Первого канала

Скриншот из трансляции Первого канала

На стадионе выступил оперный тенор Андреа Бочелли. В это время шары с флагами сборных собрались в кучу и взлетели над полем. Периметр крыши усыпало салютом.

Бочелли 62 года. В 2006 году он получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» – высший орден Италии.

Кстати, Бочелли болеет за «Интер» еще со школы. Прошлым летом он исполнил защитнику Алессандро Бастони песню Vivo Per Lei – в одних шортах.

Твиттер сборной Италии

Гимн Евро-2020 We Are The People исполнили авторы – диджей Мартин Гаррикс и лидеры группы U2. Песня посвящена бесконечной энергии и возможностям людей. Мы подробно разбирали гимн в отдельном материале:

Гимн Евро-2020. Автор – диджей, увлеченный садоводством. Текст песни – про единство человечества

В телевизионной картинке зарешала графика. Боно не было на стадионе, как и Гаррикса. Боно появился в виде голограммы на фоне флагов сборных.

Скриншот из трансляции Первого канала

Главный судья матча – Данни Маккели. Мяч в середину поля ему вывезла небольшая машина:

Скриншот из трансляции Первого канала

Комментаторы церемонии открытия и матча Италия – Турция – Роман Гутцайт и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Салю-ю-ю-ю-т!

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Все фото: Твиттер UEFA EURO 2020
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