Евро-2020 поздоровалось с Римом: на открытии был виртуальный Боно, выступили военный оркестр и тенор Бочелли
Бывшие игроки сборной Италии Алессандро Неста и Франческо Тотти под салют открыли церемонию – передали мяч друг другу:
После Несты и Тотти выступил военный оркестр. Были лошади. В это время вокруг выстроились большие шары с флагами участников Евро-2020:
На стадионе выступил оперный тенор Андреа Бочелли. В это время шары с флагами сборных собрались в кучу и взлетели над полем. Периметр крыши усыпало салютом.
Бочелли 62 года. В 2006 году он получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» – высший орден Италии.
Кстати, Бочелли болеет за «Интер» еще со школы. Прошлым летом он исполнил защитнику Алессандро Бастони песню Vivo Per Lei – в одних шортах.
Гимн Евро-2020 We Are The People исполнили авторы – диджей Мартин Гаррикс и лидеры группы U2. Песня посвящена бесконечной энергии и возможностям людей. Мы подробно разбирали гимн в отдельном материале:
Гимн Евро-2020. Автор – диджей, увлеченный садоводством. Текст песни – про единство человечества
В телевизионной картинке зарешала графика. Боно не было на стадионе, как и Гаррикса. Боно появился в виде голограммы на фоне флагов сборных.
Главный судья матча – Данни Маккели. Мяч в середину поля ему вывезла небольшая машина:
Комментаторы церемонии открытия и матча Италия – Турция – Роман Гутцайт и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Салю-ю-ю-ю-т!