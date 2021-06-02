Гимн Евро-2020. Автор – диджей, увлеченный садоводством. Текст песни – про единство человечества

В песне поется о бесконечной энергии и возможности людей; что люди могут добиться всего сообща; что людям по силам преодолеть любой страх. А припев звучит так:

«Мы люди, которых мы сами так ждали, Из руин ненависти и войны. Армия поклонников, которую никогда не видели прежде, Мы люди, которых мы сами так ждали. Мы – открытые люди От улиц Дублина до собора Нотр-Дам Мы все построим лучше, чем было прежде Мы люди, которых мы сами так ждали».

Что известно по этим исполнителям и вокруг этой песни:

• Гаррикс в 18 лет выступил на знаменитом британском фестивале Beatpor и стал самым молодым его дебютантом. Свой первый альбом он выпустил в 2016-м, когда ему было 20 лет и сделал его через твиттер: соцсеть попросил его залить релиз через специально выпущенную видеоплатформу. Он дружит с членами королевской семьи Нидерландов.

В 6 лет он уже умел играть на гитаре. В 8 лет неплохо играл на пианино. Гаррикс говорит, что не заканчивал музыкальную школу, а учился самостоятельно. «Свободное время? Хм. Я люблю спать. Я могу заснуть за секунду и в любом месте. Если серьезно, то помогаю маме по саду. Это мое хобби. Я садовод-любитель».

• План такой: Боно писал текст; Эдж подбирал гитарные линии, Гаррикс наигрывал остальное музыкальное сопровождение.

• Слова Гаррикса: «Мне позвонили люди из звукозаписывающей компании, связанной с УЕФА. Они предложили мне записать трек для Евро. В голове промелькнули счастливые воспоминания из детства – как с друзьями ходил на матчи сборной Голландии. Я согласился, не задумываясь».

• Гаррикс говорил, что выступал на всех крупнейших фестивалях Голландии и многих мировых. Но мечтал сделать что-то в области спорта: «Я восхищался работой другого голландского диджея Тиесто на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004-м. Тогда же я решил, что хочу пойти по его пути. И тогда же я захотел записать что-то для спорта».