Гимн Евро-2020. Автор – диджей, увлеченный садоводством. Текст песни – про единство человечества
В середине мая голландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс вместе с участниками группы U2 Боно и Эджем представил гимн к Евро-2020. Трек называется «We Are The People». Видео:
В песне поется о бесконечной энергии и возможности людей; что люди могут добиться всего сообща; что людям по силам преодолеть любой страх. А припев звучит так:
«Мы люди, которых мы сами так ждали,
Из руин ненависти и войны.
Армия поклонников, которую никогда не видели прежде,
Мы люди, которых мы сами так ждали.
Мы – открытые люди
От улиц Дублина до собора Нотр-Дам
Мы все построим лучше, чем было прежде
Мы люди, которых мы сами так ждали».
Что известно по этим исполнителям и вокруг этой песни:
• Гаррикс в 18 лет выступил на знаменитом британском фестивале Beatpor и стал самым молодым его дебютантом. Свой первый альбом он выпустил в 2016-м, когда ему было 20 лет и сделал его через твиттер: соцсеть попросил его залить релиз через специально выпущенную видеоплатформу. Он дружит с членами королевской семьи Нидерландов.
В 6 лет он уже умел играть на гитаре. В 8 лет неплохо играл на пианино. Гаррикс говорит, что не заканчивал музыкальную школу, а учился самостоятельно. «Свободное время? Хм. Я люблю спать. Я могу заснуть за секунду и в любом месте. Если серьезно, то помогаю маме по саду. Это мое хобби. Я садовод-любитель».
• План такой: Боно писал текст; Эдж подбирал гитарные линии, Гаррикс наигрывал остальное музыкальное сопровождение.
• Слова Гаррикса: «Мне позвонили люди из звукозаписывающей компании, связанной с УЕФА. Они предложили мне записать трек для Евро. В голове промелькнули счастливые воспоминания из детства – как с друзьями ходил на матчи сборной Голландии. Я согласился, не задумываясь».
• Гаррикс говорил, что выступал на всех крупнейших фестивалях Голландии и многих мировых. Но мечтал сделать что-то в области спорта: «Я восхищался работой другого голландского диджея Тиесто на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004-м. Тогда же я решил, что хочу пойти по его пути. И тогда же я захотел записать что-то для спорта».
• УЕФА не раскрывает других вариантов в качестве исполнителей гимна. Но, по некоторым данным, организация обращалась к немецким диджеями и группам.
• У Боно тоже есть футбольный бэкграунд. Он всю жизнь болеет за «Селтик». В детстве его даже избили хулиганы, которые болели за «Рейнджерс» – он шел из школы в бело-зеленом шарфе и те докопались за это.
• Боно: «Мартин – прекрасный молодой человек. Он очень вежлив и эрудирован. Он помог нам посмотреть на музыку глазами молодежи. Это незабываемый опыт».
• Смысл песни попытался объяснить Эдж: «Задача чемпионата Европы – не найти победителя. А объединить людей. Эта песня призывает к одному: люди, прекратите войны, прекратите конфликты. Живите в мире. Вы все одинаковы. И вы сильны, когда вы вместе».