🇷🇺 26 быстрых историй про игроков России на Евро: подожженный сарай, жизнь в -55°, дед – герой СССР
Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 622 участников Евро-2020
🇷🇺⚽️ Антон Шунин. Ездил на церемонию вручения «Золотого мяча» в 2019 году, там была делегация от России для приза Yachine Trophy имени Яшина. Там он познакомился с Алиссоном.
С 2006 года стабильно играет за один клуб – за «Динамо», где капитанит.
🇷🇺✂️ Юрий Дюпин. До попадания в РПЛ сменил множество профессий: «Я работал при предприятии на спортивных объектах. Поливал поле, стриг траву, осенью «КАМАЗы» листвой забивал, зимой каток заливал, снег кидал. Это была первая работа, трудился месяцев восемь. Потом на стройку пришел, вел отделочные работы. Параллельно с учебой в институте работал в агентстве ипотечного кредитования. До людей меня не допускали: перебирал бумаги, вносил в компьютер документы. Так себе работа. Еще в 18 лет таксовал».
Пока сборная выходила в четвертьфинал на чемпионате мира-2018, Дюпин отдыхал от сезона ФНЛ и искал клуб, потому что «Кубань» обанкротилась.
🇷🇺♟ Матвей Сафонов. Обыгрывал Сергея Галицкого в шахматы. «Матвей за год успел сыграть с ним вничью, проиграть и выиграть», – говорил про него отец. Страсть к шахматам подчеркивал экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын: «Обожает шахматы. Постоянно играет – в телефоне либо в айпаде».
Сафонова в шахматы научил играть сосед – показал, как ходят фигуры. Что еще давалось очень легко – математика. «Писал ответы к примерам без решения (поначалу думали, что списывает), перемножал большие цифры в уме, находил альтернативные варианты решения задач. Нам посоветовали отвести сына дополнительно в математический кружок, где он несколько лет занимался профильной алгеброй. Потом пришлось бросить из-за футбола», – рассказывал отец.
🇷🇺🌄 Георгий Джикия. В «Амкаре» у него было прозвище «Джик». Сам Джикия объяснил: «Джики – это горные барсы. Поэтому так называют самых сильных, храбрых и отважных воинов. Так в интернете написано. Мне, кстати, прозвище «Джик» только в «Амкаре» дали, Белоруков так меня называть первый начал». Еще так в грузинском языке называлась группа абхазо-адыгских племен, населявших северо-западную территорию Кавказа.
🇷🇺🇧🇷 Марио Фернандес. После перехода в «Гремио» он пропал на три дня. «Мне просто невероятно захотелось домой, поэтому я уехал на несколько дней», – позже рассказывал Фернандес. Его просто захлестнула депрессия из-за тоски по дому. Потом к нему переехала мама, и все стало хорошо.
🇷🇺🦶 Игорь Дивеев. В детстве полчаса отыграл со сломанной ногой: «Неудачно скользнул по газону, после матча приехал в больницу – трещина. Нога дико опухла, еле бутсу снял. Мне в травмпункте говорят: «Ты дурак, что ли? Как с переломом играл?» А у нас замен не было, так что вариантов других не оставалось».
🇷🇺🌏 Вячеслав Караваев. Леонид Слуцкий пытался наиграть его слева в обороне в ЦСКА из-за Фернандеса. Но не получилось – поэтому Караваев уехал в Европу. Там он пересекся со Слуцким уже в «Витессе».
🇷🇺🪓 Федор Кудряшов. «Нос ломают, и даже штрафной не ставят! Долбоящеры!» – с такими словами чуть не разнес дверь на «ВЭБ Арене», играя за «Ростов» против ЦСКА. Зато сломал дверь в подтрибунке «Петровского» в 2016-м.
🇷🇺🦅 Андрей Семенов. В 2011 году тоже играл за сборную, но другую – за сборную ФНЛ против команды Серии В. С 2014-го играет за «Ахмат».
🇷🇺⏳ Юрий Жирков. В 2008 году был номинирован на «Золотой мяч». Он стал одним из пяти футболистов, кто не получил голосов в финальном голосовании. В компании были Тони, Ван дер варт, Пепе и Бензема! Андрей Аршавин тогда занял шестое место, пропустив вперед лишь Роналду, Месси, Торреса, Касильяса и Хави.
🇷🇺🪐 Дмитрий Баринов. Очень тяжело было в интернате «Сатурна»: звонил маме, просил забрать: «Мог и четыре раза за день набрать! Помню, зимой открывал окно и специально с голым телом дышал морозным воздухом, чтобы заболеть. Это был очень тяжелый период. Мама тогда сказала: «Терпи, потом скажешь мне спасибо».
И Баринов дотерпел. Вместе с «Локомотивом» в 2018-м стал чемпионом России.
🇷🇺⚡️ Рифат Жемалетдинов. Так рассказывает о своем характере: «Многие говорят: «Рифат, будто все в себе держишь». Так уж получилось. В футболе другой человек? Абсолютно. Как только линию поля переступаю, сразу взрываюсь! Соперникам еще перед игрой руки посильнее жму, чтобы знали – легко не будет!»
🇷🇺⭐ Максим Мухин. Ярко заиграл в «Локо» в первый сезон, но дебюты несчастливые для команды: в РПЛ – 1:5 от «Динамо», в ЛЧ – ключевые 1:3 от «Зальцбурга». С нового сезона будет играть за ЦСКА.
🇷🇺🥩 Александр Головин. Много лет назад не подошел «Спартаку»: «Сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных».
🇷🇺📚 Даниил Фомин. Фанатеет от Ремарка и изучил все его творчество. «В 17 лет я прочитал «Трех товарищей». Понравилось – стал читать другие произведения. Самое-самое – «Ночь в Лиссабоне». Сюжет спойлерить не буду – обязательно прочитайте. Это совсем небольшой роман. У Ремарка интересный язык – все герои страдают и пьют».
🇷🇺🚂 Роман Зобнин. Тяжело пережил переезд из дома в Тольятти: «Очень скучал по дому, по Иркутску. Иногда закрывался в туалете и со слезами на глазах говорил по телефону с мамой. Она поддерживала, да и навещала четыре раза в год, хотя до Самары пять дней на поезде ехать. Мне домой тогда летать нельзя было – на это требовалось согласие родителей, да и я переживал очень сильно».
🇷🇺🏆 Алексей Ионов. Единственный в команде обладатель двух еврокубков – в 2008-м выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок.
🇷🇺🏫 Далер Кузяев. По специальности «управление государственными и частными предприятиями» Кузяев окончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
🇷🇺🤝 Андрей Мостовой. Однажды рассказал, как пересекся с Александром Мостовым: «Познакомились, когда я в прямой эфир выходил на «Матч ТВ». Первое, что он сказал: «Нет, вроде не похож». Я еще сильно удивился – оказывается, он узнал обо мне еще в «Долгопрудном», потому что живет где-то рядом и однажды пришел на матч, как раз когда я играл. Отметил меня, спросил, кто такой. Ему сказали: «Мостовой». Вот он и запомнил».
🇷🇺✈ Магомед Оздоев. Его дед Мурад Ахмедович Оздоев был посмертно представлен к званию Героя СССР во время войны, когда его самолет был сбит вражеской артиллерией. На самом деле выжил и после окончания войны прожил еще более 50 лет.
🇷🇺🔥 Алексей Миранчук. Есть история, как из-за них с братом пришлось тушить пожар: «Нашли у бабушки в сарае охотничьи спички, подожгли сарай. Вызывали пожарку».
🇷🇺👨👦 Денис Черышев. Дмитрий и Денис Черышевы – первые отец и сын, сыгравшие за сборную России. Больше примеров не было и пока не предвидится. Денис всю жизнь играет в Испании: «Реал», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия».
🇷🇺🌪 Денис Макаров. В начале карьеры играл в «Якутске» в КФК: «Это был самый тяжелый период в жизни. Когда приехал, на улице было минус 55. Тренировались и играли в манеже. О зарплате речи не шло – родители деньги на жизнь присылали». В 2019-м забил гол в ФНЛ со своей половины поля за «Нефтехимик»: «В детстве такие штуки иногда проделывал. Вратари маленькие, ворота большие – бывало, что залетало». На ЧМ-2018 ходил как зритель на игру Россия – Египет, теперь – участник Евро.
🇷🇺🎥 Артем Дзюба. Любит фильм «Сваты»: «Это один из немногих сериалов, которые я смотрел взахлеб, прямо ждал. Очень люблю Федора Добронравова и всегда через общих знакомых – например, через Леонида Викторовича Слуцкого – передаю ему привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой – это прикольно».
🇷🇺🇯🇵 Александр Соболев. Когда выступал за барнаульское «Динамо» ездил на турнир в Японию: «Нам предложили сходить в баню, а в ней оказалось 40 градусов. Как оказалось, баня у японцев – это бассейн с горячей водой, как джакузи».
🇷🇺🎽 Антон Заболотный. Со временем игры во втором дивизионе он возит с собой футболку Ибрагимовича: «Мы с другом поспорили: если я за оставшиеся до конца сезона 8-9 игр забью 10 мячей, он привезет мне из Парижа футболку «ПСЖ» с фамилией Ибрагимовича. Я забил 10 мячей, получил футболку – и теперь это мой талисман, я везде беру ее с собой, даже на сборы. Она висит в шкафу и напоминает мне о том, где я был и сколько сделал, чтобы оказаться теперь здесь. Все мои победы начались с нее».