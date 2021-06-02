🇷🇺 26 быстрых историй про игроков России на Евро: подожженный сарай, жизнь в -55°, дед – герой СССР

Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 622 участников Евро-2020

🇷🇺⚽️ Антон Шунин. Ездил на церемонию вручения «Золотого мяча» в 2019 году, там была делегация от России для приза Yachine Trophy имени Яшина. Там он познакомился с Алиссоном.

С 2006 года стабильно играет за один клуб – за «Динамо», где капитанит.

🇷🇺✂️ Юрий Дюпин. До попадания в РПЛ сменил множество профессий: «Я работал при предприятии на спортивных объектах. Поливал поле, стриг траву, осенью «КАМАЗы» листвой забивал, зимой каток заливал, снег кидал. Это была первая работа, трудился месяцев восемь. Потом на стройку пришел, вел отделочные работы. Параллельно с учебой в институте работал в агентстве ипотечного кредитования. До людей меня не допускали: перебирал бумаги, вносил в компьютер документы. Так себе работа. Еще в 18 лет таксовал».

Пока сборная выходила в четвертьфинал на чемпионате мира-2018, Дюпин отдыхал от сезона ФНЛ и искал клуб, потому что «Кубань» обанкротилась.

🇷🇺♟ Матвей Сафонов. Обыгрывал Сергея Галицкого в шахматы. «Матвей за год успел сыграть с ним вничью, проиграть и выиграть», – говорил про него отец. Страсть к шахматам подчеркивал экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын: «Обожает шахматы. Постоянно играет – в телефоне либо в айпаде».

Сафонова в шахматы научил играть сосед – показал, как ходят фигуры. Что еще давалось очень легко – математика. «Писал ответы к примерам без решения (поначалу думали, что списывает), перемножал большие цифры в уме, находил альтернативные варианты решения задач. Нам посоветовали отвести сына дополнительно в математический кружок, где он несколько лет занимался профильной алгеброй. Потом пришлось бросить из-за футбола», – рассказывал отец.

🇷🇺🌄 Георгий Джикия. В «Амкаре» у него было прозвище «Джик». Сам Джикия объяснил: «Джики – это горные барсы. Поэтому так называют самых сильных, храбрых и отважных воинов. Так в интернете написано. Мне, кстати, прозвище «Джик» только в «Амкаре» дали, Белоруков так меня называть первый начал». Еще так в грузинском языке называлась группа абхазо-адыгских племен, населявших северо-западную территорию Кавказа.