Сергей Галицкий

Дата рождения
14 августа 1967 г.
Факт
Основатель розничной сети "Магнит"
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Футбол
Галицкий рассказал о болезни и анонсировал реформу правления «Краснодара». На финансирование она не повлияет
#Сергей Галицкий
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер
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Материалы
Болезнь, что будет с «Краснодаром», зарплата воспитанников, стиль важнее результата. Главное из большого интервью Галицкого комментаторам
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#Сергей Галицкий
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36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
8
До «Краснодара» у Галицкого был клуб на берегу Черного моря. Все развил, но его обманули на покупке стадиона
#Сергей Галицкий
Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу
#Игорь Шалимов
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