До «Краснодара» у Галицкого был клуб на берегу Черного моря. Все развил, но его обманули на покупке стадиона

Местная футбольная команда «Авангард» основана в 1956 (по другим данным – в 1952) году. Клуб пять раз становился чемпионом Сочи в советское время. Здесь начинал карьеру будущий игрок «Ротора» и «Зенита» Олег Трифонов.

В Лазаревском у Галицкого осталось много объектов. Например, торговый центр и площади (об этом «Матч ТВ» рассказывал его друг Андрей Сибидаш). В начале 2000-х Галицкий владел «Авангардом».

У него была компания «Тандер», но переименовывать под нее клуб он не собирался. «Сергей Николаевич считает, что это устоявшееся футбольное название. Тем более он в детстве занимался в группе подготовки этой команды. Название «Авангард» ему близко», – говорил гендиректор клуба Нурбий Хакунов.

Галицкий занимался в ДЮСШ: «Лет в 13 закончил. Я был высокий, тягучий, а меня еще ставили крайним полузащитником. Скоростные качества не позволяли проявить себя на этой позиции».