Сергей Галицкий
Футбол
Краснодар
Авангард Л
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сергей Галицкий #Футбол #Краснодар #Авангард Л

До «Краснодара» у Галицкого был клуб на берегу Черного моря. Все развил, но его обманули на покупке стадиона

2 часа назад

«Краснодар»

Лазаревское – это поселок и микрорайон Сочи у побережья Черного моря: курортная зона с аквапарками и дельфинариями. Там родился Сергей Галицкий и там живут его родители.

Google Maps

Местная футбольная команда «Авангард» основана в 1956 (по другим данным – в 1952) году. Клуб пять раз становился чемпионом Сочи в советское время. Здесь начинал карьеру будущий игрок «Ротора» и «Зенита» Олег Трифонов.

В Лазаревском у Галицкого осталось много объектов. Например, торговый центр и площади (об этом «Матч ТВ» рассказывал его друг Андрей Сибидаш). В начале 2000-х Галицкий владел «Авангардом».

У него была компания «Тандер», но переименовывать под нее клуб он не собирался. «Сергей Николаевич считает, что это устоявшееся футбольное название. Тем более он в детстве занимался в группе подготовки этой команды. Название «Авангард» ему близко», – говорил гендиректор клуба Нурбий Хакунов.

Галицкий занимался в ДЮСШ: «Лет в 13 закончил. Я был высокий, тягучий, а меня еще ставили крайним полузащитником. Скоростные качества не позволяли проявить себя на этой позиции».

Kremlin Pool / Global Look Press

Выпускник ДЮСШ «Авангард» Василий Чумаченко вспоминал: «В начале нулевых стало известно: некто Галицкий намерен по-взрослому вкладываться в лазаревский футбол, хочет построить здесь свой вариант «Вильярреала». Поржали, конечно, тем более что я в те времена приезжал домой в качестве звезды федерального масштаба. Мог себе позволить».

А потом: «Стал следить, как лазаревский «Авангард» выиграл сначала КФК по краю, потом стыки и вроде бы готов претендовать на профессиональный статус… Но вот не срослось, потому что Галицкого кинули со стадионом».

Нарэн Айрапетян стал президентом «Авангарда» после Галицкого. Его воспоминания: «Он поднял лазаревский футбол. Селекция, тренеры, подготовка — как положено. Люди стали ходить на стадион! Мы смотрели на «Авангард» и были счастливы. Душа пела».

Forbes писал, что Галицкий отремонтировал раздевалки, постелил новый газон и поставил пластиковые сидения. Команда выиграла любительскую лигу, где только в одном матче потеряла очки и закончила сезон с разницей 123:7 (по другим данным – 129:7). Так и вышла во второй дивизион.

РФС

Тренер той команды рассказывал: «В середине минувшего Галицкий предложил сотрудничество в качестве руководителя клуба. Это было как прекрасный сон! Команда еще более воспряла духом. Галицкому удалось решить множество наших бытовых проблем, и мы вновь стали бронзовыми призерами.

Обстоятельный разговор с Галицким заставил поверить в то, что он хочет сделать сильную команду в Лазаревском. Сергей Николаевич поставил задачу выиграть любительскую лигу, чтобы получить статус команды мастеров. И у нас получилось очень даже неплохо».

Там же начинал футболист Дмитрий Ахба: «В клуб поступили серьезные финансовые вложения. Жили, как по первой лиге».

«Изначальный план был таков: выиграть любительские соревнования, заявиться для участия во втором дивизионе, построив для этих целей стадиончик, и со временем дорасти до первой лиги», –  вспоминал Хакунов.

Историю со стадионом рассказал Сибидаш: «Хотел купить стадион по-честному, на аукционе. Естественно, проиграл, причем подвинули его внаглую. Стадион до сих пор убитый, ничего здесь нет. Летом в нем машины стоят». Там вопрос-то был не о больших деньгах — просто обманули. Сделали закрытый аукцион на раз-два-три, а ему объявили итоги. Он говорит: «Я же мог больше дать!», но это уже никому не было интересно. А все из-за его принципиальности».

Твиттер «Краснодара»

Айрапетян уточнил по стадиону: «Авангард» выиграл чемпионат России в высшей любительской лиге, 16 футболистов получили мастеров спорта. Сергей планировал купить стадион, чтобы на нем развивать клуб. Местные власти пообещали: не переживай, все будет нормально.

Стадион принадлежал Лазаревской судоверфи, стартовая цена — 16 миллионов с копейками. И тут вдруг приезжает человек из Москвы, рисует цифру: 33 миллиона 333 тысячи 333 рубля. Ради чистого понта, как показало время. И берет на этих деньгах торги».

Галицкий ушел из «Авангарда», который так и не сыграл во второй лиге.

Помимо стадиона была еще одна причина, которую озвучил обозреватель «Матч ТВ» Константин Столбовский: «Когда история с продажей стадио была в разгаре, Сергей узнал самое, с его точки зрения, страшное: его кидает и сам «Авангард». Не все деньги, отданные команде, доходят по назначению. Эта печаль и стала, на самом деле, окончательным приговором проекту. С кидалами Галицкий в жизни дел не имел — ни тогда, ни после».

«Познакомились уже в лазаревском «Авангарде», где я работал селекционером. Тогда он твердил: «Накоплю денег и создам свою профессиональную команду», – слова тренера Сергея Горюнова. 

Через три года после ухода Галицкого из «Авангарда» появился ФК «Краснодар».

Другие истории о клубах, которых нет:
Первый тренер-иностранец в России. Игроки водили проституток и проигрывали 0:9, а переводчик – строитель
Твиттер «Амкара» (130k подписчиков) теперь называется «TITS!!» – кто-то постит там спам и эротику
«Сегодня ничего не произошло». Твиттер мертвого клуба выводит русский SMM на метауровень
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сергей Галицкий
#Футбол
#Краснодар
#Авангард Л