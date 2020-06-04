До «Краснодара» у Галицкого был клуб на берегу Черного моря. Все развил, но его обманули на покупке стадиона
Лазаревское – это поселок и микрорайон Сочи у побережья Черного моря: курортная зона с аквапарками и дельфинариями. Там родился Сергей Галицкий и там живут его родители.
Местная футбольная команда «Авангард» основана в 1956 (по другим данным – в 1952) году. Клуб пять раз становился чемпионом Сочи в советское время. Здесь начинал карьеру будущий игрок «Ротора» и «Зенита» Олег Трифонов.
В Лазаревском у Галицкого осталось много объектов. Например, торговый центр и площади (об этом «Матч ТВ» рассказывал его друг Андрей Сибидаш). В начале 2000-х Галицкий владел «Авангардом».
У него была компания «Тандер», но переименовывать под нее клуб он не собирался. «Сергей Николаевич считает, что это устоявшееся футбольное название. Тем более он в детстве занимался в группе подготовки этой команды. Название «Авангард» ему близко», – говорил гендиректор клуба Нурбий Хакунов.
Галицкий занимался в ДЮСШ: «Лет в 13 закончил. Я был высокий, тягучий, а меня еще ставили крайним полузащитником. Скоростные качества не позволяли проявить себя на этой позиции».
Выпускник ДЮСШ «Авангард» Василий Чумаченко вспоминал: «В начале нулевых стало известно: некто Галицкий намерен по-взрослому вкладываться в лазаревский футбол, хочет построить здесь свой вариант «Вильярреала». Поржали, конечно, тем более что я в те времена приезжал домой в качестве звезды федерального масштаба. Мог себе позволить».
А потом: «Стал следить, как лазаревский «Авангард» выиграл сначала КФК по краю, потом стыки и вроде бы готов претендовать на профессиональный статус… Но вот не срослось, потому что Галицкого кинули со стадионом».
Нарэн Айрапетян стал президентом «Авангарда» после Галицкого. Его воспоминания: «Он поднял лазаревский футбол. Селекция, тренеры, подготовка — как положено. Люди стали ходить на стадион! Мы смотрели на «Авангард» и были счастливы. Душа пела».
Forbes писал, что Галицкий отремонтировал раздевалки, постелил новый газон и поставил пластиковые сидения. Команда выиграла любительскую лигу, где только в одном матче потеряла очки и закончила сезон с разницей 123:7 (по другим данным – 129:7). Так и вышла во второй дивизион.
Тренер той команды рассказывал: «В середине минувшего Галицкий предложил сотрудничество в качестве руководителя клуба. Это было как прекрасный сон! Команда еще более воспряла духом. Галицкому удалось решить множество наших бытовых проблем, и мы вновь стали бронзовыми призерами.
Обстоятельный разговор с Галицким заставил поверить в то, что он хочет сделать сильную команду в Лазаревском. Сергей Николаевич поставил задачу выиграть любительскую лигу, чтобы получить статус команды мастеров. И у нас получилось очень даже неплохо».
Там же начинал футболист Дмитрий Ахба: «В клуб поступили серьезные финансовые вложения. Жили, как по первой лиге».
«Изначальный план был таков: выиграть любительские соревнования, заявиться для участия во втором дивизионе, построив для этих целей стадиончик, и со временем дорасти до первой лиги», – вспоминал Хакунов.
Историю со стадионом рассказал Сибидаш: «Хотел купить стадион по-честному, на аукционе. Естественно, проиграл, причем подвинули его внаглую. Стадион до сих пор убитый, ничего здесь нет. Летом в нем машины стоят». Там вопрос-то был не о больших деньгах — просто обманули. Сделали закрытый аукцион на раз-два-три, а ему объявили итоги. Он говорит: «Я же мог больше дать!», но это уже никому не было интересно. А все из-за его принципиальности».
Айрапетян уточнил по стадиону: «Авангард» выиграл чемпионат России в высшей любительской лиге, 16 футболистов получили мастеров спорта. Сергей планировал купить стадион, чтобы на нем развивать клуб. Местные власти пообещали: не переживай, все будет нормально.
Стадион принадлежал Лазаревской судоверфи, стартовая цена — 16 миллионов с копейками. И тут вдруг приезжает человек из Москвы, рисует цифру: 33 миллиона 333 тысячи 333 рубля. Ради чистого понта, как показало время. И берет на этих деньгах торги».
Галицкий ушел из «Авангарда», который так и не сыграл во второй лиге.
Помимо стадиона была еще одна причина, которую озвучил обозреватель «Матч ТВ» Константин Столбовский: «Когда история с продажей стадио была в разгаре, Сергей узнал самое, с его точки зрения, страшное: его кидает и сам «Авангард». Не все деньги, отданные команде, доходят по назначению. Эта печаль и стала, на самом деле, окончательным приговором проекту. С кидалами Галицкий в жизни дел не имел — ни тогда, ни после».
«Познакомились уже в лазаревском «Авангарде», где я работал селекционером. Тогда он твердил: «Накоплю денег и создам свою профессиональную команду», – слова тренера Сергея Горюнова.
Через три года после ухода Галицкого из «Авангарда» появился ФК «Краснодар».