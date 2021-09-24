Болезнь, что будет с «Краснодаром», зарплата воспитанников, стиль важнее результата. Главное из большого интервью Галицкого комментаторам

Болезнь Сергея Галицкого

📢 «Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином своей судьбы. Это так и есть сейчас, к сожалению. Я не в той форме и некоторые игры пропускаю».

📢 «Я приболел. О болячке должны знать. Клуб не должен заканчиваться на одном человеке».

📢 «К марту мы закончим процессы – и я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет моими деньгами, но уже без меня. Независимо ни от чего финансирование будет свободным».

📢 «Я вообще об этом сказал, потому что я президент футбольного клуба, общественная фигура. Этим и ограничимся. Я вообще не хотел бы об этом говорить. Но наши болельщики имеют право понимать, что происходит. Они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше нюансы – это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить».

📢 «Я точно буду ездить на тренировки «Краснодара», когда мне позволит здоровье. Это мой клуб. Болельщики должны знать, что президент внутри клуба и живет как-то им».