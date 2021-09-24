Болезнь, что будет с «Краснодаром», зарплата воспитанников, стиль важнее результата. Главное из большого интервью Галицкого комментаторам
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий пришел в эфир «Коммент.Шоу». Там он рассказал об изменениях в структуре «Краснодара», собственной болезни и отношении к воспитанникам клуба. Мы посмотрели полное интервью Сергея Галицкого и собрали основные высказывания.
Само интервью – вот:
Болезнь Сергея Галицкого
📢 «Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином своей судьбы. Это так и есть сейчас, к сожалению. Я не в той форме и некоторые игры пропускаю».
📢 «Я приболел. О болячке должны знать. Клуб не должен заканчиваться на одном человеке».
📢 «К марту мы закончим процессы – и я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет моими деньгами, но уже без меня. Независимо ни от чего финансирование будет свободным».
📢 «Я вообще об этом сказал, потому что я президент футбольного клуба, общественная фигура. Этим и ограничимся. Я вообще не хотел бы об этом говорить. Но наши болельщики имеют право понимать, что происходит. Они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше нюансы – это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить».
📢 «Я точно буду ездить на тренировки «Краснодара», когда мне позволит здоровье. Это мой клуб. Болельщики должны знать, что президент внутри клуба и живет как-то им».
Какое у «Краснодара» будущее?
📢 «Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту или апрелю мы закончим эти процессы.
Предварительно руководство будет состоять из совета директоров и из наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб.
Все будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько на трансферы. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. То же касается и школы. У нас затраты на нее 8-9 млн долларов в год».
Как журналисты влияют на молодых игроков
📢 «У нас сейчас две проблемы. Первая – омолаживание составов в лиге. Вот это журналистское давление на молодость. У нас были ребята 1999-го года, которым мы говорили: «Ребята, вам нужно получать практику. Вам не нужна эта высшая лига. Вам нужно сначала стать лучшими в своей».
До кого-то достучались – до Сперцяна и Черникова. До кого-то не достучались – они все время требовали игровое время, не хотели выходить на замену. Когда ты начинаешь играть в мужской футбол не 2-3 игры, а 30 игр, ты понимаешь, кто ты.
Легенда, которую создали журналисты: сначала должен выйти на 10 минут, потом – на 15, потом – на 17, потом – на 19, потом – на 21 – бред. Они должны играть по 90 минут. Они должны показывать лучшие качества. Когда 16-летний нападающий выходит против взрослых защитников, он не может показать лучшие качества.
Конечно, есть мбаппеобразные здоровые игроки, но их меньшинство. И на основании этого меньшинства вы делаете выводы. Эволюцию Дарвина никто не отменял. Основная часть мальчиков должна пройти все этапы».
📢 «Почему тогда в Лиге чемпионов появлялись молодые? Правильный вопрос. Фэйр-плей уменьшил нам скамейку. И когда все полетели в больничку, я слепил из того, что было: выходит шайка блатных и банда нищих. Выходят те, кто могут. Когда спрашивают, как мы упустили преимущество с «Севильей», то я вообще не понимаю, как мы им забили?»
📢 «Я никогда не видел, чтобы болезнь так сильно косила людей, как подкосила Шапи».
📢 «Нам ни за кого [из выпускников академии, которые не пробились в основу «Краснодара»] не обидно. У нас 12 человек из академии играют в Премьер-лиге. У нас под 50 мальчиков играют в первой лиге. Под 60 – во второй лиге. Еще 10 – за границей».
Сколько зарабатывают воспитанники «Краснодара»
📢 «К нам приходил отец Коли [Комличенко] и говорил, что хочет, чтобы сын играл в высшей лиге. Мы никого не удерживаем. Хочешь играть в «Уфе» – пожалуйста. Но мы знаем, что лучше остаться в «Краснодаре», поиграть в первой лиге, дождаться своего часа и прийти в родную команду».
📢 «Мальчики из нашей школы – что Эдик [Сперцян], что Черников, что Сафонов – подписывали контракты очень просто: приходили и подписывали. С Эдиком было веселее: мы дали контракт, условились по сумме и прописали чуть меньше. Они все знают наше отношение. Пришел отец Эдика: посмотрел, согласился и подписал.
Когда отец уехал, мы позвонили: «Тут есть коррекция в большую сторону. Мы специально так делаем. Скажите Эдику, что он заслужил. Это не вы выторговали, это клуб дал».
📢 «Сколько получают молодые игроки? Скажем так: больше лидеров «Уфы». В районе 200-300-400 тысяч долларов в год».
📢 «Как мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной.
Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.
Ты не можешь употребить больше двух-трех тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов».
Будет ли 11 воспитанников в составе «Краснодара»?
📢 «Надо доверять не молодым, а тем, кто готов».
📢 «Я против заигрывания молодежи в своей команде. Уверен, что наступит время, когда ребята из нашей академии будут в составе. Но нужно терпеть».
📢 «Идея про 11 воспитанников в составе? Это точно будет. Удивительно, что у «Барселоны» такое получилось. Лично мы на такое нацелены».
📢 «Миф о том, что я выбираю состав? Ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать ни одного дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав перед игрой. У меня нет задачи повлиять на тренера. Я никогда не влиял на состав и не повлияю».
Атака важнее победы, трансфер ван Дейка, отношение к лимиту
📢 О Мамаеве: «Это не вопрос прощения Мамаева. Это вопрос наших с Павлом взаимоотношений на дистанции. Павел, насколько я понимаю, старается измениться. Но когда такие ситуации будут и у нас они имеет истории неоднодневные внутри клуба, то было принято такое решение».
📢 Об Ионове: «Я с Лешей Ионовым не общался почти, потому что болею. Но какой фантастически профессиональный футболист. Это суперпрофессионал. Алексей – космического уровня профессиональности спортсмен. Это говорит, что любой может измениться. К нему у меня невероятное уважение. Я просто наслышан, как он наслышан к питанию, к восстановлению».
📢 О трансферах защитников: «Жиго выбрал «Спартак», а не «Краснодар»? Пабло – такая же история: ушел в «Локомотив». Защитники – это вообще наша карма. Мы с ван Дейком договорились, когда он в Шотландию уезжал. Ван Дейк выбирал между «Селтиком» и нами. Выбрал «Селтик».
📢 Об игре Кайо против «Севильи»: «Когда он там с «Севильей» напортачил, то три игры играл с температурой 37,5. Утром была нормальная, вечером – 37,5. Брали каждый день тесты, ездил отдельно. Не было у него [коронавируса], но он все время был в состоянии заболевания».
📢 Об атакующей игре: «Тренер должен играть в атаку. Поэтому во время приглашения Гончаренко мы об этом волновались. Я ему сказал: «Виктор Михайлович, вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку. Сбалансированный футбол нас не интересует».
📢 О лимите: «Мне все равно насчет лимита. Лимит на поле – пускай будет. Лимит на скамейке беспокоит, потому что при травме двух-трех человек вынужден выпускать необстрелянных ребят. Русских футболистов не хватает. И не того качества они».
📢 О гимне (часть большого монолога): «Мы не пустили музыку Циммера. Взяли нашего талантливого парня, который сделал ее чуть более ритмичной. Мне казалось, что мы не достигли цели. Когда я болел, они выпустили, не согласовав со мной. И получилось очень хорошо. Мы посчитали, что у нас может быть просто гимн без слов».