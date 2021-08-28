Обладатель «Оскара» Циммер написал гимн для «Краснодара». Не удивляйтесь – это его не первая работа в футболе

«Я композитор Ханс Циммер. Сергей [Галицкий] удостоил меня чести написать музыку для этого замечательного стадиона и академии. Я думаю, он понимает, что музыка объединяет людей через континенты и языки так же, как и футбол.

Подобные академии и этот восхитительный стадион мотивируют людей со всей планеты заниматься спортом, подобно работе музыкантов. Когда мы собираемся в одной комнате, абсолютно не важно, на каких языках мы говорим. Начав играть, мы забываем о времени, национальностях, мы забываем обо всем. Мы просто наслаждаемся временем вместе.

Но это не значит, что у нас нет духа соперничества, как в спорте. Это место не просто для общения и игры. Здесь царят приключения, энергия и возбуждение. Надеюсь, моя музыка станет проводником этих чувств и будет наполнять вас эмоциями. Подобно тому, как Сергей [Галицкий] делает это через клуб и стадион.

Мы хотели бы поблагодарить его и отдать должное духу спорта, который свел нас и сделал это возможным. Спасибо, «Краснодар». Вперед, «быки»! Спасибо, Сергей. Привет из Голливуда, Калифорния. Я Ханс Циммер. Всего доброго!»

В том же видео Антон Беляев благодарит «Краснодар» за доверие в аранжировке. И самого Циммера – за создание музыки.