Обладатель «Оскара» Циммер написал гимн для «Краснодара». Не удивляйтесь – это его не первая работа в футболе
Идея гимна «Краснодара» – передача энергии и чувства приключений
Ханс Циммер – немецкий композитор. Ему 63 года, в 1995 году получал «Оскар». Обычно Циммер пишет музыку к фильмам. «Король лев», «Интерстеллар», «Темный рыцарь» – везде были его саундтреки. Циммер получал «Грэмми», а в 2007-м даже входил в список живых гениев – его составлял The Daily Telegraph. Еще у Циммера 738 тысяч подписчиков в инстаграме.
«Краснодар» наконец-то показал новый гимн. Под него команда вышла на победную игру с «Рубином» (2:0). Клубный гимн написал именно голливудский композитор Ханс Циммер. Было это в 2019 году. «Краснодар» пообещал скорое представление гимна от Циммера в декабре 2019-го. Тогда анонсировал гимн с первого матча сезона-2020/21. Но отложил премьеру еще на год.
Таким получился гимн «Краснодара» от Циммера:
На матче «Краснодара» и «Рубина» звучал гимн в аранжировке Антона Беляева:
Ханс Циммер рассказал о создании гимна специально для ютуб-канала «Краснодара». Обращение Циммера можно посмотреть здесь, но для удобства ниже видео мы опубликуем расшифровку:
«Я композитор Ханс Циммер. Сергей [Галицкий] удостоил меня чести написать музыку для этого замечательного стадиона и академии. Я думаю, он понимает, что музыка объединяет людей через континенты и языки так же, как и футбол.
Подобные академии и этот восхитительный стадион мотивируют людей со всей планеты заниматься спортом, подобно работе музыкантов. Когда мы собираемся в одной комнате, абсолютно не важно, на каких языках мы говорим. Начав играть, мы забываем о времени, национальностях, мы забываем обо всем. Мы просто наслаждаемся временем вместе.
Но это не значит, что у нас нет духа соперничества, как в спорте. Это место не просто для общения и игры. Здесь царят приключения, энергия и возбуждение. Надеюсь, моя музыка станет проводником этих чувств и будет наполнять вас эмоциями. Подобно тому, как Сергей [Галицкий] делает это через клуб и стадион.
Мы хотели бы поблагодарить его и отдать должное духу спорта, который свел нас и сделал это возможным. Спасибо, «Краснодар». Вперед, «быки»! Спасибо, Сергей. Привет из Голливуда, Калифорния. Я Ханс Циммер. Всего доброго!»
В том же видео Антон Беляев благодарит «Краснодар» за доверие в аранжировке. И самого Циммера – за создание музыки.
Циммер давно связан с футболом. Еще он пишет звуки для BMW
В 2018 году футбольный мир узнал Циммера с новой стороны. Это он написал телевизионное вступление для ЧМ-2018 в России. Оно называлось «Живой футбол», сделано в соавторстве с композитором Лорном Бэлфом. Сам Циммер писал, что музыкальная тема адресована всем, кто стремится к красивой игре.
Еще Циммер – автор гимна 25-го сезона МЛС. Лига показывала его в феврале 2020 года. Старший президент МЛС Дэвид Брюс тогда говорил: «Его работа создает основу для того, что вот-вот начнется. Для драмы, ожидания, появления наших больших звезд, когда они появляются на поле. Для шума, ведущего к старту».
BMW пригласил Циммера для проекта с электромобилями. Он работал вместе со звуковым дизайнером BMW Ренцо Витале. Они вместе придумали новый звук для электромобиля – он назван IconicSounds Electric. Электромобиль с таким звуком появится в 2022 году. Будут разные варианты звука в различных режимах движения.
В личных задумках Циммер полюбил оркестровую музыку – сейчас он больше занимается именно ей. Рассказывал в интервью: «Я подхожу к созданию сэмплов с двумя особыми установками. Первое – это вдохновение и звук, который я могу получить от оркестра. Второе – проба чего-то возмутительного. Мы смотрим, что можем сделать, чтобы вы будто ушли из реального мира».