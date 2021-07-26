Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
Главная тема этого лета в музыке − новые приключения Канье Уэста вокруг альбома Donda. Мы давно знаем, что каждый его альбом появляется через миллион новостей, перформансов и этапажных поступков (от бесконечных переносов даты выхода до переписывания всего треклиста уже после выхода) − но каждый раз удивляемся заново.
Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
Проект Donda Канье представил на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в городе Атланта, где обычно играет молодой местный клуб «Атланта Юнайтед». На презентацию альбома пришли более 20 тысяч зрителей (заплатив за билет больше 100 долларов), а прямой эфир транслировал Apple Music. И проходило все, конечно, в стиле Канье.
⭕️ Начало задержалось на два часа. Все это время люди просто смотрели на накрытое белым покрывалом поле и раскрывающуюся 20 минут крышу.
⭕️ Канье вышел в оранжевых кедах, в красных штанах, красной майке, красной куртке-пуховике. И с просвечивающейся сплошной маской на голове без отверстий для глаз или носа. В подобных масках без лица он везде появляется уже все лето.
⭕️ Сама презентация альбома проходила так. В динамиках стадиона целиком сплошной аудиодорожкой играл альбом, на поле проектировалось белое или темное свечение, а Канье без микрофона или стоял, или ходил кругами, или пританцовывал, или падал на колени.
⭕️ Что зрители услышали внутри Donda: много распевочных партий, темы про бога, про семью, про развод с Ким Кардашьян, много фитов с рэперами и сенсационное возвращение Jay-Z на последнем треке.
Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
⭕️ Мир замер: альбом, анонсированный на 23 июля, действительно появился. Осталось увидеть его на стримингах. Все ждали небольшой задержки в пару часов: Канье будет в последний момент сводить сырые записи и что-то переделывать − в его вселенной это обычная практика.
⭕️ Но альбом не вышел вообще. Ни в этот день, ни на следующий. Друг и представитель Канье сказал, что альбом уходит на доработку и выйдет в лучшем случае 6 августа. Канье Уэст снова всех обманул.
Оказалось, что на этом история не закончена. Главный американский таблоид TMZ выяснил, что Канье остался жить на этом стадионе в Атланте, чтобы доделать там альбом. Он и команда помощников оборудовали там быструю студию и даже позвали личного шеф-повара.
24 июня на стадионе прошел матч «Атланты Юнайтед». И Канье внезапно вышел в толпу. Прошел посреди трибун, пообщался с людьми, послушал кричалки. Все это в той же одежде, в которой он презентовал альбом. Фанаты, это ваш новый сосед!