Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам

Главная тема этого лета в музыке − новые приключения Канье Уэста вокруг альбома Donda. Мы давно знаем, что каждый его альбом появляется через миллион новостей, перформансов и этапажных поступков (от бесконечных переносов даты выхода до переписывания всего треклиста уже после выхода) − но каждый раз удивляемся заново.

Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны

Проект Donda Канье представил на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в городе Атланта, где обычно играет молодой местный клуб «Атланта Юнайтед». На презентацию альбома пришли более 20 тысяч зрителей (заплатив за билет больше 100 долларов), а прямой эфир транслировал Apple Music. И проходило все, конечно, в стиле Канье.

⭕️ Начало задержалось на два часа. Все это время люди просто смотрели на накрытое белым покрывалом поле и раскрывающуюся 20 минут крышу.

⭕️ Канье вышел в оранжевых кедах, в красных штанах, красной майке, красной куртке-пуховике. И с просвечивающейся сплошной маской на голове без отверстий для глаз или носа. В подобных масках без лица он везде появляется уже все лето.