Шакарри Ричардсон
Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Канье Уэст
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#Шакарри Ричардсон #Олимпиада-2020 #Канье Уэст #Легкая атлетика

Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны

час назад
Автор:
Дмитрий Проскурин

В рекламе Beats By Dre звучит отрывок песни «No Child Left Behind». Она будет на новом альбоме Канье Уэста, который выйдет 23 июля.

Что сейчас известно об альбоме?

  • Называется Donda – в честь мамы Донды, которая умерла 14 лет назад из-за последствий операций.
  • Канье впервые анонсировал альбом еще два года назад. 
  • Так выглядит обложка. Это работа молодой художницы, которая написала впечатления от смерти своей мамы.
  • На альбоме будут фиты с Pusha-T, Lil Baby, Трэвисом Скоттом и другими.
  • 19 июля Канье уже включал альбом на закрытой презентации в церкви Лас-Вегаса, где гости сдавали телефоны. Канье молчал и просто включал треки. Очевидцы рассказывают, что после песни о расставании с Ким Кардашьян Канье плакал.
  • В последнее время Канье удивляет новым образом. Теперь он везде ходит в пуховике и в странной пугающей маске.

В ролике снялась легкоатлетка, которая не едет в Олимпиаду-2020 из-за допинга

Бегунья Шакарри Ричардсон в олимпийском отборе США пробежала стометровку лучше всех (10,86 с). Лучший ее результат на этой дистанции – вообще 10,72 с. Это шестой результат в истории. Мировой рекорд – 10,49 с.

Но Ричардсон не поедет в Токио. Допинг-проба показала, что перед соревнованиями она употребляла марихуану. За это Ричардсон получила месячную дисквалификацию с 28 июня. В теории она  могла бы пробежать эстафету 4x100, но тренер не включил ее в заявку.

ctk / global look press

Ричардсон объясняет, что курила каннабис из-за переживаний – за неделю до отбора у нее умерла мама. Когда появились первые инсайды, что Ричардсон сдала положительную допинг-пробу, она написала в твиттере: «Я человек».

В США из-за истории с Ричардсон стали обсуждать, как изменить правила допинг-контроля и стоит ли запрещать марихуану спортсменам. Даже президент Джо Байден комментировал тему: сказал, что антидопинговые правила нужно менять, но дисквалификация Ричардсон справедлива.

Резонанс вокруг Шакарри Ричардсон объясняется и ее популярностью. У нее больше двух миллионов подписчиков в инстаграме, яркие образы и длинные ногти.

Автор:
Дмитрий Проскурин
Дружит со Славоем Жижеком и Николой Влашичем.
ye ye ye
Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы
Самый громкий суд Америки. Дело О. Джея Симпсона о двойном убийстве раскололо общество и создало семью Кардашьян
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