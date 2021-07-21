Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
В рекламе Beats By Dre звучит отрывок песни «No Child Left Behind». Она будет на новом альбоме Канье Уэста, который выйдет 23 июля.
Что сейчас известно об альбоме?
- Называется Donda – в честь мамы Донды, которая умерла 14 лет назад из-за последствий операций.
- Канье впервые анонсировал альбом еще два года назад.
- Так выглядит обложка. Это работа молодой художницы, которая написала впечатления от смерти своей мамы.
- На альбоме будут фиты с Pusha-T, Lil Baby, Трэвисом Скоттом и другими.
- 19 июля Канье уже включал альбом на закрытой презентации в церкви Лас-Вегаса, где гости сдавали телефоны. Канье молчал и просто включал треки. Очевидцы рассказывают, что после песни о расставании с Ким Кардашьян Канье плакал.
- В последнее время Канье удивляет новым образом. Теперь он везде ходит в пуховике и в странной пугающей маске.
В ролике снялась легкоатлетка, которая не едет в Олимпиаду-2020 из-за допинга
Бегунья Шакарри Ричардсон в олимпийском отборе США пробежала стометровку лучше всех (10,86 с). Лучший ее результат на этой дистанции – вообще 10,72 с. Это шестой результат в истории. Мировой рекорд – 10,49 с.
Но Ричардсон не поедет в Токио. Допинг-проба показала, что перед соревнованиями она употребляла марихуану. За это Ричардсон получила месячную дисквалификацию с 28 июня. В теории она могла бы пробежать эстафету 4x100, но тренер не включил ее в заявку.
Ричардсон объясняет, что курила каннабис из-за переживаний – за неделю до отбора у нее умерла мама. Когда появились первые инсайды, что Ричардсон сдала положительную допинг-пробу, она написала в твиттере: «Я человек».
В США из-за истории с Ричардсон стали обсуждать, как изменить правила допинг-контроля и стоит ли запрещать марихуану спортсменам. Даже президент Джо Байден комментировал тему: сказал, что антидопинговые правила нужно менять, но дисквалификация Ричардсон справедлива.
Резонанс вокруг Шакарри Ричардсон объясняется и ее популярностью. У нее больше двух миллионов подписчиков в инстаграме, яркие образы и длинные ногти.