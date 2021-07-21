Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны

В ролике снялась легкоатлетка, которая не едет в Олимпиаду-2020 из-за допинга

Бегунья Шакарри Ричардсон в олимпийском отборе США пробежала стометровку лучше всех (10,86 с). Лучший ее результат на этой дистанции – вообще 10,72 с. Это шестой результат в истории. Мировой рекорд – 10,49 с.

Но Ричардсон не поедет в Токио. Допинг-проба показала, что перед соревнованиями она употребляла марихуану. За это Ричардсон получила месячную дисквалификацию с 28 июня. В теории она могла бы пробежать эстафету 4x100, но тренер не включил ее в заявку.