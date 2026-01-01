Шакарри Ричардсон

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Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
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#Шакарри Ричардсон
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