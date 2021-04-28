Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
Что за кроссовки?
В 2008 году Канье Уэст выступал на церемонии «Грэмми». Там он исполнил треки Stronger и Hey Mama (через три месяца после смерти мамы) и впервые публично вышел в кроссовках Nike Air Yeezy 1.
- Это первая разработка будущей линейки Yeezy.
- Уэст придумал вид совместно с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс.
- Эта пара 45-го размера.
- Изготовлена из мягкой черной кожи с перфорированными деталями.
- Отличительные черты – кожаные черный ремешок вокруг стопы и красная брошь с буквой Y (значит Yeezy).
- На пятке есть логотип Swoosh (та самая галочка-символ Nike).
Именно тогда мир узнал, что Nike и Канье Уэст делают совместные кроссовки и опираются на модель Air Jordan. Изначально компания планировала представить Air Yeezy 1 как раз на этом «Грэмми». Но потом изменила видение и презентацию, и единственная обувь этой модели осталась только у самого Канье.
Про эти кроссовки в 2012-м он на радио говорил так:
«Черт, они просто обалденные. Они будто слеплены по моей ноге. Они очень крутые. Я даже немного завидую себе, что у меня есть первая и единственная в мире такая пара. Я почти не хожу в них – они стоят у меня дома в специальной коробке на специальной полке. Там я собираю только самые крутые кроссовки».
Теперь эта пара побила рекорд продаж кроссовок. Прошлый – у кроссовок марки Air Jordan
Уникальными и очень дорогими для коллекционеров Air Yeezy 1 делает исключительность экземпляра и символичность момента – с того выступления началась эпоха бренда Yeezy. Уэст говорил, что коллекционеры делали ему разные предложения – но ни разу предлагаемая цена не превышала 500 тысяч долларов.
В начале апреля самый популярный аукционный дом в мире Sotheby’s приобрел эту пару кроссовок за неназванную сумму и сразу же сделал ее доступной для частной покупки. Лот улетел почти через четыре недели: Air Yeezy проданы за 1,8 млн долларов.
Что нужно знать о сделке:
💰 Sotheby’s рассчитывал продать эту пару за 1 млн.
💰 Это первая в мире продажа одной пары обуви за сумму, которая превышает 1 млн долларов.
💰 Прошлый рекорд (615 тысяч) был у модели Air Jordan, которые в 1985-м надевал сам Майкл Джордан (с его подписью) и в которых сделал данк, разбив стекло на щите и оставив осколки в тканях кроссовок.
Покупатель Air Yeezy 1 – частный инвестиционный фонд Sneaker RARES. Он занимается приобретением, ремонтом (где нужно) и реставрацией уникальных пар кроссовок. RARES однажды уже делал запрос Уэсту на приобретение Air Yeezy 1, но получил отказ. Теперь фонд купил их через аукционный дом.
RARES собирается продавать доли (= акции) в Air Yeezy 1. Через некоторое время фонд запустит перепродажу этой пары обуви за большую сумму, чем приобрел сам. Все владельцы доли получат проценты с этой продажи.