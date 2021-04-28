Канье Уэст
Поделиться:
Комментарии:
0
#Канье Уэст

Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy

15 минут назад

официальный сайт Sotheby's

Что за кроссовки?

В 2008 году Канье Уэст выступал на церемонии «Грэмми». Там он исполнил треки Stronger и Hey Mama (через три месяца после смерти мамы) и впервые публично вышел в кроссовках Nike Air Yeezy 1.

  • Это первая разработка будущей линейки Yeezy.
  • Уэст придумал вид совместно с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс.
  • Эта пара 45-го размера.
  • Изготовлена из мягкой черной кожи с перфорированными деталями.
  • Отличительные черты – кожаные черный ремешок вокруг стопы и красная брошь с буквой Y (значит Yeezy).
  • На пятке есть логотип Swoosh (та самая галочка-символ Nike).

Именно тогда мир узнал, что Nike и Канье Уэст делают совместные кроссовки и опираются на модель Air Jordan. Изначально компания планировала представить Air Yeezy 1  как раз на этом «Грэмми». Но потом изменила видение и презентацию, и единственная обувь этой модели осталась только у самого Канье.

dpa/Global Look Press

Про эти кроссовки в 2012-м он на радио говорил так:

«Черт, они просто обалденные. Они будто слеплены по моей ноге. Они очень крутые. Я даже немного завидую себе, что у меня есть первая и единственная в мире такая пара. Я почти не хожу в них – они стоят у меня дома в специальной коробке на специальной полке. Там я собираю только самые крутые кроссовки».

Теперь эта пара побила рекорд продаж кроссовок. Прошлый – у кроссовок марки Air Jordan

Уникальными и очень дорогими для коллекционеров Air Yeezy 1 делает исключительность экземпляра и символичность момента – с того выступления началась эпоха бренда Yeezy. Уэст говорил, что коллекционеры делали ему разные предложения – но ни разу предлагаемая цена не превышала 500 тысяч долларов.

В начале апреля самый популярный аукционный дом в мире Sotheby’s приобрел эту пару кроссовок за неназванную сумму и сразу же сделал ее доступной для частной покупки. Лот улетел почти через четыре недели: Air Yeezy проданы за 1,8 млн долларов.

Что нужно знать о сделке:

💰 Sotheby’s рассчитывал продать эту пару за 1 млн.

💰 Это первая в мире продажа одной пары обуви за сумму, которая превышает 1 млн долларов.

💰 Прошлый рекорд (615 тысяч) был у модели Air Jordan, которые в 1985-м надевал сам Майкл Джордан (с его подписью) и в которых сделал данк, разбив стекло на щите и оставив осколки в тканях кроссовок.

Покупатель Air Yeezy 1 – частный инвестиционный фонд Sneaker RARES. Он занимается приобретением, ремонтом (где нужно) и реставрацией уникальных пар кроссовок. RARES однажды уже делал запрос Уэсту на приобретение Air Yeezy 1, но получил отказ. Теперь фонд купил их через аукционный дом.

RARES собирается продавать доли (= акции) в Air Yeezy 1. Через некоторое время фонд запустит перепродажу этой пары обуви за большую сумму, чем приобрел сам. Все владельцы доли получат проценты с этой продажи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Канье Уэст