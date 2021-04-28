Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy

Про эти кроссовки в 2012-м он на радио говорил так:



«Черт, они просто обалденные. Они будто слеплены по моей ноге. Они очень крутые. Я даже немного завидую себе, что у меня есть первая и единственная в мире такая пара. Я почти не хожу в них – они стоят у меня дома в специальной коробке на специальной полке. Там я собираю только самые крутые кроссовки».

Теперь эта пара побила рекорд продаж кроссовок. Прошлый – у кроссовок марки Air Jordan

Уникальными и очень дорогими для коллекционеров Air Yeezy 1 делает исключительность экземпляра и символичность момента – с того выступления началась эпоха бренда Yeezy. Уэст говорил, что коллекционеры делали ему разные предложения – но ни разу предлагаемая цена не превышала 500 тысяч долларов.

В начале апреля самый популярный аукционный дом в мире Sotheby’s приобрел эту пару кроссовок за неназванную сумму и сразу же сделал ее доступной для частной покупки. Лот улетел почти через четыре недели: Air Yeezy проданы за 1,8 млн долларов.