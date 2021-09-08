Почему Шапи из главного таланта «Краснодара» стал балластом, который клуб отдает аутсайдеру Турции

Четыре года назад Магомед-Шапи Сулейманов появился в жизни «Краснодара» и российского футбола. Как это было:

• Июль-2017. «Краснодар» играл в третьем квалификационном раунде Лиге Европы против «Лонгбю». Сулейманов вышел на замену и через 9 минут забил свой дебютный гол в ЛЕ.

• Сулейманову на момент гола было 17 лет и 224 дня – он стал самым молодым автором гола российских клубов в еврокубках.

• В первом сезоне Шапи появлялся в основном на замену. Но расцвел именно с сезона-2018/19. За полгода до зимней паузы в РПЛ он забил 5 голов в 8 матчах+гол на групповой стадии Лиги Европы+забивал в ФНЛ за второй «Краснодар».

• Шапи получал комплименты от партнеров. Ари, например, сказал: «Уверен, он заиграет в Европе».

• Дальше Шапи забивал еще больше. Весной-2019 от него досталось «Байеру» и «Валенсии».

• Сам Шапи говорил: «Я, естественно, слежу за играми «Барселоны». Переживаю за них, потому что там Месси. Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за «Краснодар», доказывать свою состоятельность».

С момента, когда он сказал эти слова, прошло два года. Ситуация поменялась – Шапи больше не блистает, а «Краснодар» просто сдал его в аренду.