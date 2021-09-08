Почему Шапи из главного таланта «Краснодара» стал балластом, который клуб отдает аутсайдеру Турции
Четыре года назад Магомед-Шапи Сулейманов появился в жизни «Краснодара» и российского футбола. Как это было:
• Июль-2017. «Краснодар» играл в третьем квалификационном раунде Лиге Европы против «Лонгбю». Сулейманов вышел на замену и через 9 минут забил свой дебютный гол в ЛЕ.
• Сулейманову на момент гола было 17 лет и 224 дня – он стал самым молодым автором гола российских клубов в еврокубках.
• В первом сезоне Шапи появлялся в основном на замену. Но расцвел именно с сезона-2018/19. За полгода до зимней паузы в РПЛ он забил 5 голов в 8 матчах+гол на групповой стадии Лиги Европы+забивал в ФНЛ за второй «Краснодар».
• Шапи получал комплименты от партнеров. Ари, например, сказал: «Уверен, он заиграет в Европе».
• Дальше Шапи забивал еще больше. Весной-2019 от него досталось «Байеру» и «Валенсии».
• Сам Шапи говорил: «Я, естественно, слежу за играми «Барселоны». Переживаю за них, потому что там Месси. Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за «Краснодар», доказывать свою состоятельность».
С момента, когда он сказал эти слова, прошло два года. Ситуация поменялась – Шапи больше не блистает, а «Краснодар» просто сдал его в аренду.
Что сейчас с Шапи?
В 2021 году в РПЛ Шапи отыграл 15 матчей, в которых лишь раз вышел в основе «Краснодара». В этих встречах у него было только одно голевое действие (мяч «Уралу» 28 февраля). Когда летом-20202 Мусаева попросили объяснить регресс Шапи, он просто сослался на коронавирус. Позже эту историю подтвердил и сам игрок:
«Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь – она разрушает весь ритм работы организма. Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму».
Интервью Шапи дал 6 декабря. Если отнять 2-3 недели, получится, что он полностью восстановился только к середине ноября. То есть с мая-2020 (когда он заболел) и до ноября из-за ковида был в плохом состоянии.
После ухода из «Краснодара» Мурад Мусаев дал интервью, в котором сказал, что в целом доволен прогрессом Шапи. Но правда в том, что никакого прогресса нет. Шапи проиграл конкуренцию, не забивает стабильно с 2019-го, но при этом не получает тяжелые травмы (что можно было назвать одной из причин его плохой формы). А бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов говорил:
«Лидером «Краснодара» он никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего.
Он хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него 3 гола в последних 5 матчах чемпионата. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно».
«Краснодар», похоже, не напрягается из-за стагнации воспитанника. Недавно клуб продлил с ним контракт. Новое соглашение Шапи действует до 2024-го. Правда, сейчас «Краснодар» рассматривал вариант с арендой Шапи. О заинтересованности в игроке говорил «Ахмат». Инсайды связывали Шапи с «Гиресунспором». В итоге он уехал в турецкий клуб до конца сезона. «Гиресунспор» идет на последнем месте в чемпионате. У него 0 очков и 0 голов после трех туров.
В последнее время у «Краснодара» достаточно проблем с воспитанниками. И все касались контракта
Иван Игнатьев числился в «Краснодаре» с 2016 года. Но в 2019-м отношения между клубом и воспитанником резко ухудшились из-за продления контракта. В 2019-м «Краснодар» увеличил его зарплату с 150 тысяч рублей в месяц до 400 тысяч. Но сделал это с оговоркой. Он будет получать фиксированную сумму только когда захочет сам клуб.
Игнатьев отказался, и его перевели во вторую команду. О разборках, связях с агентами мы писали здесь:
«Краснодар» ругается со своей молодой звездой. В этой истории – деньги, иномарка и теневые агенты
Другой кейс – контракты Матвея Сафонова и Даниила Уткина. «Спорт-Экспресс» писал, что как только появились проблемы с продлением их соглашений, оба сразу же улетели в резерв. С Сафоновым в итоге все получилось нормально: он вернулся в состав. Уткин же ушел в аренду в «Ахмат» этим летом.
Проблемы с контрактом были и у Шапи, но в 2019-м, а не сейчас. Он рассказывал: «Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение и мы не поняли: почему именно так? Я не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились.
У нас были контракты, нас все устраивало. Мы не ходили, ничего не говорили. Клуб сам решил продлить контракты. Вызвали по одному, рассказали условия. Я был не против подписать, но взял время подумать».
Комментатор Нагучев писал, что летом Шапи не прошел просмотр в «Эрцгебирге», потому что растерял форму
Для контраста этой истории напишем факт. Агент Марат Хинчагов сказал, что по Шапи было общение с «Барсой» – трансфер сорвал «Краснодар». Сейчас положение изменилось. До «Барселоны» Шапи далеко. Зато этим летом он мог уйти в «Эрцгебирге» из второй Бундеслиге, но не прошел просмотр. Об этом в своем телеграм-канале рассказал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.
«Сейчас в «Локо» работает Ральф Рангник – мастер построения клубных философий. Он подорвал свою психику, занимаясь любимым делом. На базе «Лейпцига» только и говорили о том, в настроении сегодня герр Ральф или нет. Страшно, если нет. Пять лет назад я почти познакомился с ним, но он интроверт, не захотел, поэтому я ограничился рукопожатием с президентом «РБ Лейпциг» Оливером Минцлафом. Он ровно такой же закрытый инфернального вида дядька. Мог бы сыграть Воланда или Мефистофеля.
Рангник и Минцлаф тогда собирали суперюный «РБ» с составом только U23. Там были Вернер, Кейта, Орбан, Хальстенберг ещё какие-то дети. Исключение – взрослый капитан Доминик Кайзер, который почти не играл. А еще искали со всего мира талантливую молодежь и прокатывали её через австрийский фарм-клуб Аниф. Я поразился скаутской службе «РБ» – они уделяют внимание почти всем регионам Земли. Даже распоследняя задница Антарктиды изучена на предмет пингвинов, сносно бьющих по мячу.
Это значит, есть скауты на постсоветском пространстве, подумал и сказал я, и кроме Димы Скопинцева сюда приедут другие наши. Алексей Шпилевский, работавший тогда с командой «РБ Лейпцига» U16 сказал, что нет. Этот регион не очень-то интересен. Причина проста: у футболистов бывшего СССР нет привычки постоянно самосовершенствоваться. Это проблема. Старый пример: Андрей Демченко из ЦСКА перешел в «Аякс» Ван Гала, увидал контракт и решил, что футболом займется через полгода, а пока можно построить бильярдную, давнюю мечту. Не знаю, правда ли всё это, но Андрей не сделал никакой карьеры. «Аякс» раздал его в аренды тем, для кого Демченко и Марадона одно и то же, и всё равно мимо.
И вот Алексей Шпилевский, теперь главный тренер Эрцгебирге из второй Бундеслиги, получил летом на просмотр Магомеда-Шапи Сулейманова. Просмотр? Для парня, который завалил «Порту», «Байер» и «Валенсию»? Которого, вроде как, не продали самой «Боруссии» за 20 миллионов два года назад? Но Шапи не подошел. Многое растерял, сказали.
С – самосовершенствование».