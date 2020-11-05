Шапи намутил за тайм: гол со штрафного, заработал пенальти в чужие и чуть не привез в свои
В этом сезоне Магомед-Шапи Сулейманов дважды выходил за «Краснодар-2» в ФНЛ, а за первую команду в РПЛ провел 12 матчей и забил один гол – «Химкам» (7:2). Последний (и второй в сезоне) выход в старте – против «Спартака» (1:3), когда он ушел на замену на 57-й минуте. Агент Агузаров говорил, что Сулеймановым интересуются клубы Серии А, но в этом сезоне он выходит на замены и в среднем проводит на поле по 28 минут.
В Лиге чемпионов Сулейманов дважды (с «Ренном» и «Челси») выходил на замены, но в матче с «Севильей» появился в стартовом составе и насытил событиями первые 20 минут:
• На 9-й минуте судья Феликс Брих поставил пенальти в ворота «Краснодара» после стыка в штрафной между Хорданом и Шапи. После просмотра VAR Брих отменил решение.
• На 17-й минуте Шапи со штрафного перебросил стенку и с левой ноги закрутил мяч в девятку. Бомба:
• На 20-й минуте Кунде сфолил на Шапи и привез пенальти в свои ворота. После просмотра VAR Брих подтвердил решение, но не дал Кунде желтую карточку, которая стала бы для него второй (через 15 минут его заменили).
В прошлом сезоне Шапи провел в РПЛ 27 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста. В этом – попросился в «Краснодар-2», чтобы чаще играть.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснял спад Сулейманова: «У Шапи был непростой период. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Поскольку болезнь малоизученная, восстановление затянулось.
Пока все это длилось, уровень подсел. Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным».