Шапи намутил за тайм: гол со штрафного, заработал пенальти в чужие и чуть не привез в свои

В Лиге чемпионов Сулейманов дважды (с «Ренном» и «Челси») выходил на замены, но в матче с «Севильей» появился в стартовом составе и насытил событиями первые 20 минут:

• На 9-й минуте судья Феликс Брих поставил пенальти в ворота «Краснодара» после стыка в штрафной между Хорданом и Шапи. После просмотра VAR Брих отменил решение.

• На 17-й минуте Шапи со штрафного перебросил стенку и с левой ноги закрутил мяч в девятку. Бомба: