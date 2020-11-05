Магомед-Шапи Сулейманов
Лига чемпионов
Футбол
Краснодар
Севилья
Поделиться:
Комментарии:
0
#Магомед-Шапи Сулейманов #Футбол #Краснодар #Лига чемпионов #Севилья

Шапи намутил за тайм: гол со штрафного, заработал пенальти в чужие и чуть не привез в свои

05 ноября, 00:15

В этом сезоне Магомед-Шапи Сулейманов дважды выходил за «Краснодар-2» в ФНЛ, а за первую команду в РПЛ провел 12 матчей и забил один гол – «Химкам» (7:2). Последний (и второй в сезоне) выход в старте – против «Спартака» (1:3), когда он ушел на замену на 57-й минуте. Агент Агузаров говорил, что Сулеймановым интересуются клубы Серии А, но в этом сезоне он выходит на замены и в среднем проводит на поле по 28 минут.

Yevgeny Philippov / Global Look Press

В Лиге чемпионов Сулейманов дважды (с «Ренном» и «Челси») выходил на замены, но в матче с «Севильей» появился в стартовом составе и насытил событиями первые 20 минут:

• На 9-й минуте судья Феликс Брих поставил пенальти в ворота «Краснодара» после стыка в штрафной между Хорданом и Шапи. После просмотра VAR Брих отменил решение.

• На 17-й минуте Шапи со штрафного перебросил стенку и с левой ноги закрутил мяч в девятку. Бомба:

• На 20-й минуте Кунде сфолил на Шапи и привез пенальти в свои ворота. После просмотра VAR Брих подтвердил решение, но не дал Кунде желтую карточку, которая стала бы для него второй (через 15 минут его заменили).

В прошлом сезоне Шапи провел в РПЛ 27 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста. В этом – попросился в «Краснодар-2», чтобы чаще играть.

УЕФА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснял спад Сулейманова: «У Шапи был непростой период. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Поскольку болезнь малоизученная, восстановление затянулось.

Пока все это длилось, уровень подсел. Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным».

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
Эн-Несири 69
Эн-Несири 73
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 17
Берг 21
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: УЕФА
Веселье из Лиги чемпионов
Дичайшие провалы защиты «МЮ» – и два гола от турецкого аутсайдера
«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Магомед-Шапи Сулейманов
#Футбол
#Краснодар
#Лига чемпионов
#Севилья