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Истанбул Башакшехир
Дичайшие провалы защиты «МЮ» – и два гола от турецкого аутсайдера
04 ноября, 22:46
Что-то непонятное происходило в первом тайме матча третьего тура Лиги чемпионов между «Истанбулом» (ноль очков в группе) и «МЮ» (шесть очков).
«Истанбул» повел 2:0 после дичайших ошибок в защите «МЮ».
На 13-й минуте «Истанбул» так выходил из обороны, что запустил Ба один на один с центра поля.
И тот забил:
А на 40-й минуте Вишча забил второй гол, когда против двух игроков «Истанбула» в штрафной «МЮ» вообще не оказалось защитников.
Вот как это выглядело:
Уле-Гуннар Сульшер в трех матчах ЛЧ пробовал разные четверки защитников.
- Ван-Биссака – Туанзебе – Линделеф – Шоу – против «ПСЖ». Победа 2:1, и много похвалы Туанзебе, который вышел впервые за долгое время.
- Ван-Биссака – Линделеф – Магуайр – Шоу – против «Лейпцига». И 5:0. Без пропущенных мячей.
- Ван-Биссака – Туанзебе – Магуайр – Шоу – вышли против «Истанбула». И теперь весь мир обсуждает провалы «МЮ» в защите, а Туанзебе меняется в перерыве.
А итог – вот:
После поражения «МЮ» «Истанбул» сравнялся по очкам с «ПСЖ» и «Лейпцигом» (они сыграют вечером) – по три у всех. У «МЮ» – шесть.
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