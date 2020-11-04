Дичайшие провалы защиты «МЮ» – и два гола от турецкого аутсайдера

Что-то непонятное происходило в первом тайме матча третьего тура Лиги чемпионов между «Истанбулом» (ноль очков в группе) и «МЮ» (шесть очков).

«Истанбул» повел 2:0 после дичайших ошибок в защите «МЮ».

На 13-й минуте «Истанбул» так выходил из обороны, что запустил Ба один на один с центра поля.