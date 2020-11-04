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Истанбул Башакшехир
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#Манчестер Юнайтед #Футбол #Лига чемпионов #Истанбул Башакшехир

Дичайшие провалы защиты «МЮ» – и два гола от турецкого аутсайдера

04 ноября, 22:46

Твиттер ЛЧ

Что-то непонятное происходило в первом тайме матча третьего тура Лиги чемпионов между «Истанбулом» (ноль очков в группе) и «МЮ» (шесть очков).

«Истанбул» повел 2:0 после дичайших ошибок в защите «МЮ».

На 13-й минуте «Истанбул» так выходил из обороны, что запустил Ба один на один с центра поля.

Скриншоты с твиттера

И тот забил:

А на 40-й минуте Вишча забил второй гол, когда против двух игроков «Истанбула» в штрафной «МЮ» вообще не оказалось защитников.

Скриншоты с твиттера

Вот как это выглядело:

Уле-Гуннар Сульшер в трех матчах ЛЧ пробовал разные четверки защитников.

  • Ван-Биссака – Туанзебе – Линделеф – Шоу – против «ПСЖ». Победа 2:1, и много похвалы Туанзебе, который вышел впервые за долгое время.
  • Ван-Биссака – Линделеф – Магуайр – Шоу – против «Лейпцига». И 5:0. Без пропущенных мячей.
  • Ван-Биссака – Туанзебе – Магуайр – Шоу – вышли против «Истанбула». И теперь весь мир обсуждает провалы «МЮ» в защите, а Туанзебе меняется в перерыве.

А итог – вот:

Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Ба 13
Вишча 40
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 43

После поражения «МЮ» «Истанбул» сравнялся по очкам с «ПСЖ» и «Лейпцигом» (они сыграют вечером) – по три у всех. У «МЮ» – шесть.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще происходит в туре
«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
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