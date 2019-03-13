«Краснодар» ругается со своей молодой звездой. В этой истории – деньги, иномарка и теневые агенты

Новое соглашение Игнатьева не устроило. По действующему договору он получает 150 тысяч рублей в месяц. По новому – 400 тысяч. Но в этом моменте есть один интересный эпизод. Сумма достигнет 400 тысяч только, когда захочет руководство. То есть в определенный момент он будет получать эти деньги. В момент, например, спада его зарплата упадет (в зависимости от того, как на это отреагирует руководство).

Как отреагировал Игнатьев

Нападающий поговорил с RT и объяснил ситуацию со своей стороны:

«Объясню. После предыгровой тренировки состоялись переговоры. Хотя так назвать их нельзя. Скорее, пообщались с руководством. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже немолодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент. Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2» . Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «Может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет».

Еще важное: по словам Игнатьева проблемы с продлением не только у него, но и у Магомеда Шапи-Сулейманова – еще одного яркого воспитанника клуба в основе.