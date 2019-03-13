«Краснодар» ругается со своей молодой звездой. В этой истории – деньги, иномарка и теневые агенты
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев – одно из главных открытий сезона. В 12 матчах РПЛ он забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Неожиданно перед матчем со «Спартаком» он не попал в заявку. Была версия, что Игнатьев получил повреждение на тренировке и из-за этого не приехал в Москву.
На деле все оказалось сложнее: «Краснодар» предложил новый контракт, Игнатьев отказался, и его перевели во вторую команду.
Что за контракт
По данным Transfermarkt, контракт Игнатьева с «Краснодаром» заканчивается в июне 2021 года (главный тренер Мусаев же сказал, что он рассчитан до января 2023 года). Клуб предложил ему продление уже сейчас.
Новое соглашение Игнатьева не устроило. По действующему договору он получает 150 тысяч рублей в месяц. По новому – 400 тысяч. Но в этом моменте есть один интересный эпизод. Сумма достигнет 400 тысяч только, когда захочет руководство. То есть в определенный момент он будет получать эти деньги. В момент, например, спада его зарплата упадет (в зависимости от того, как на это отреагирует руководство).
Как отреагировал Игнатьев
Нападающий поговорил с RT и объяснил ситуацию со своей стороны:
«Объясню. После предыгровой тренировки состоялись переговоры. Хотя так назвать их нельзя. Скорее, пообщались с руководством. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже немолодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент. Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «Может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет».
Еще важное: по словам Игнатьева проблемы с продлением не только у него, но и у Магомеда Шапи-Сулейманова – еще одного яркого воспитанника клуба в основе.
Кажется, в этой ситуации со стороны Игнатьева действует не только он. В начале марта известный агент Герман Ткаченко объявил о завершении сотрудничества с Игнатьевым. Теперь, по некоторым данным, интересы футболиста представляет Алан Агузаров, консультант Станислава Черчесова. Хотя сам Агузаров говорит, что между ним и Игнатьевым простое общение без рабочих условий. Нобель Арустамян в эфире программы «Инсайдеры» заявил, что определенные люди подарили ему автомобиль за несколько миллионов рублей, чем моментально добились расположения молодого игрока.
Позднее Арустамян в своем телеграм-канале написал подробности: «Один из аргументов Ивана, насколько мне известно, – почему зарплата новичка Скопинцева выше. Форвард этим возмущен. Как мне удалось узнать, хамское поведение Игнатьева на переговорах привело в ярость руководство «Краснодара». Такого стиля общения от Ивана не ждали».
UPD: Игнатьев узнал об инсайдах про авто и агентов – и через комментарий «Чемпионату» ответил на них:
«Информация про 10 млн и машину в подарок от агентов – это наглая ложь и ересь, ничего не было. Пусть те, кто об этом пишет, засунут эту информацию куда подальше. Лживую информацию писать не надо. Официально моими делами сейчас никто не занимается, а с [компанией Ткаченко] ProSports Management я разорвал контракт около месяца назад. Ведет ли мои дела Агузаров? Это все на уровне слухов, тут я комментировать не готов»
Что говорит «Краснодар»
Со стороны клуба выступает тренер Мурад Мусаев, который прямо говорит о ситуации.
Перед матчем с «Валенсией» он сказал: «Игнатьев не приехал с командой в Испанию потому, что он не готов – футбол для него не на первом месте».
Сегодня Мусаев заявил: «Закрою тему – вы говорите о контрактах, но в них нет проблемы. Есть в том, что Игнатьев, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали душу, давали шансы... У него в последнее время появились агенты, которые дали ему большие деньги, и он нам решил рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие отступные, как клуб должен вести себя со своими воспитанниками. Это типичная история для России, таких случаев было, наверное, десять, и будет еще в период лимита. И это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует».
UPD: Игнатьев горячо поговорил все с тем же «Чемпионатом» и ответил на слова Мусаева про вложенную душу: «Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лёгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчинёнными. Мы имеем право высказывать мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться. Тут получается двоякая ситуация: того, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью»
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На данный момент нет никакой ясности: продлит игрок контракт с командой или нет. Его совершенно точно смущает пункт об изменении зарплаты в новом соглашении. Сейчас никаких продвижений в переговорах нет. Вместо того, чтобы помогать друг другу, стороны ведут холодную войну, перестреливаясь через прессу колкими фразами.