«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору
В прошлом сезоне «Енисей» совершил запоминающийся прорыв. Клуб впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. На тот момент Аленичева боготворили. Но через 8 месяцев, когда клуб погряз в трясине таблицы РПЛ, от тренера пытаются избавиться всеми возможными способами.
В дело вмешиваются болельщики. Кроме того, кажется, руководство «Енисея» пытается подловить Аленичева на каком-то зашкваре, чтобы впутать его в сомнительное дело и уволить за дисциплинарный косяк.
Аленичева арестовывали за вождение в пьяном виде
В конце ноября ГИБДД Красноярска задержала Аленичева в не самом адекватном состоянии. По некоторой информации, тренер повздорил с каким-то посетителем в баре. Тот позвонил в полицию и нажаловался на Аленичева. Она задержала тренера, предложила ему пройти медосвидетельствование, но Аленичев отказался. И, как сообщает источник, он угрожал полицейским.
Сам Аленичев сказал, что ничего крепче безалкогольного пива в тот вечер в баре он не пил и что при его задержании полиция устроила самый настоящий спектакль (отпустил обвинителя). Кроме того, он заявил: «Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно». Кстати, его оштрафовали всего лишь на 30 тысяч рублей и лишили на два года водительских прав.
«Енисей» пообещал рассмотреть ситуацию, а твиттер команды отреагировал забавным постом, обыграв ситуацию цитатой из сериала «Лучше позвоните Солу». Агент Аленичева тогда заявил, что руководство команды не планирует расставаться с главным тренером.
Болельщики просят губернатора края уволить Аленичева
Сегодня в одном из сообществ болельщиков «Енисея» в «ВКонтакте» появилось обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Вот главные фразы, вырезанные из текста:
1. «Уважаемый Александр Викторович! Мы, фанаты «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой – не убивать до конца нашу мечту».
2. «Этот сезон для Красноярска исторический. И вначале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге все меньше. Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива».
3. «Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава – прерогатива тренера, результат – показатель его работы и ответственности. Просим Вас как учредителя клуба отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-лиге».
4. «Вы – первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше».
Очевидно, болельщики «Енисея» уверены, что смена тренера сильно изменит и игру команды, и ее результаты.
В чем подвох
Читая все эти слухи, напрягаешься из-за двух моментов.
Первый – неустойка в случае увольнения Аленичева. Точная сумма не названа, но, по имеющейся информации, она слишком большая, чтобы «Енисей» позволил себе выплатить ее.
Второй – слова. Некоторые футболисты «Енисея» (например, Юрченко) поддерживают тренера. Сам Аленичев обвиняет футболистов в безволии, но говорит, что плохие результаты клуба – это полностью его вина.
«Енисей» привлекал ведением социальных сетей, но теперь полностью отталкивает благодаря: а) Отвратительным результатам, невнятной игрой; б) Околофутбольными подставами и словесной войной через прессу. Жалкое зрелище: перспективный ноунейм примерил обычную скандальную роль аутсайдера РПЛ.