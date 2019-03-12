«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору

В прошлом сезоне «Енисей» совершил запоминающийся прорыв. Клуб впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. На тот момент Аленичева боготворили. Но через 8 месяцев, когда клуб погряз в трясине таблицы РПЛ, от тренера пытаются избавиться всеми возможными способами.

В дело вмешиваются болельщики. Кроме того, кажется, руководство «Енисея» пытается подловить Аленичева на каком-то зашкваре, чтобы впутать его в сомнительное дело и уволить за дисциплинарный косяк.

Аленичева арестовывали за вождение в пьяном виде

В конце ноября ГИБДД Красноярска задержала Аленичева в не самом адекватном состоянии. По некоторой информации, тренер повздорил с каким-то посетителем в баре. Тот позвонил в полицию и нажаловался на Аленичева. Она задержала тренера, предложила ему пройти медосвидетельствование, но Аленичев отказался. И, как сообщает источник, он угрожал полицейским.