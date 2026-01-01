Дмитрий Аленичев

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Футбол
Годин забил в финалах ЛЧ и ЛЕ. Таких игроков всего 6, среди них – Аленичев
#Диего Годин
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Миранчук станет десятым русским игроком в Серии А. Там их не было 12 лет
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#Алексей Миранчук
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Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
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#Спартак
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Черышев + еще 3 русских, которые забивали в плей-офф ЛЧ за иностранные клубы
#Денис Черышев
«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге
#Енисей
«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору
#Дмитрий Аленичев
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