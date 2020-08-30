Миранчук станет десятым русским игроком в Серии А. Там их не было 12 лет
Алексей Миранчук переходит из «Локомотива» в «Аталанту». Это официально подтвердил «Локомотив». Внимание к русским игрокам в чемпионате Италии есть давно. Александр Соболев еще во время игры за «Крылья Советов» отказался переходить в «Лечче», хотя имел предварительный контракт.
Миранчук согласился на переход в «Аталанту». В этом клубе никогда не было русских игроков, но в Серии А играли сразу девять человек.
Тренер «Фоджи» мечтал о трансфере Шалимова, а в итоге получил еще и Колыванова
Игорь Шалимов официально считается первым русским легионером в Серии А. «Фоджа» подписала его в 1991 году. Тогда клуб считался аутсайдером Серии А, но играл в атакующий футбол. На момент перехода Шалимову было всего 22 года. Переход пробивал тренер «Фоджи» Земан – это он уговорил президента купить Шалимова. Сразу за ним приехал еще и Колыванов.
Так то время вспоминал Шалимов: «Серия А была величайшим чемпионатом в Европе. Из «Фоджи» приехали два менеджера. Мы поговорили о том, как команда играет: мяч на землю, скорость и короткие передачи. Мне сказали, что ищут троих иностранцев. Они уже взяли Петреску и хотели двух россиян: Шалимова и Колыванова».
Шалимов в итоге сменил в Италии сразу четыре клуба, Колыванов – два. Из всех русских легионеров именно Колыванов провел в Италии больше всех матчей (164) и забил больше всех голов (44). Колыванов чуть не перешел в «Интер» вместе с Шалимовым – помешала травма. Позже он рассказывал, что по-прежнему связывает жизнь с Италией и общается с бывшими партнерами.
Виктор Будянский – последний русский в Серии А. Начинал в «Ювентусе», а потом закончил карьеру в 25 лет
«Ювентус» нашел Будянского на юниорском турнире, когда тот еще играл за «Академику». Будянский уехал в Италию в 17 лет. Там все развивалось постепенно: на тренировках пересекался с Зиданом, но почти не выходил на поле. В карьере Будянского есть всего два матча за «Ювентус» – оба в 2004 году, когда тренером был Марчелло Липпи.
«Снимок с Зиданом, который проводил в «Юве» последний год, до сих пор дома стоит. Просил уделить нам внимание всех: и Анчелотти, который тогда тренировал команду, и Дель Пьеро. Никто не отказал. Я удивился: по России-то было представление, что к звездам вообще нереально подойти. А они очень простыми людьми оказались», – вспоминал Будянский.
Будянский полноценно ушел из «Ювентуса» в 2007 году. Дальше он все время принадлежал «Удинезе», но в Италии полноценно так и не заиграл. Зато два раза вышел в составе сборной России, а потом приехал в аренду в «Химки». Будянский закончил карьеру в 25 лет. Последовательность: разочарование в «Химках», нежелание возвращаться в «Удинезе», травма.
Долгое восстановление после травмы голеностопа он связывал с ошибкой во время первой операции. Думал о возвращении даже в 2013-м, но так и остался вне футбола.
У остальных – постоянные неудачи
- Игорь Добровольский. Числился в «Дженоа», но провел за клуб только четыре матча.
- Руслан Нигматуллин. Приехал в «Верону», чтобы провести в Италии всего одну игру.
- Андрей Канчельскис. Тоже приехал в Италию только на один сезон. Основное впечатление – травмы.
- Игорь Симутенков. Постоянно вылетал в Серию B и травмировался. Играл за аутсайдеров.
- Дмитрий Аленичев. Привыкал к европейскому футболу, ничем не запомнился, но именно отсюда перешел в «Порту». Уже там выиграл ЛЧ.
- Омари Тетрадзе. Отыграл всего один сезон. Порвал кресты и разорвал контракт.
Приятного приключения тебе, Алексей!
И Сапогов, который почти в Юве