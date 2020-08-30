Миранчук станет десятым русским игроком в Серии А. Там их не было 12 лет

Виктор Будянский – последний русский в Серии А. Начинал в «Ювентусе», а потом закончил карьеру в 25 лет

«Ювентус» нашел Будянского на юниорском турнире, когда тот еще играл за «Академику». Будянский уехал в Италию в 17 лет. Там все развивалось постепенно: на тренировках пересекался с Зиданом, но почти не выходил на поле. В карьере Будянского есть всего два матча за «Ювентус» – оба в 2004 году, когда тренером был Марчелло Липпи.

«Снимок с Зиданом, который проводил в «Юве» последний год, до сих пор дома стоит. Просил уделить нам внимание всех: и Анчелотти, который тогда тренировал команду, и Дель Пьеро. Никто не отказал. Я удивился: по России-то было представление, что к звездам вообще нереально подойти. А они очень простыми людьми оказались», – вспоминал Будянский.

Будянский полноценно ушел из «Ювентуса» в 2007 году. Дальше он все время принадлежал «Удинезе», но в Италии полноценно так и не заиграл. Зато два раза вышел в составе сборной России, а потом приехал в аренду в «Химки». Будянский закончил карьеру в 25 лет. Последовательность: разочарование в «Химках», нежелание возвращаться в «Удинезе», травма.

Долгое восстановление после травмы голеностопа он связывал с ошибкой во время первой операции. Думал о возвращении даже в 2013-м, но так и остался вне футбола.