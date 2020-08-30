Миранчук попрощался с фанатами «Локомотива» прямо на стадионе. Заплакал, когда уходил с поля
Алексей Миранчук уходит из «Локомотива» в «Аталанту». Сначала подтверждение выдал сам Миранчук, потом обо всем объявил «Локомотив». Во время матча «Локомотива» и «Зенита» Миранчук обменялся приветствиями с фанатами, которые скандировали его фамилию. После матча болельщикам показали ролик о Миранчуке, а дальше на поле вышел он сам.
Расшифровка: «Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я – за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!»
Журналист Александр Дорский опубликовал видео общения Миранчука и фанатов. Так все было:
И с другого ракурса:
«Чемпионат» пишет, что Миранчук плакал во время ухода с поля. В этот момент его обнимал Антон Миранчук. «Аталанта» немного запоздала с объявлением о договоренности по Миранчуку – фанаты напомнили об этом в комментариях к последней записи в твиттере.
Миранчук вынужденно не вышел на поле в матче с «Зенитом». Он травмировался еще в игре против «Спартака» (1:2). Тогда вместо Миранчука уже на 37-й минуте появился Рыбчинский. Эти 37 минут и останутся для Миранчука последними в «Локомотиве».
Через год вернется (не исключаю).