Миранчук попрощался с фанатами «Локомотива» прямо на стадионе. Заплакал, когда уходил с поля

Алексей Миранчук уходит из «Локомотива» в «Аталанту». Сначала подтверждение выдал сам Миранчук, потом обо всем объявил «Локомотив». Во время матча «Локомотива» и «Зенита» Миранчук обменялся приветствиями с фанатами, которые скандировали его фамилию. После матча болельщикам показали ролик о Миранчуке, а дальше на поле вышел он сам.

Расшифровка: «Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я – за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!»

Журналист Александр Дорский опубликовал видео общения Миранчука и фанатов. Так все было: