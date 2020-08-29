Бергамо «Аталанты» – город в 62 раза меньше Москвы, где половина жителей болели коронавирусом

Ломбардия больше всех в Италии пострадала из-за коронавируса

Весной Италия на время стала самой пострадавшей страной от коронавируса. Сильнее всего вирус бушевал в Ломбардии. В тот момент, когда коронавирус уже ворвался в Италию, в том районе была неделя моды (в Милане) и Венецианский карнавал. Число заболевших там из-за проводимых массовых мероприятий было большим изначально.

В первое время в Ломбардии число заразившихся коронавирусом могло вырасти на несколько тысяч только за один день. Первые положительные тесты на коронавирус в Италии нашли 31 января – уже через полтора месяца власти страны закрыли Ломбардию (и еще 14 провинций) на карантин. Проехать туда можно было только по пропускам и только по очень важным причинам (семейного и делового характера).

Бергамо стал одним из европейских городов, которых коронавирус поразил чуть ли не сильнее всех. К июню в больницах городах сдали тесты почти 10 тысяч человек – антитела есть в крови почти у 57% (в городе говорят, что вирус затронул каждую семью). За 4 месяца в городе зафиксировали более 14 тысяч случаев заболеваний (3 тысячи – смертельные).

Мэр Джорджио Гори в середине июня говорил, что власти города и региона Ломбардии допустили ряд ошибок при отслеживании новых случаев заражения коронавирусом. Тогда по инициативе государства был создан фонд помощи семьям, пострадавшим от этого.

Статистика показывает, что Ломбардия – до сих пор самый пораженный коронавирусом регион Италии. По состоянию на 17 августа, там зафиксировано более 97 тысяч случаев заражения вирусом. Что составляет почти 50% от общего числа Италии.