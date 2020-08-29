Бергамо «Аталанты» – город в 62 раза меньше Москвы, где половина жителей болели коронавирусом
Совсем скоро Алексей Миранчук перейдет в «Аталанту» и поселится в Бергамо. Что известно об этом городе:
- Небольшой городок на севере Италии.
- Население – в районе 150 тысяч человек.
- Входит в состав региона Ломбардии.
- Четвертый по количеству жителей город Ломбардии (после Милана, Брешии и Монцы).
Ломбардия больше всех в Италии пострадала из-за коронавируса
Весной Италия на время стала самой пострадавшей страной от коронавируса. Сильнее всего вирус бушевал в Ломбардии. В тот момент, когда коронавирус уже ворвался в Италию, в том районе была неделя моды (в Милане) и Венецианский карнавал. Число заболевших там из-за проводимых массовых мероприятий было большим изначально.
В первое время в Ломбардии число заразившихся коронавирусом могло вырасти на несколько тысяч только за один день. Первые положительные тесты на коронавирус в Италии нашли 31 января – уже через полтора месяца власти страны закрыли Ломбардию (и еще 14 провинций) на карантин. Проехать туда можно было только по пропускам и только по очень важным причинам (семейного и делового характера).
Бергамо стал одним из европейских городов, которых коронавирус поразил чуть ли не сильнее всех. К июню в больницах городах сдали тесты почти 10 тысяч человек – антитела есть в крови почти у 57% (в городе говорят, что вирус затронул каждую семью). За 4 месяца в городе зафиксировали более 14 тысяч случаев заболеваний (3 тысячи – смертельные).
Мэр Джорджио Гори в середине июня говорил, что власти города и региона Ломбардии допустили ряд ошибок при отслеживании новых случаев заражения коронавирусом. Тогда по инициативе государства был создан фонд помощи семьям, пострадавшим от этого.
Статистика показывает, что Ломбардия – до сих пор самый пораженный коронавирусом регион Италии. По состоянию на 17 августа, там зафиксировано более 97 тысяч случаев заражения вирусом. Что составляет почти 50% от общего числа Италии.
А еще Бергамо – это маленький и скучный город
Площадь Бергамо – 40 квадратных км. Площадь Москвы – 2511. Население Бергамо – 150 тысяч человек, Москвы – 12,5 млн.
Бергамо – совсем маленький город с красивой архитектурой.
Молодым людям там скучно – это подтвердил Алехандро Гомес.
«Когда я приехал сюда, я восхищался. Через пару месяцев, когда мы с женой обошли весь Бергамо, я все еще восхищался, но понял: «Какой же это маленький город». Нам-то есть, что поделать. Но молодым здесь скучно.
Я говорю про профессиональных футболистов: они не могут сходить в клубы – их тут все знают. Вот и выбираются в Милан для шумных тусовок».
Что делают звезды «Аталанты». Изучаем соцсети.
Гомес тусит с семьей и редко выбирается куда-то.
У Мюриэля тоже семья: он снимает жилье в центре Бергамо.
Госенс любит ездить по всему северу Италии.
Кстати, Гомес не просто так сказал про Милан. Огромный город с тусовками и модными бутиками находится всего в 50 км от Бергамо.