Игорь Симутенков

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Правила легионеров в еврофутболе изменило дело Симутенкова – суд россиянина против Испании об ущемлении прав
#Игорь Симутенков
Миранчук станет десятым русским игроком в Серии А. Там их не было 12 лет
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#Алексей Миранчук
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